Все работы - первые: умелец из Арбажа делает удивительные скульптуры из дерева бензопилой

Кто-то лепит из пластилина солдатиков, кто-то занимается оригами. А житель Арбажского района Сергей Федяев нашел себе еще одно хобби, которое требует креативности и умелых рук. Мужчина изготавливает разные вещи из дерева. При помощи бензопилы и других инструментов.

Одну из работ умельца можно найти в Казани. Фото предоставлено героем публикации

ИЗБУШКА - В ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

Заниматься таким видом искусства Сергей начал еще четыре года назад. Тогда он заинтересовался плотницким ремеслом, начал изучать его подробнее по видео и статьям в интернете. В поле интереса попала так называемая русская рубка. Так называют один из видов работ по дереву при строительстве бревенчатых сооружений.

- В 2015 году поступил и окончил международную школу плотников «Тайга» в Нижегородской области на профиль «Норвежская и канадская рубка», - рассказал мастер о начале своей деятельности. - Как и все начинающие следил и ориентировался на работу профессионалов.

Конечно, как и некоторые другие умельцы, начинал для себя - ради интереса. И теперь число работ уже не сосчитать, но свое «дебютное» творение мастер помнит до сих пор. По мотивам русских сказок он сделал избушку на курьих ножках. Сейчас она стоит в одном из парков аттракционов Казани. Такой вот народный уголок на улицах урбана.

Отдельное место в творчестве занимают всевозможные звери и птицы. Фото предоставлено героем публикации

ИДЕИ ПРИХОДЯТ САМИ

Повторить под копирку любую из своих скульптур, или ту же избушку, мастер не возьмется. Делать одно и то же - не в его стиле. На что только не подстегивает его азарт к изучению новых приемов. Потому умелец считает, что все произведения - первые. Сергей работает «по вдохновению».

- Рисовать не умею, поэтому эскизов не делаю, - рассказывает о творческом процессе мастер. - Идеи приходят сами, на многое вдохновляет жена. Некоторые обдумываю по три - шесть месяцев. А потом уже приступаю к работе.

Идея работы может обдумываться несколько месяцев. Фото предоставлено героем публикации

По ходу дела умелец «подстраивается» под материал - как и что лучше сделать. Так и получаются удивительные фигуры всевозможных животных, среди которых есть и медведи, и львы, и орлы, и волки.

Для творческого процесса требуется много разного материала. Сергей собирает его в лесу: в основном это поваленные или аварийные деревья, но в ход идут и коряги, и выкорчеванные пни.