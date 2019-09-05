Пришел. Послушал. Поддержал. В Кирове пройдет II фестиваль «Рок в защиту животных»

Мы в ответе за тех, кого приручили, а также и за братьев наших меньших, скитающихся по дворам, подвалам и свалкам. Но сколь велико ни было бы наше желание от всей души помочь им, этого все равно будет недостаточно: на лечение животных, кров и поиски любящей семьи время и деньги нужны постоянно. Такова суровая реальность.

Осенью прошлого года кировская региональная общественная организация защиты животных «Дари добро» собрала 61 тысячу рублей на лечение и содержание четвероногих беспризорников. Зоозащитники рассчитывают повторить этот успех на II концерте «Рок в защиту животных».

Фестиваль проходит в 70 городах России, Украины, в других странах и даже на других континентах.

- В нашем городе фестиваль прошел просто на «Ура»! - рассказали организаторы. - Нас поддержали более 300 человек, было собрано немало кормов. Но основная цель фестиваля - донести окружающим, что мы все равны в этом мире: и животные, и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других недопустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них. Мы все разные. Разных возрастов и национальностей, профессий, взглядов на жизнь. Но есть вещи, которые должны объединять всех. Пусть этот фестиваль будет первым шагом, который объединит людей и побудит их сделать что-то хорошее.

ПОЧЕМУ РОК-КОНЦЕРТ?

Идея фестиваля проста: собрать деньги на корм и лечение животных. Как? Пригласить самых популярных и любимых публикой музыкантов. Почему рок-концерт? Потому что рок - это музыка сильных и чистых сердцем людей. Музыка свободы и правды. Музыка неравнодушных, тех, кто готов отдать всем нуждающимся свою любовь, внимание и деньги.

Все желающие смогут сделать снимки в специально оборудованной фотозоне. Фото: vk.com/rock_band_pink_panther

Сейчас входной билет стоит 400 рублей. Скоро они подорожают, но все собранные средства пойдут на содержание и лечение бездомных кошек и собак.

- Мы проводим концерт во второй раз не только для того, чтобы собрать деньги, но и чтобы люди услышали о проблемах бездомных животных и, может быть, захотели помочь. Всего лишь купив билет на наш фестиваль, вы уже помогаете!

ЧТО ЖДЕТ ГОСТЕЙ?

Самое главное - много отличной и любимой музыки. На призывы организаторов откликнулось несколько десятков групп: рок-концерт мог бы продлиться несколько дней. Но на фестивале выступят только семь рок-бэндов, которые сыграют в защиту животных: The Blind Shot, Errant Souls, Feral Reverie, Ars Attraction, «Версия», «Попс-бюро» и «Розовая пантера». Они исполнят любимые многими рок-композиции, свои интерпретации известных песен и авторские произведения.

На концерте выступят семь музыкантов, в том числе и кавер-группа «Розовая пантера». Фото: vk.com/rock_band_pink_panther

Кроме того, организаторы обещают, что у гостей появится возможность сделать себе новую крутую аватарку, ведь в холле клуба оборудуют фотозону, где будут работать профессиональные фотографы.

Как и в прошлый раз, на фестивале будет организован арт-маркет: продажа hand-made вещей и сувениров. Покупая подарок себе и друзьям, вы также сможете помочь животным.

Кроме музыкальных групп, в фестивале примет участие магазин шуб из эко-меха «DаMiNe». Он проведет показ самых популярных моделей красивых, стильных и экологичных шуб.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ?

Купить билеты можно у прямых организаторов концерта: Натальи Жемчуевой (тел.: 8(900)525-00-04) и Екатерины Глубоковских (тел.: 8(953)131-58-89).

Также продажа билетов открыта в следующих точках:

все филиалы клиники «Верный друг» (Октябрьский проезд, 14, улица Дерендяева, 80, улица Подгорная, 7);

полиграфия «Mediaclick», ТЦ «Красная горка», улица Упита, 5;

«Клуб служебного собаководства», ул. Луганская, 57-А;

магазин «Тракер», ул. Производственная, 31-Б.

Zoki cat cafe, ул. Маклина, 30

Организаторы предупреждают, что в Кирове могут продаваться поддельные пригласительные билеты. На оригиналах стоит печать «Дари добро».