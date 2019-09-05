Новой маршрутной сети в Кирове не будет, но перемены уже начались

Новости об изменении схемы движения общественного транспорта взорвали информационное пространство областного центра. Люди не понимали, люди негодовали: маршруты, не менявшиеся многие годы, казалось, останутся таковыми навеки.

ГРОМКИЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Понять кировчан легко, потому что заявленная схема коренным образом меняла подход к передвижению по городу. Задумывалось все так, чтобы часть автобусов курсировала с окраин до пересадочных пунктов, на которых пассажиры переходили бы на другие автобусы и двигались далее. Таким образом из одной точки (пусть самой отдаленной) до другой можно было бы добраться за 1-2 пересадки, то есть проехав максимум на трех автобусах.

Многих горожан возмутило то, что новая схема игнорирует потребности маломобильных граждан, для которых та самая пересадка и является основной трудностью. Кроме того, в холодное время года ожидание автобуса на остановке (пусть и заявленные 5-7 минут) может быть не очень комфортным.

Еще больший резонанс вызвала предлагаемая отмена некоторых маршрутов - кировчане обеспокоились тем, что количество единиц городского транспорта уменьшится, а вместе с тем увеличится время ожидания на остановках. Никакие аргументы разработчиков плана и властей не смогли повлиять на это мнение.

Финальной главой громких обсуждений стало заседание, в котором приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава города Кирова Елена Ковалева и глава администрации города Кирова Илья Шульгин.

- Горожане высказывают недовольство по поводу того, что людям, которые пользуются общественным транспортом, придется прерывать свой привычный маршрут, выходить на остановку, а у нас город северный, и большую часть года зима и снег, - высказался губернатор. - Я бы это обсуждение закрыл совсем - до появления новых комфортабельных автобусов, хорошо оборудованных остановок и идеально почищенного города.

После этого «закрытого» обсуждения 5 сентября администрация города объявила о принятии решения не менять радикальным образом маршрутную сеть. Вслед за этим отменили и публичные слушания, которые должны были состояться 11 сентября.

БУДУТ ДОПОЛНЕНИЯ

Сити-менеджер Илья Шульгин рассказал о том, что на данный момент идут торги по существующим маршрутам. С подрядчиками будут заключать новые контракты. И это как раз повод для того, чтобы ввести некоторые изменения.

Одним из них станет ужесточение условий для перевозчиков. На данный момент до 15% подвижного состава может быть снято с маршрута за один день. Перевозчики обычно убирают самые ранние и самые поздние рейсы - они наименее прибыльны. Но все изменится. По новым контрактам процент «невыездов» сократят и установят четкий график для работы автобусов и троллейбусов - с 5.40 до 23.00 часов. Планируется также сократить интервалы движения.

Контракт создаст такие условия, когда перевозчики будут зависеть не от собранной кассы, а от качества выполненной работы. Это включает в себя не только соблюдение графиков, но и чистоту в салонах и профессионализм сотрудников.

Не забывают и про так называемые развивающиеся районы и удаленные микрорайоны. В обозримом будущем часть городского транспорта изменит (или продлит) схему своего движения, чтобы люди могли добираться в центр города с окраин.

После открытия улиц Энтузиастов и Капитана Дорофеева продлят маршруты транспорта в микрорайон Урванцево. Уже добавили километров автобусу № 52. Он теперь ходит в слободы Кокуй и Леваши. А маршруты № 5 и 90 следуют через новый путепровод.

С 1 января 2020 года по просьбам жителей Солнечного берега будет курсировать автобус № 47 по маршруту: инфекционная больница - улица Ленина - улица Милицейская - улица Карла Маркса - улица Комсомольская - Октябрьский проспект - улица Воровского - улица Ленина - инфекционная больница.

Кроме того, будет запущен новый маршрут № 30. Он пройдет от Коминтерна по новому мосту до Филейки.

ЧАСТЬ ПЛАНА

Транспортная сеть города уже меняется. Происходит это достаточно медленно и почти неощутимо. А людей взбудоражила сама мысль о радикальных переменах. Город к ним оказался не готов. Однако реформы все же предстоят.

- Формирование маршрутной сети - это только часть работы по созданию Комплексной схемы организации дорожного движения города Кирова, которая включает в себя и строительство новых автодорог, и велодорожек, и парковочных пространств, и выделенных полос, - заявил сити-менеджер. - Вы знаете, что сейчас идет работа над генеральным планом города, и Комплексная схема (а в составе ее и маршрутная сеть) должна быть синхронизирована с генпланом.

Таким образом, в течение ближайших 3-5 лет действующая сеть останется практически неизменной. Корректировки будут вноситься только при необходимости. Но уже в перспективе планируется коренным образом поменять многие вещи, которые как раз будут заложены в генплан.