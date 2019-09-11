2019-09-11T16:54:38+03:00
Общество

«Медведи на «Стрелке»: умелец изготавливает необычные фигуры из бревен при помощи бензопилы

Мужчина превратил рощу в сказочный лес
Евгений ДЕМИХОВ
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Эти мишки стали одним из самых главных украшений «Стрелки». Фото: vk.com/id520505358Эти мишки стали одним из самых главных украшений «Стрелки». Фото: vk.com/id520505358
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Одно из любимых мест для прогулок жителей Вятских Полян - лесок на окраине города. Его еще называют «Стрелкой». С недавних пор там «поселились» диковинные обитатели. А началось все со снега.

Белочка тоже «живет» в лесу. Фото: vk.com/id520505358

Белочка тоже «живет» в лесу. Фото: vk.com/id520505358

ЛЕПИЛ СНЕГОВИКОВ

Житель Вятских Полян Константин Лайко делает удивительные вещи при помощи бензопилы и стамески. Фотографии его работ уже разлетелись по многим кировским группам в соцсетях. А начиналось все со снежных фигур.

А начиналось все со скульптур из снега. Фото: vk.com/id520505358

А начиналось все со скульптур из снега. Фото: vk.com/id520505358

- Примерно три года назад мои детишки снеговиков лепили во дворе, я им «помогал», - вспоминает Константин. - Потом уже сам решил сделать снегурочку - сделал. Друзья у меня фотографии увидели. Один из них, владелец турбазы, пригласил на Новый год сделать снежные фигуры. Я согласился.

У всех возле домов стояли снеговики, а у Константина - ангелы. Фото: vk.com/id520505358

У всех возле домов стояли снеговики, а у Константина - ангелы. Фото: vk.com/id520505358

Но снег есть только зимой, а творить хочется всегда. Чуть меньше года назад мужчина прогуливался по лесу. Увидел самое обычное бревно. Такие остаются, когда в лесу орудуют не очень сознательные и ответственное лесорубы. Бревно уже местами начало подгнивать.

Вот тогда-то мастер и подумал: «Почему бы дерево как-то не облагородить». Как водится: мужик сказал - мужик сделал. Так появилась первая скульптура.

Потом на том же месте Константин обнаружил еще одно подгнившее бревно. Решил и из него что-то выпилить. Сначала было боязно, - признался мастер. Вдруг какие-нибудь люди придут, начнут говорить, что лес валит без разрешения. Опасения оказались напрасными. Местные жители работы Константина только хвалили.

Работы по дереву не останавливаются даже зимой. Фото: vk.com/id520505358

Работы по дереву не останавливаются даже зимой. Фото: vk.com/id520505358

НИКАКИХ ЭСКИЗОВ

Как у многих мастеров-самоучек работа над скульптурой у Константина идет по наитию. Взял бревно, взял пилу - и за дело. Многих очень удивляет то, что с помощью бензопилы можно создать такие восхитительные изделия. Только на последнем этапе работы для некоторых мелких элементов (например, глаз) используется стамеска. Обработанное этим инструментом дерево дает определенную текстуру и «гладкость».

Ворона «выросла» прямо на пне. Фото: vk.com/id520505358

Ворона «выросла» прямо на пне. Фото: vk.com/id520505358

- На одну скульптуру уходит максимум два дня, по четыре-пять часов работы, - рассказал мастер корреспонденту «Комсомолки». - Никаких эскизов не делаю. Как вижу и представляю, так и пилю. Иногда в процессе изготовления скульптуры оказывается, что местами древесина уже негодная.

Но в таких случаях мастер не оставляет работы. Он просто перестраивает задумку на ходу. Ведь материал хоть и даровой, но все же ценный.

ПЛАНЫ НА ЛЕД

Уже через год работы Константину начали поступать просьбы - выпилить какую-нибудь скульптуру. За это время его хобби уже успело перерасти во что-то большее, чем просто увлечение. Мастер решил повышать квалификацию. Сейчас он получает образование по специальности резчик по дереву.

Более того, Константин задумал расширять поле деятельности. Зимой он планирует делать уже не снежные фигуры, а ледяные. Сам будет заливать лед в формы, делать блоки, складывать их и мастерить скульптуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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