«Никогда не ругайтесь с классной»: топ-5 советов, которые пригодятся родителям первоклассников

Скоро уже месяц, как первоклашки ходят в школу, привыкают к новой обстановке, знакомятся с ребятами и педагогами и, конечно же, пытаются учиться. Многие дети спешат на занятия с удовольствием, но есть и те, для кого каждый поход в школу - испытание. Вместе с психологом Верой Лысковой редакция разбиралась, как помочь ребенку пережить «испытание школой».

1. ВЫЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ И РАБОТАТЬ НАД НЕЙ

Если первоклассник вдруг стал отказываться ходить в школу, то в первую очередь нужно выяснить, по какой причине это произошло. Чем правильнее она будет определена, тем быстрее можно исправить сложившееся положение.

- Может быть ребенок стал бояться учителя из-за строгого голоса и непривычной обстановки, - отмечает специалист. - Может быть его не приняли ребята. Или же человек просто устает.

Исходя из причины, нужно искать решение. По словам психолога, чтобы ребенок меньше уставал, стоит организовать его режим дня так, чтобы он высыпался, и у него было свободное время для отдыха. Если школьник отстает от других ребят по программе, то родителям советуют решать проблему с помощью различных развивающих игр, тренирующих тот или иной вид мыслительной деятельности. В случае, когда первоклассник считает, что учитель слишком строгий, нужно пояснить, что педагог повышает голос, чтобы все ребята его слышали, и замечания он делает потому, что нужно выполнять школьные правила, а не потому, что он плохо к кому-то относится.

Если же первоклассник не может подружиться с ребятами, то родителям стоит обратить внимание на два очень важных момента.

Во-первых, в начальной школе дети судят друг друга по интеллектуальной готовности. Мол, если оценки у тебя хорошие, то, значит, и человек ты хороший. Поэтому родителям стоит помогать школьнику справляться со сложностями в учебе.

Во-вторых, родители должны точно понимать, какими социальными навыками владеет их ребенок. А точнее, может ли он объяснить одноклассникам правила игры, пригласить их или достойно попроситься в их игру, может ли он привлечь к себе внимание позитивным способом.

Вера Ивановна Лыскова. Фото: предоставлено героем публикации

- Я сталкивалась на практике с таким случаем, когда ребенок всегда просился в игру уже после ее начала, и поэтому его не брали, - поделилась Вера Ивановна. - Из-за этого он расстраивался, обижался и начинал портить игру. Чтобы понять, что является основной трудностью у ребенка, нужно за ним наблюдать. Если трудность найдена, то нужно помочь с ней справиться на уровне обсуждения, проигрывания. К примеру, пусть учится организовывать с родными настольные, подвижные и другие игры, объяснять им правила, следить за их строгим соблюдением.

2. НЕ РУГАТЬ ЗА ОШИБКУ

Также ребенку поможет общаться с одноклассниками и учителями, и просто чувствовать себя комфортнее, умение правильно относиться к ошибкам и проигрышам. И у школьника, и у его родителей должно быть сформировано к этому спокойное отношение.

- Если ребенок ошибся, то задача родителей - его поддержать, - отмечает психолог с 26-летним стажем. - «Да, ты ошибся, приятного мало, но у тебя все получится».

Также важно, чтобы у ребенка было достойное отношение не только к проигрышам, но и к успехам. Важно, чтобы ребенок понимал, что после победы нельзя дразнить проигравших, иначе с ним больше не захотят водиться.

3. РАЗГОВАРИВАТЬ

Для того чтобы ребенок рассказывал родителям о своих неприятностях в школе, нужно чтобы он им доверял. Главное условие для этого, по словам психолога, чтобы школьник не боялся своих родителей.

- Страх возникает из-за завышенных требований, - отмечает специалист. - Нужно понимать, на что ребенок реально способен, а какие навыки еще необходимо развивать. Все задачи и учебные, и воспитательные, нужно вводить пошагово.

Также родителям необходимо показывать личный пример и постоянно общаться друг с другом и с ребенком. В таком случае он сможет получить навыки взаимодействия, глядя на родителей.

- Важно, чтобы взрослые, приводя вечером ребенка из садика или из школы, рассказывали друг другу о том, что в течение дня с ними произошло замечательного, а что их расстроило, - уточняет Вера Ивановна. - А если папа - молчун, мама - тоже молчит, то и ребенок им ничего не станет рассказывать. Если общения нет, то нужно постепенно вводить такую традицию.

И еще один важный совет. Чтобы не спугнуть доверие ребенка, психолог советует родителям, даже в том случае, когда их чадо рассказало шокирующую информацию, сначала несколько раз вдохнуть и выдохнуть, чтобы первая реакция на неожиданную новость была более спокойной. Иначе в следующий раз школьник может уже не поделиться с родителями своей тайной.

4. НЕ СРАВНИВАТЬ РЕБЕНКА С ДРУГИМИ

Иногда родители могут и сами стать причиной кризиса у своего ребенка, если они постоянно сравнивают его с другими детьми. Из-за этого в будущем у школьника даже могут возникнуть комплексы.

- Часто бывает так, что ребенок раз допустил ошибку, его поругали, два - его снова поругали, - поясняет Вера Лыскова. - На третий раз ему уже ничего не захочется делать. Он будет думать, что все равно уже не будет «хорошим» для своих родителей и у него никогда ничего не получится.

Поэтому взрослым советуют в случае неудач указать ребенку на трудность, проговорить с ним пути выхода из ситуации, поддержать и вместе поработать над проблемой.

- Нужно понимать, что кто-то из одноклассников может быстрее выполнять задания, быть более подготовленным или элементарно умнее вашего ребенка, - сообщает специалист. - Это не имеет значения. Главное, чтобы школьник понимал, что важно лишь то, как он работает над собой. Необходимо убедить ребенка, невзирая на то, что у него не получается что-то с учебой или с взаимоотношениями с одноклассниками, что вы все равно это вместе преодолеете. Ведь если мама с папой уверены в человеке, то это уже 60% дела.

5. НЕ ОБСУЖДАТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

И последний совет от психолога - никогда не нужно ругаться с классным руководителем. А если какие-то недомолвки и есть, то отношения точно не стоит выяснять в присутствии ребенка.

- До школы для ребенка самыми главными людьми являются мама и папа, - сообщила специалист. - Но когда он приходит в школу, на первое место, на место авторитета и лидера для него встает учитель. И если между родителем и классным руководителем есть недомолвки и разногласия, то это очень тяжело воспринимается ребенком. Он может что-то не рассказать и скрыть, чтобы не подставить своего учителя.

Не стоит и подшучивать над классным руководителем. По словам Веры Ивановны, чувство юмора как психическое образование формируется у детей в полной мере только к 12 годам. Поэтому ребенок может шутку не понять, или вовсе воспринять по-своему.

- Важно помнить, что худой мир всегда лучше доброй ссоры. В таких конфликтах всегда проигрывает ребенок, поэтому если возникло какое-то недопонимание, всегда нужно стараться наладить отношения.