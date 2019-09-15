Цены на продукты: в августе подорожали куриные яйца, но стали дешевле овощи

Последний летний месяц запомнился кировчанам непостоянностью погоды, а также обилием овощей и фруктов-ягод. Конечно, в первую очередь это связано с сезоном. Именно на конец лета и начало осени приходится пик работ аграрных предприятий.

ОВОЩНОЙ СЕЗОН

За счет притока подешевевшей сельхозпродукции средняя цена на продовольственные товары в Кировской области снизилась на 0,5%.

- Сезонное удешевление оказало значительное влияние на динамику цен, - отметили в Кировстате.

Специалисты зафиксировали значительное снижение стоимости картофеля, свеклы, моркови, помидоров, репчатого лука, винограда, огурцов. Их цены стали ниже на 11,3 - 41,8%. Не так сильно подешевели сахарный песок (5,8%), крупа гречневая-ядрица (4%), масло подсолнечное (3,3%), а также варенье и джем (2,3%).

Однако, вместе с тем произошло подорожание некоторых овощей и фруктов. Так, например, прибавили «в весе» чеснок (на 7,3%) и апельсины (на 5%). Значительно вырос средний ценник на другую продукцию сельхозпредприятий - куриные яйца. Подорожание произошло на 14,6%. Среди круп «отличился» рис. Его средняя стоимость поднялась на 3,6%. Подорожали черный чай (на 4,1%), сухие молочные смеси для детского питания (на 3,4%), а также глазированные сырки (также на 3,4%).

Отдельно стоит отметить мед. Пчеловодам в этом году «досталось» не только от природы - погода была крайне не благоприятная для работы пчел - так еще и «пчелиный апокалипсис» дал о себе знать. Массовый мор насекомых привел к подорожанию любимого многими людьми лакомства на 3,8%.

ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОРА

Непродовольственные товары в Кировской области а августе подорожали на 0,2%. Цены повысились на некоторые виды одежды и обуви. Это может быть связано с приближающимся началом учебного года. Так, кроссовки из искусственной кожи для взрослых подорожали на 4,8%, полуботинки мужские кожаные - на 2,6%.

- Также прибавили в стоимости платья из полушерстяных, смесовых тканей для школьниц, кожаные туфли модельные женские, кроссовки из натуральной кожи для взрослых, - отметили специалисты. - Средняя цена на них выросла на 1,4 - 1,2%.

По сниженной стоимости в августе можно было купить электроутюги, миксеры, блендеры. Они подешевели на 2,8%. Снизился средний ценник на электрочайники на 2,1%.

Поднялись и тарифы на услуги населению. В среднем цена выросла на 0,1%. В Кировстате отметили, что в августе, как и в июле, произошло подорожание билетов на железнодорожный и воздушный транспорт. Стоимость поездки в купе скорого фирменного поезда повысилась на 3,5%, а нефирменного - на 2,5%. Даже билеты на эконом-класс в авиатранспорте стали дороже. Их стоимость увеличилась на 2,7%. В турагентствах выросли цены на поездки на отдых в Грецию (4,6%), экскурсионные туры во Францию (2,9%) и Германию (2,2%).