Афиша мероприятий на 7-8 сентября 2019 в Кирове: детские спектакли, выставки, рыцарский турнир и прогулки-экскурсии

ПЕРВЫЕ ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ СЕНТЯБРЯ

Кукольный театр имени Афанасьева первым вышел из летних отпусков. Он и откроет новый театральный сезон.

Юных кировских любителей кукол, волшебства и сказок ждет сразу четыре постановки в первые выходные сентября.

Для всех тех, кто этой осенью пошел в школу, актеры театра проводят осенний праздник. С новым учебным годом кировских учеников поздравят любимые персонажи всех детей - Машенька и медведь. Мероприятие пройдет в большом зале кукольного театра.

В это же время для маленьких зрителей, которым рано еще задумываться о букварях и тетрадках, будет идти спектакль «Вредный заяц». Это история про буку, задиру и ворчуна зайца, который не хотел ни с кем дружить, в гости никого не звал и отгонял всех лесных жителей. Только благодаря дедушке Поиграю, веселым мальчишкам и девчонкам Зайка перевоспитался.

В воскресенье в театре покажут два спектакля: «Сказку о Ежике и Медвежонке» и «Царевну-Лягушку».

Волшебная история о фантазерах Ежике и Медвежонке, которые каждое время года встречают с восторгом и новыми мечтами. Мир реальный и фантазийный - красочен, прекрасен и совсем не надоедает ни лесным обитателям, ни зрителю.

Где: Кукольный театр имени А. Н. Афанасьева, Спасская, 22

Когда: 7 и 8 сентября, 11.00 и 13.00

Стоимость билетов: 130-250

Возрастной рейтинг: 0+

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР НА ВЯТКЕ

Кто из девочек XXI столетия не грезил о принцах, рыцарях на белых конях с мечами, готовых прийти на помощь попавшей в беду даме? Кто не мечтал стать той самой, ради которой рыцарь поднимает копье и скачет навстречу противнику на турнирах? Эх... прекрасное Средневековье!

К счастью, Вятка все еще помнит те традиции и раз в год воссоздает рыцарскую романтику, проводя историческую реконструкцию «Хлыновская застава».

Для кировских витязей это отличный шанс проверить свое мужество и отвагу на рыцарских поединках, в штурме крепости, а для вятских красавиц - возможность стать дамами сердца или просто насладиться красотой средневековых развлечений (и мужчин в доспехах, разумеется).

Гостей «Хлыновской заставы» ждут не только суровые бои, но и много развлечений: интерактивные площадки, мастер-классы, средневековые ярмарки, тиры с различными видами оружия, турнир лучников, показательные выступления, конное шоу.

В этом году штурм крепости планируется сделать интерактивным. Разрешат ли обычному люду помочь воинам в этом нелегком деле, мы сможем узнать, придя на «заставу»!

Где: Порошино

Когда: 7-8 сентября

Бесплатный вход

ЭСТЕТИКА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Фотоискусство кажется чем-то более таинственным и сложным, чем даже живопись: здесь не может быть осечки. Когда художники пишут свои картины, они мазками могут поправить огрехи жизни, сделать ее более яркой и насыщенной. У фотомастеров всего одна попытка сделать хороший снимок - лучший кадр. Особенно это трудно, когда ты мастер репортажной съемки, когда ты отражаешь жизнь такой, какая она есть.

В Выставочном зале Вятского художественного музея открывается новая выставка «Здесь я чувствую себя своим…», отражающая эстетику повседневности человеческой жизни. На ней представлены работы вятских фотографов Георгия Пойлова, Алексея Мякишева и Сергея Буторина. Художники показывают, чем живет и дышит российская глубинка, есть ли у нее будущее, как и чем можно помочь людям, живущим в этих почти заброшенных местах. Через эту «скрытую» повседневность проявляются традиции и особенности деревенского быта, черты характера русского человека.

На выставке нет кадров жизни кировчан в новомодных студиях и в новостройках. На снимках показана реальная жизнь людей вдали от городской суеты: районные города, деревни и села, погибающие в 21 веке.

- Все эти фотографии - это история, - рассказал о своих работах Георгий Пойлов. - История о малых городах Кировской области и о Вятке. История в лицах. Люди, которые живут здесь и сейчас. Не оглядываясь на столицу, но переживая за Родину, свой город, своих родных. События, добрые и не очень, нанизаны на нить времени. 2015 год. Через 25 лет все уже будет иным - я снимал в тех же местах в 90-е на черно-белую пленку. Но достоинство и красота этих мест все те же…

Когда: 7 и 8 сентября с 10 до 18.00.

Где: Вятский художественный музей, ул. Карла Либнехта, 71

Стоимость билетов можно уточнить по телефонам: 22-50-74

ПРОГУЛКИ ОТ «ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ»

Традиционно в эти выходные кировчане смогут стать участниками прогулок-экскурсий от проекта «Пешком по Вятке». В субботу жителям предлагают отправиться в Слободской на двухчасовую пешую обзорную экскурсию. В воскресенье все желающие могут посетить экскурсию «Мистика и ужасы Вятки». Узнать подробную информацию о прогулках и записаться на экскурсии можно записаться в официальном сообществе проекта.