«Терпение у людей уже закончилось»: в Кирове тепла нет в 1350 домах

25 сентября батареи во всем городе должны были нагреться. Но этого не произошло. Точнее, произошло не везде. По этому случаю в администрации города прошло заседание представителей власти с управляющими и ресурсоснабжающей компаниями.

ОТРАБОТАЛИ ПЛОХО

В связи с наступившими «не внезапными» холодами сити-менеджер Илья Шульгин дал распоряжение запускать отопление. Глава администрации решил не ждать положенных пяти суток со среднесуточной температурой не выше +8 градусов. Был разработан график. Ресурсникам и управляйкам дана отмашка.

- На сегодняшний день все котельные города запущены (их 61 - прим. Ред), - рассказал начальник отдела коммунальной структуры города Кирова Владимир Климентовский. - Однако в более чем тысяче объектов тепла до сих пор нет. Провалили работу управляющие компании и ресурсники. Отработали в выходные плохо, хотя был приказ. Мы получаем огромное количество обращений от граждан из-за отсутствия тепла.

Как выяснилось, в минувшие субботу и воскресенье, управляющие компании города и КТК должны были в соответствии с графиком открыть заслонки и запустить тепло в дома. Но этого сделано не было. И решили все сделать одновременно, в понедельник. Что привело к нарушению гидравлического режима и, как следствие, слегка теплым (или вовсе холодным) батареям. С того момента, по заявлению представителей КТК, ведется работа по стабилизации ситуации.

ДОШЛО НЕ ВЕЗДЕ

Главы терруправлений города тоже отчитались о том, как дела с отоплением на местах. Отличился Нововятский. Из 547 домов нет тепла в четырех, три из которых - частные. Не все плохо в Первомайском районе. Там, подключение идет в графике. Возникли только точечные проблемы в паре-тройке домов в Сидоровке и Порошино. А вот жители Октябрьского района массово жалуются на холодные батареи. Там только 68% домов получили тепло.

Свои пять копеек (на самом деле, гораздо больше) внесла замглавы администрации Кирова Лариса Копысова. По ее словам в учреждениях образования и культуры отопление уже есть. Но существуют и частные проблемы. Так, тепло «не дошло» до школы № 53, художественной школы (на улице Молодой гвардии), двух библиотек (на Октябрьском проспекте и улице Школьной), нет его и в одной спортивной школе и в нескольких клубов по месту жительства.

«ВЫВЕСТИ В ДВЕ СМЕНЫ»

Настал черед и управляющих компаний отвечать за последствия. Вначале Шульгин выслушал доклады от тех, кто «провинился» больше всех.

Представитель ООО «Акор» заявил, что из числа их домов получила тепло только треть. Сейчас компания в усиленном режиме занимается подключением отопления. До субботы, 28 сентября, организация пообещала решить практически все проблемы, связанные с ее работой. В «Акор» признали, что по их вине нет тепла в 79 домах (часть из них расположена на переулке Дружбы). На вопрос, почему же не успели все сделать летом? В организации сослались на банкротство, из-за которого в августе их счет в РКЦ были заморожены.

- Прошу жилинспекцию посмотреть, какие конкретно есть замечания по работе компании, и, возможно, подключить городскую прокуратуру, необходимо проводить ежедневный мониторинг, - высказался сити-менеджер. - Ситуация из рук вон выходящая. Не понимаю, как так можно относиться к своему делу?

Шульгин также пожурил управляющую компанию «УЖХ», заявив, что среди их домов в четверти нет отопления. Представитель УК опроверг эту информацию. Он сообщил, что практических во все дома сегодня дали тепло.

Среди «проблемных» были отмечены также УК ООО «Актив-комфорт» и МУП «ЦКС». Представители обеих компаний сослались на то, что с их стороны проблем почти нет, а виноваты во всем ресурсники, которые допустили дефекты на сетях, а также не успевают открывать задвижки в колодцах.

- Кто хочет отдыхать в выходные - поднимите руки - мы вам выпишем отгул, но не сегодня. В выходные нужно работать, - подвел итоги глава администрации Кирова. - Терпение у людей уже кончилось. Еще раз обращаюсь к городской прокуратуре и ГЖИ: необходимо отслеживать ситуацию и при необходимости применять жесткие меры. Для того, чтобы не отставать от графика, можно было всех работников вывести в две смены.

Кроме того, сити-менеджер дал распоряжение управляющим компаниям наладить работу диспетчерских служб для оперативного получения обратной связи от клиентов. Очередную «планерку» по теплу назначили на 27 сентября. В этот день с управляек и ресурсников вновь «спросят за тепло».