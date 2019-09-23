2019-09-23T14:55:36+03:00
Общество

День осеннего равноденствия 2019: зима в Кирове наступит рано и будет холодной

23 сентября в 10.50 часов (по Москве) Солнце пересечет небесный экватор
Евгений ДЕМИХОВ
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Богатый урожай рябины как бы намекает о приближении морозовБогатый урожай рябины как бы намекает о приближении морозовФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Дневное светило перейдет из северного полушария небесной сферы в южное. Так начнется День осеннего равноденствия. В 2019 году он выпал на 23 сентября.

День осеннего равноденствия в старину считался особым - в году всего дважды день и ночь длятся одинаковое время. Второй наступит через полгода. А раз уж дни особые, то народ «присматривался» к ним с особым усердием. Примет и обычаев, связанных с равноденствием, за века накопилось немало. «Комсомолка» собрала самые яркие из них.

РЯБИНА ПРЕДСКАЖЕТ ЗИМУ

Очень любопытные приметы отметили в давние времена:

1. Считалось, что погода в этот день будет такой же, как и вся грядущая осень. Это означает только одно - кировчанам придется запастись зонтами, дождевиками и непромокаемой обувью. Ведь сегодня на дворе ожидается прохладная погода: температура воздуха не поднимется выше +3 градусов, а к вечеру опустится до -1. Кроме того, небо будет затянуто тучами - возможно выпадение осадков (скорее всего, снег).

2. На ненастья «намекает» и другая примета. В народе верили, что по урожаю рябины можно определить погоду в долгосрочной перспективе. «Богатые» гроздья ягод на ветках указывают на дождливую осень и холодную зиму. Судя по нынешнему урожаю рябины, зима именно такой и будет.

3. На скорое наступление морозов указывает и другое дерево. Активно опадающие листья ивы говорят о приближении зимы.

ОТПУСТИТЬ ВСЕ НЕНУЖНОЕ

Но не только приметами погоды довольствовались наши предки. День осеннего равноденствия считался последним в череде полевых работ. К этой дате весь урожай уже был убран, соленья заготовлены впрок, а дрова подготовлены к зиме. Поэтому и считалось, что нужно устроить особенный праздник.

Крестьяне готовили пироги из свежих продуктов. Считалось, что на праздничное застолье нужно подавать выпечку. Так, например, поедая пироги с капустой можно притянуть к себе богатство, с мясом - успех в начинаниях, а с брусникой - любовь.

Кроме того, не забывали принести к себе в дом веточку рябины и положить на подоконник (повесить над входной дверью). По поверьям, такой ритуал оберегал от непрошеных гостей и «дурного глаза».

В День осеннего равноденствия старались «обновиться» душевно. Люди с благодарностью мысленно отпускали все ненужное, а также выбрасывали старые вещи.

Не забывали и про усопших предков. В их честь делали символические алтари: из яблок, рябины, злаковых и других плодов осени. Сделав это, нужно было зажечь свечу и вспомнить своих умерших родственников, желая им счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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