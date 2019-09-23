2019-09-23T15:06:39+03:00
Общество

Самая дефицитная профессия в Кировской области - врач

Медиков не хватает в 64 из 75 регионов
Алена ЗАЙЦЕВА
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Врачей различных специализаций не хватает в КировеВрачей различных специализаций не хватает в КировеФото: Олег ЗОЛОТО
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Анализ дефицитных профессий проводила Служба Исследований компании HeadHunter в 75 регионах России. В Кировской области самой востребованной оказалась профессия врача.

Второе и третье место заняли профессии сварщика и слесаря. Замыкает список востребованных профессия монтажника.

Кстати, на сайте министерства здравоохранения можно насчитать 684 вакансии врачей и медсестер по учреждениям здравоохранения региона.

10 дефицитных профессий (указано количество количество регионов) Фото: Алексей Гмызин

10 дефицитных профессий (указано количество количество регионов)Фото: Алексей Гмызин

Количество резюме на 1 вакансию Фото: Алексей Гмызин

Количество резюме на 1 вакансиюФото: Алексей Гмызин

ИСТОЧНИК KP.RU

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