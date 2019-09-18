В Кировской области одинокий пенсионер, предчувствуя приступ инсульта, по-пластунски выполз из дома на дорогу

Утром буднего пасмурного дня жители поселка Кильмезь, как обычно, шли на работу, в школу. Некоторые проходили и по улице Строителей. Вот только привычное течение событий в этот понедельник, 16 сентября, нарушилось.

ОТПОЛЗ ОТ ДОМА

Неподалеку от проезжей части лежал старичок. Вокруг него уже успели собраться несколько человек. Кое-кто предположил, что дедушка к восьми утра уже успел выпить, поэтому лучше его не тревожить.

В это же время по улице Строителей шел на службу начальник ГИБДД МО МВД России «Кильмезский», майор полиции Алексей Петров.

- Метров за двести увидел людей, - рассказал полицейский. - Заметил лежащего человека. Подумал, раз у дороги, то, вероятно, ДТП произошло.

Перейдя на бег, майор направился к месту происшествия. В то же время группу людей увидел начальник отделения полиции, лейтенант Руслан Овчинников, который также поспешил к собравшимся.

Лежащий на земле пожилой мужчина не мог передвигаться и отвечать на вопросы.

- Пенсионер был одет по-домашнему, под дождем уже весь промок и начал замерзать, - отметил Алексей Викторович. - Алкоголем от него не пахло, тело сводили судороги. У нас регулярно проходят курсы медицинской подготовки, поэтому мне удалось определить, что у мужчины приступ.

Полицейские поняли, что счет идет на минуты - первую помощь надо оказать незамедлительно.

Руслан Овчинников (слева) и Алексей Петров (справа) спасли жизнь человека. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

ДОМ ОПРЕДЕЛИЛИ ПО СЛЕДАМ

Офицеры по следу определили, что пенсионер смог по-пластунски отползти от дома метров на 40. Старичка подхватили на руки, скомандовали очевидцам вызывать скорую и направились к зданию.

Уже в квартире мужчину уложили на диван, укутали одеялом, оказали ему первую помощь. До приезда медиков дедуля очнулся и смог сказать только одно слово: «Спасибо».

Медработники госпитализировали 69-летнего жителя Кильмези с признаками инсульта. В тот же день его направили в областную больницу. Врачи рассказали, что благодаря грамотным действиям полицейских мужчине вовремя оказали помощь.

Выяснилось, что у пенсионера в квартире нет телефона. Видимо, поэтому он, предчувствуя приступ, хотел привлечь внимание людей и выбрался из дома на дорогу.