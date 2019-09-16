Накануне новолуния в Кировской области может выпасть первый снег

Бабье лето для Кировской области закончилось. Причем, первая половина первого месяца осени была несколько теплее климатической нормы: на 2°С, а по северу области - на 3°С. Также вышли за рамки и дожди: с начала месяца в Кирове выпало 0.5 мм осадков, а это 1% от нормы.

Группа «Любительская метеорология в Кирове» опубликовала прогноз на эту неделю и предварительный на последнюю сентябрьскую неделю. Погода не порадует нас ни теплом, ни сухостью – уже к концу этой недели может выпасть первый снег. «Виноват» в этом надвигающийся обширный высотный циклон.

- В первой половине недели Кировская область будет находиться в его передней части, где будут преобладать ветра юго-западных направлений, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Поэтому сохранится умеренно теплая погода с температурой в ночные часы +5…+9°С, днем +8...+13°С. Осадки ожидаются ежедневно, наиболее интенсивные – во вторник.

В четверг на погоду будет влиять активный циклон, который пройдет через Южный Урал. В этот день ожидается значительное похолодание.

- Поэтому по ночам будет высокая вероятность заморозков на почве и в воздухе, а в выходные дни может пройти первый небольшой снег, но без формирования снежного покрова, - сообщают метеорологи-любители.

17 сентября дожди в Кировской области ожидаются в течение всего дня. Ночью – небольшие, а днем – ливневые. За сутки может выпасть до 10-12 мм осадков. Ночью ожидаемая температура составит +5…+9°С, ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем +8…+13°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Утром и ночью возможен туман.

18 сентября ночью температура воздуха +5...+7°C ,облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, ночью и утром - туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем ожидается потепление до +7...+12°C. Также облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В четверг, 19 сентября, ожидается резкое похолодание. Ночью температура опустится до +1...+5°C, при прояснениях возможны заморозки до -2°C. Также возможен туман. Если ночью осадков не ожидается, то днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

В пятницу, 20 сентября, осадков станет меньше, но усилится похолодание: ночью до -2…+3°С и днем до +6…+9°С.

По предварительным прогнозам, в выходные ночью похолодает до -3…+2°С (при прояснениях может быть еще на 2-3 градуса ниже), а днем до +4…+8 °С.

- При этом на высоте облаков похолодает до -8°С, поэтому ожидаются смешанные осадки: небольшой кратковременный дождь и мокрый снег, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове».

Согласно предварительным прогнозам, в воскресенье, 22 сентября, не исключено резкое ухудшение погоды. Этот день станет самым холодным на неделе.