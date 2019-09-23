Самая дефицитная профессия в Кировской области - врач

Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются

Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]