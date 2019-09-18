«Жителям важно увидеть результаты»: исполнение нацпроектов в Кирове проверили депутаты Госдумы и члены Совфеда

16 сентября в здании библиотеки имени Герцена состоялось подведение итогов мониторинга исполнения нацпроектов в Кировской области. В обсуждении приняли участие представители регионального Заксобрания, члены областного правительства, мэрии, а также участники делегации - депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Группа мониторинга посетила объекты, создающиеся (и уже созданные) по национальным проектам.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Коллегия из Москвы посетила не только Кировскую область. Делегация посмотрела, как проходит работа над нацпроектами и в других регионах.

- Мы не проверяющие, - отметила член комитета Совфеда по социальной политике, глава делегации Татьяна Кусайко. - Мы всего лишь хотим помочь исполнению проектов в регионах. Для этого происходит взаимодействие не только с представителями власти, но и с обычными людьми.

Московские гости за день побывали на 20 различных объектах. Получили информацию по исполнению таких проектов как «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Культура». Группа мониторинга посмотрела, как проходит ремонт дорог на улицах Московской, Попова, Щорса, Ленина, Маклина, а также на Октябрьском проспекте. Кроме того, члены делегации посетили Нововятский, Ленинский и Первомайский районы, где происходит ремонт дворов. Побывали и в новой школе в Урванцево, в строящемся образовательном учреждении в Чистых прудах, в детском саду № 27 и в Центре технологического творчества (там в конце 2019 года планируется открытие «Кванториума»). Особое внимание делегация уделила областной больнице, онкодиспансеру и детскому клинико-диагностическому центру.

ВСЕ В ЦЕНТРЕ

На подведении итогов гости обратили внимание на то, что во многих регионах областные столицы являются местом притяжения всех финансовых вливаний со стороны государства. Из-за этого на периферию средств практически не остается, и местным властям приходится разбираться с проблемами самостоятельно. В результате за пределами областного центра никакие проекты не реализуются.

С нашим регионом все обстоит иначе. Так, члены делегации отметили запуск «Кванториумов». Первый и второй построили в райцентрах - Омутнинске и Кирово-Чепецке, третий проект реализуется внутри самого Кирова.

«ПОЧУВСТВОВАТЬ ХОРОШУЮ ПЛИТКУ»

Кировская агломерация стала одной из 38, где в 2017 начали активно ремонтировать дороги. Сейчас это происходит в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». Как отмечается, наша область была на одном из последних мест по состоянию дорог. За три года все кардинально поменялось. 7,42 миллиарда рублей вложили в развитие дорог за три года. Проект стал самым дорогим в регионе.

Однако члены делегации заметили, что нашим трассам не хватает именно элемента «безопасности». В связи с этим мониторинговая группа предложила приглашать сотрудников ГИБДД на приемку дорог, а также составлять проекты вместе с ними.

- Ключевая задача - изменение качества жизни населения, - отметил член делегации Дмитрий Ламейкин. - Каждому жителю важно не просто услышать громкую цифру, а через свое бытие, выйдя на улицу, почувствовать хорошую плитку.

То же заметили и другие представители группы: гражданам не так уж важно знать, кто и за какой проект отвечает. Для них гораздо важнее то, что их дети пойду в хорошую, безопасную школу, а сами они поедут на работу по ровной дороге.

Однако у кировских дорог есть и проблемы. Так, например, члены делегации обратили внимание на подход к устройству ливневой канализации. Подрядчики делают их таким образом, что на дорогах образуются впадины. Надо отметить, что подобное замечание было сделано и в адрес других регионов.

Другим важным моментом, над которым предстоит длительная работа, стала «состыковка» разных проектов. У жителей региона также возникают вопросы по этому поводу. Дороги делают, а тротуары, идущие вдоль них, «переносят» на следующий год. Ведь гораздо удобнее и практичнее было бы делать все в одно время.

По «комфортной городской среде» участники мониторинга отметили одну особенность, которую посоветуют взять на заметку и другим регионам. В некоторых дворах, где идет ремонт и благоустройство, стоят информационные стенды с паспортами проектов. По ним жители могут увидеть, что и в какое время будет готово.

В результате межведомственного взаимодействия уровень благоустройства во многих сферах вырастетФото: Евгений ДЕМИХОВ

КАДРЫ РЕШАЮТ

Одним из важных национальных проектов, реализуемых на территории Кировской области, стало «Здравоохранение». Согласно указу президента, к 2030 году необходимо увеличить продолжительность жизни до 80 лет. Этого можно добиться за счет снижения смертности, а также повышения качества первичной медицинской помощи (профилактика, диагностика и лечение заболеваний, наблюдение за течением беременности, формирование здорового образа жизни населения и санитарно-гигиеническое просвещение). Для этого в регионе строятся новые больницы и закупается оборудование.

Получила одобрение кадровая политика: во многих медучреждениях областного центра работают молодые специалисты, в том числе и среди руководителей.

Однако в некоторых сферах существует «кадровый голод». Он ощутим в отдаленных районах. Как считают члены группы, «Земский доктор» уже перестал быть привлекательным. Один миллион рублей не мотивирует молодых специалистов ехать в деревни и села. Аналогична ситуация и с учителями.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

В завершение встречи Кусайко еще раз отметила, что их «проверка» - способ посмотреть на ситуацию с нацпроектами со стороны. Мониторинговая группа нашла много положительных моментов и отметила, что их можно «растиражировать» на всю страну.

- Сегодня я также побывал в наших медицинских, образовательных учреждениях, и коллеги из мониторинговой группы в ходе работы отмечали такие моменты, которые будут внедрять в других субъектах РФ. Мы, в свою очередь, будем применять практики регионов-соседей в своей работе. Реализация нацпроектов рассчитана на длительный срок, ее результатом должны стать качественные услуги образования, здравоохранения, качественные и безопасные дороги, - отметил Владимир Быков.