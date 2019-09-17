Эффект фена: из-за упавшего в ванну смартфона в Кировской области погибла девушка

В субботу, в городе Кирово-Чепецке, у себя дома в ванной найдено тело 26-летней девушки. Мертвую дочь обнаружили родители. Они сразу же обратились в полицию. Пока установлено только то, что смерть произошла из-за упавшего в воду телефона, который был включен в розетку. Как рассказали «Комсомолке» в региональном Следственном комитете, на момент гибели девушка находилась в доме одна, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как признаются опытные следователи, в их практике это первый подобный случай. На данный момент выясняются обстоятельства смерти кировчанки.

Пока отрабатываются четыре версии гибели жительницы города: убийство, самоубийство, несчастный случай и доведение до самоубийства. Рабочая версия - несчастный случай.

Вероятнее всего, девушка не знала элементарных правил безопасности при использовании телефона. Раньше подобные случаи случались из-за фена, упавшего в ванну с водой. Но в данном случае «убийцей» стал смартфон.

КОМПЕТЕНТНО

- Если версия несчастного случая не подтвердится, то будет заведено уголовное дело, - прокомментировал прокурор Кирово-Чепецкой городской прокуратуры Антон Волков.