Самая дефицитная профессия в Кировской области - врач
Медиков не хватает в 64 из 75 регионов
Врачей различных специализаций не хватает в КировеФото: Олег ЗОЛОТО
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Анализ дефицитных профессий проводила Служба Исследований компании HeadHunter в 75 регионах России. В Кировской области самой востребованной оказалась профессия врача.
Второе и третье место заняли профессии сварщика и слесаря. Замыкает список востребованных профессия монтажника.
Кстати, на сайте министерства здравоохранения можно насчитать 684 вакансии врачей и медсестер по учреждениям здравоохранения региона.
10 дефицитных профессий (указано количество количество регионов)Фото: Алексей Гмызин
Количество резюме на 1 вакансиюФото: Алексей Гмызин
ИСТОЧНИК KP.RU