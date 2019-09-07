Вятские холмы 2019: 2000 марафонцев примут участие в забеге

В ближайшее воскресенье состоится, пожалуй одно из самых массовых спортивных мероприятий в Кировской области. Марафон «Вятские холмы» ежегодно собирает сотни спортсменов не только из нашего региона, но и со всей страны. «Комсомолка» разбиралась, что это за мероприятие и что ждет его гостей в 2019 году.

СЕРИЯ ЗАБЕГОВ

«Холмы» придумали еще три года назад. Тогда мероприятие провели только один раз. А в 2019 году - это уже серия массовых беговых событий, которая стартовала в мае в Вятских Полянах. Далее в Кирове прошли еще два мероприятия - полумарафон и ночной забег. В ближайшее воскресенье, 8 сентября, состоится еще одно мероприятия, пожалуй, самое масштабное. а закончится сезон забегов 6 октября в Кирово-Чепецке.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Для того, чтобы пробежаться в одних рядах с другими марафонцами не обязательно быть профессиональным спортсменом. Как отметила министр спорта и молодежной политики Анна Альминова, главная цель «Вятских холмов» - пропаганда здорового образа жизни и привлечение жителей области к занятиям спортом на постоянной основе.

Порог вхождения в эту среду достаточно невысокий. Во-первых, нужно понимать индивидуальные особенности своего организма. При некоторых заболеваниях спорт может быть даже вреден. Также к участию в отдельных забегах принимаются только совершеннолетние люди. Хотя делаются и исключения. Например, 8 сентября для самых маленьких (детей от четырех лет) выделят отдельные дорожки по 300 и 600 метров.

Кроме того, перед участием в забеге нужно зарегистрироваться. Для этого нужно заполнить специальную форму на официальном сайте марафона.

ЧТО ЖДЕТ В ЭТОМ ГОДУ?

Организаторы пообещали всем гостям и участникам марафона незабываемые впечатления. Помимо забегов планируется большая развлекательная программа.

Спортивный городок начнет свою работу с 7.00 утра 8 сентября. Спортсмены смогут получить там свои стартовые пакеты. Официальное открытие произойдет в 9.15 часов, и уже через 15 минут будет дан первый старт. Самый ранний забег станет самым массовым. Дистанцию в три километра пробежит порядка тысячи спортсменов.

Далее запланированы забеги на 10, 21, и 42 километра. Параллельно с этим пройдут детские соревнования на дистанциях 300 и 600 метров.

Трасса для забегов будет уже традиционной: Октябрьский проспект - улица Профсоюзная - Московская - Театральная площадь.

- Конечно, бег - самое главное в этот день, - отметила член организационного комитета серии стартов «Вятские холмы» Вера Власова. - Но мы стремимся к разнообразию программы. Все забеги будут сопровождаться музыкой. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московской выступит кавер-группа, на пересечении улицы Маклина и Октябрьского проспекта - джазовый дуэт, а на Октябрьского - Труда - диджей.

Музыканты будут играть и на площади. Кроме того, на сцене выступят иллюзионист, танцевальный и спортивные коллективы. Организаторы пообещали обустроить множество интерактивных и фотозон. Также все желающие смогут попробовать сдать нормативы ГТО на отдельной площадке.