«Осень - самое время для поездок»: путешественница из Кирова рассказала, куда лучше отправиться в это время года

Лето считается сезоном отпусков и временем для отдыха души и тела. Однако с недавних пор массовый туризм стал меняться - люди поняли, что и осенью можно получить свою порцию тепла, света и «лежания» на пляже. Корреспондент «Комсомолки» узнал, какие же направления для кировчан могут стать актуальными в сентябре-ноябре.

САМОЕ ПРОСТОЕ

Директор туристического агентства Елена Кривошеина поделилась своим опытом путешествий как за рубежом, так и внутри страны.

- Если нет загранпаспорта и некогда его делать, или человек невыездной, то тогда подойдет путешествие по России, - отметила она. - Пляжный отдых - это побережье Краснодарского края (Сочи, Геленджик, Анапа).

Особой любовью россиян пользуется Крым. Правда с ним связана одна сложность - способ прибытия на полуостров. Самое простое - на машине (благо, что мост уже построен). Самолетом - тоже не проблема, однако по цене перелет обойдется достаточно дорого: порядка 20 тысяч рублей на одного человека за билет «туда-обратно». Третий вариант - поезд. В этом случае, чтобы перебраться через Крымский мост, придется пересесть на автобус.

- Еще интересным вариантом может быть поездка в регион Кавказских Минеральных Вод, - рассказала Елена. - Там можно найти и санатории хорошего уровня, и интересные экскурсионные программы. Например, посмотреть лермонтовские места. Что касается, других туристических мест России, то там в осенний период можно прогадать с погодой. Так, в Карелии, Санкт-Петербурге в конце сентября и октябре часто бывают дожди и слякоть. Потому, планируя туда поездку, следует изучить прогноз погоды.

Если хочется побывать за границей, а загранпаспорта нет, то Елена советует рассмотреть в качестве варианта Абхазию. До середины осени там бархатный сезон. Погода для путешествий будет идеальна. Больше всего в это время года туристов привлекает здешнее обилие фруктов.

Белоруссия также весьма привлекательная страна для российских туристов. Там еще осталось множество зданий, навевающих ностальгию на тех, кто застал советский период. В то же время Белоруссия очень активно отстраивается. Например, Минск из года в год становится все более похожим на другие европейские города. Погода в сентябре там немного теплее и мягче, чем у нас в начале осени.

Самым бюджетным вариантом пляжного отдыха за границей является Турция. До конца октября в этой стране будет держаться хорошая погода.

Тем, кому ближнее зарубежье кажется непривлекательным, Елена рекомендует отправиться на Кипр. Виза для поездки туда не нужна. Точнее, нужна, но не обычная, а «провиза» (упрощенный вариант). Оформить ее можно за один-три дня. На острове можно совмещать экскурсии и пляжный отдых.

Если есть шенгенская виза или возможность ее сделать, то можно отправиться в Грецию, Испанию или Италию. Там есть на что посмотреть, и где провести время.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Европа всегда была местом притяжения для туристов. В любое время года они приезжают сюда, чтобы увидеть архитектуру, живопись, познакомиться с культурой. Но в сентябре-ноябре поток туристов становится меньше, хотя погода для поездок все еще остается благоприятной. Большая часть Европы живет в тепле до октября, а то и дольше, в то время как на территории Кировской области уже лежит снег.

- Самое время для экскурсионных поездок, - отмечает Елена Кривошеина. - Как раз наступит золотая осень. В это время очень хороши Чехия, Польша, Германия, где леса в горах Баварии «переливаются» всеми оттенками золотого, красного и зеленого.

Можно уехать и в дальние страны. Туда, где сезон тепла начинается с конца октября: Куба, Доминикана, Вьетнам, Таиланд, Сейшельские острова или Мальдивы.

ПОКУПАТЬ ЛУЧШЕ ЗАРАНЕЕ

В последние годы (в том числе из-за кризиса) работа турфирм изменилась. Раньше можно было купить «горящий» тур за неделю, а то и за два дня до вылета по очень привлекательной цене. Сейчас такие предложения практически отсутствуют.

- Все дело в падении покупательной способности туристов. Туроператоры делают бронь на перелет, гостиницу, дополнительные услуги - так формируется тур, - рассказывает директор турагентства. - Делается это заранее. Например, в январе могут быть уже сформированы туры на сентябрь и октябрь. Для этого агентства бронируют у авиакомпаний и отелей блоки мест, включают их в тур, которые продают по определенной цене.

В хорошие времена операторы бронировали большие блоки. Если туры полностью не раскупались заранее, то ближе к дате выезда на них делались большие скидки. Однако сейчас туроператоры опасаются покупать такие большие блоки мест. Они берут самый минимум, в продаже которого полностью уверены. А когда появляются туристы, не успевшие купить путевку заранее, то оператор помогает им, но при этом приобретает места в отеле и авиабилеты в индивидуальном порядке, что получается дороже.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

Если хочется озадачиться и организовать поездку самому, следует определить: является ли направление типовым и массовым.Скорее всего, по массовым направлениям стоимость приобретения тура в агентстве будет ниже. При организации поездки в «нетиповое» место стоит основательно изучить всю информацию по его особенностям, чтобы не оказаться разочарованным.

Что касается бронирования отелей, то Елена Кривошеина посоветовала воспользоваться такими сервисами, как Booking.com и «Островок». Они существуют давно и заботятся о своих клиентах. А вот авиабилеты можно забронировать на Aviasales.ru или Anywayanyday.com

Еще до поездки за границу, стоит вспомнить или изучить иностранный язык. Идеальный вариант - знать официальный язык той страны, куда направляешься. Хотя зачастую достаточно основ английского. Этот язык знают практически везде, хотя бы на минимальном уровне. Исключения составляют некоторые страны Востока.