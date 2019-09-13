Афиша мероприятий на 14 и 15 сентября 2019 года в Кирове: начало театрального сезона, экспедиция в Котельнич и книжный фестиваль в Герценке

«ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ»

В субботу в рамках просветительского проекта «Пешком по Вятке» состоится прогулка, на которой жители и гости Кирова познакомятся с наследием архитектора Ивана Чарушина. Участники экскурсии смогут увидеть старый город, который когда-то проектировал архитектор и узнать о не сохранившихся постройках. Записаться можно по ссылке.

Где: г. Киров, у Филармонии

Когда: 14 сентября, с 15.00 до 17.00

Вход: рекомендуемый размер вознаграждения - 100-200 рублей.

ВОСЬМОЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ГЕРЦЕНКЕ

В эту же субботу в «Герценке» состоится книжный фестиваль. Программа мероприятия довольно обширная: посетителей ждут мастер-классы, встреча с писателями, поэтами, художниками и музыкантами, книжная ярмарка, презентации книг.

Все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше призов по читательскому билету «Счастливый билет».

Где: г. Киров, ул. Герцена, д. 50, Библиотека имени А. И. Герцена.

Когда: 14 сентября, с 11.00 до 15.00

Вход свободный

ЗАКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА В КИРОВЕ

Праздник начнется на площадке у мотосалона на улице Производственной, 24Б. Участников события будут удивлять выставкой мотоциклов и самых больших пикапов города, выступлением черлидеров и розыгрышем призов.

А вечером GAUDI посетит Петр Погодаев, исполнитель вокальных партий Виктора Цоя в фильме «Лето». Вместе с группой «СОЛНЦЕМАЙ» Петр исполнит песни группы «Кино».

Также для посетителей сыграют следующие музыкальные коллективы: Blind Shot, Grandmothers Guns, «Дядя Шутит», «Рок-Сервис».

Когда: 14 сентября, 19.00

Где: GAUDI, улица Володарского, 103а

Возрастной рейтинг: 18+

Вход: билеты на вечеринку будут бесплатно выдавать на празднике на улице Производственной.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК ОТ КВЕСТА «ХРАНИТЕЛИ»

На этих выходных театрализованный квест-турнир «Хранители» приглашает всех желающих поучаствовать в празднике по случаю открытия. Программа включает в себя творческие мастерские, открытие нового квеста по мотивам книги «Хроники Нарнии», танцевальные баттлы и вокальные конкурсы, ярмарку необычных вещей, дискотеку.

Во время мероприятия будут работать точки с воздушными шарами, сладкой ватой и фотозона.

Где: Кировская обл., Слободской р-н, пос. Зониха, детский лагерь имени Гагарина

Когда: 14 сентября, с 11.00

Вход свободный

ЭКСПЕДИЦИЯ В КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН

Для любителей активного семейного отдыха клуб приключений «След» подготовил экскурсию в Котельничский район. Программа предполагает путешествие к загадочной Сокольей горе. В дороге искателей приключений ждут активные игры, горячий чай, обед, приготовленный на костре, поход к реликтовым Жуковлянским камням.

Количество мест ограничено, записаться можно по номеру телефона 8(912)712-14-15

Где: г. Киров, Октябрьский проспект, 120

Когда: 15 сентября, 08.00

Стоимость: 1700 рублей с человека

ДЖУЛЬЕТТА ВЫЖИЛА

В воскресенье кировский драмтеатр представит зрителям пьесу «Джульетта выжила». Постановка по пьесе Юлии Тупикиной в 2015 году стала победителем двух театральных фестивалей. О чем рассказывает пьеса? О вирусах, о генетических кодах, о компьютерах и будущем. Достаточно интригующий синопсис не только для любителей театра, но и для новой, не театральной аудитории.

Где: г. Киров, ул. Московская, 37, Кировский областной драматический театр имени С. М. Кирова

Ближайший показ: 15 сентября, 18:00

Стоимость билета: от 350 рублей