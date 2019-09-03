Бабье лето 2019 в Кирове: сентябрь принесет несколько теплых и сухих недель

Первый осенний месяц уже радует кировчан теплыми спокойными днями. Если бы не листья на деревьях, меняющие свой цвет, можно было бы подумать, что лето продолжается.

МОЩНЫЙ АНТИЦИКЛОН

Август давал жителям области небольшую надежду на тепло, но ожидания не оправдались. Лишь несколько дней в месяце были по-настоящему летними. Однако с наступлением осени погоду словно подменили - внезапно небо прояснилось, а солнце словно стало греть сильнее.

Это можно объяснить тем, что сентябрь в Кировской области всегда был достаточно мягким. Лишь восемь лет назад в этот месяц было большое количество гроз. На самом деле перемены в погоде связаны с установлением над Европейской частью России мощного долгоживущего блокирующего антициклона, который установит в регионе теплую и сухую погоду.

- К середине недели влияние гребня антициклона распространится на территорию Кировской области и Урал, - сообщают в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Согласно долгосрочному прогнозу, он может проcуществовать вплоть до конца второй декады сентября.

В связи с этим средняя температура воздуха может быть выше нормы на 2,5-3 градуса, а количество осадков составит всего 50-70%.

ДНЕМ - ЖАРА, НОЧЬЮ - ЗАМОРОЗКИ

Радужные прогнозы все же омрачаются сообщениями от МЧС. Спасатели предупредили кировчан, что в первую неделю осени ночи будут холодными. Температура воздуха в темное время суток, а также в утренние часы может опускаться до -3 градусов. Такая погода будет держаться как минимум до 5 сентября.

Однако уже в этот период начнется потепление. Тепло придет, как это ни странно, с севера. В течение первой недели сентября область будет переходить под влияние антициклона. Уже к середине первой декады месяца потепление станет ощутимым. Днем воздух может прогреваться до +21 градуса.

В период с 9 по 15 сентября антициклон будет продвигаться на восток, что может привести к настоящей жаре. Средняя температура воздуха прогнозируется на 4-5 градусов выше климатической нормы. В некоторые дни столбик термометра поднимется до +25.

А вот третья декада сентября уже не будет такой мягкой. Даже переход к «настоящей» осени произойдет достаточно жестко.