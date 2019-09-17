ФСБ выявила канал распространения незаконных лекарств в кировских косметологиях

Женщину, пытавшуюся продать партию косметологических средств, задержали с поличным в одном из салонов города Кирова.

СТЕЛЛАЖИ С КОРОБКАМИ

У лекарственных препаратов не было сертификатов - их нельзя было покупать и продавать на территории страны. Но одна преступная группа все же решилась нажиться на этом. В поисках наживы злоумышленники пошли по косметологическим кабинетам.

- Указанная группа лиц не имеет лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, - отметили в УФСБ России по Кировской области.

Группа уже была «в разработке», потому одну из ее участниц задержали с поличным. В офис, где хранилась часть нелегальной продукции, пришли сотрудники ФСБ и предъявили препараты, которые незадолго до этого женщина продала косметологу.

Силовики попросили добровольно сдать деньги, полученные после реализации лекарственных средств «Neuronox», «Botulax», «Refinex». Женщина достала из кармана кожаной куртки пачку пятитысячных купюр и положила их на стол. Как оказалось, ОПГ выручила с этой сделки порядка 117 тысяч рублей.

Силовики посетили и офис, который использовался как склад. Там для незаконных препаратов был выделен даже холодильник. Правда, одна часть средств оказалась уже просрочена, а другая и вовсе была неизвестного происхождения. Кроме того, несертифицированные препараты занимали целый стеллаж.

Силовики изъяли крупную партию незаконной продукции. Фото: УФСБ России по Кировской области

СКРЫВАЮТСЯ

По материалам регионального УФСБ следователи возбудили уголовное дело по статье «Обращение незарегистрированных лекарственных средств организованной группой». Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы, а также штраф до трех миллионов рублей.

На данный момент выясняется, в какие косметологические кабинеты могли попасть незаконные препараты. К слову, пока нет подтвержденных данных о том, что кто-то из жителей пострадал, пользуясь ими.

Кстати, силовики рассказали, что некоторые из клиентов ОПГ, узнав о проводимом расследовании, подались в бега. Часть из них скрывается от следователей, а часть - отказывается давать показания.