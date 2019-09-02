«Бордюры - символ доступной среды»: кировские общественники выясняли, кто в ответе за реализацию социальной программы

В любом городе есть такие «невидимые» люди. Об их существовании догадываются, кое-кто их даже видел. И лишь единицы могут рассказать о том, кто они на самом деле.

ПРОБЛЕМЫ ЕДИНИЦ

Общество очень часто оставляет инвалидов за рамками обычной жизни, как задвигают под кровать ботинки с разорванными шнурками - выбросить жалко, но и «в люди» в таких не пойдешь.. Люди с душевными и физическими недугами находятся на обочине жизни, нужные только самым близким. Но это не значит, что проблемы инвалидов не решаются, что о них не говорят. Что касается поддержки со стороны государства, то существует программа «Доступная среда». Благодаря ей в городе обустраиваются пандусы, подъемники. Кроме того, на различных уровнях создаются комиссии по делам инвалидов.

Конечно, можно сказать, что и этого достаточно. Но, на самом деле, наибольшую поддержку инвалидам оказывают различные некоммерческие объединения. Это «профильные», если можно так выразиться, организации. Активисты обществ инвалидов, глухих, слепых, больных гемофилией и другие добиваются полноценной жизни для «оставленных за бортом».

РАБОТА НА МЕСТАХ

В Общественной палате Кировской области состоялось заседание по социальным вопросам. На мероприятии выступили представители Министерства социального развития региона. И. о. замминистра Ольга Феткулова и консультант отдела по делам инвалидов Михаил Ворсин рассказали о проделанной работе.

- В программе «Доступная среда» наша область с 2011 года, - отметил Михаил Витальевич. - За это время 3746 социальных объектов были подготовлены для того, чтобы их могли посещать инвалиды. Все они нанесены на карту доступности. В ноябре 2019 года она обновится - объектов станет больше.

Напомним, что на карту доступности заносят те объекты, в которых созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.

Ворсин также сообщил, что в Кировской области регулярно проводятся ярмарки вакансий. К сегодняшнему дню было организовано порядка 27 таких мероприятий, на которых работодатели предлагали инвалидам места в своих организациях.

НЕ РАБОТАЕТ?

После выступления чиновникам пришлось ответить на огромное количество вопросов со стороны общественников и активистов. Большое недоумение вызвала все та же карта доступности. Несколько человек попытались открыть ее на своих мобильных устройствах, но это не получилось. Кроме того, активисты задались вопросом, почему об этой карте стало известно так недавно.

- Этот процесс регулирует центр стратегического развития, - ответила Феткулова. - Члены общественных организаций тоже должны доводить данную информацию до граждан. Кроме того, в каждом муниципалитете должны быть комиссии по делам инвалидов.

- Мы же видим, что общественные организации не обладают информацией, - заметил зампред Общественной палаты Роман Береснев.

- Мы доводим сведения до глав районов, а также людей, курирующих данные вопросы, - ответила на эту реплику и. о. замминистра.

- У глав районов и их заместителей по социальным вопросам - три миллиарда задач. Они попросту не могут контролировать все.

- Тем временем никакая информация по доступности объектов до нас не доходит, - подключились активисты.

На это Береснев предложил Министерству рассылать сведения, касающиеся инвалидов, напрямую в общественные организации.

Затем активисты попытались узнать, с кого же спрашивать за некоторые недочеты в проектах. Здесь же припомнили бордюрные камни, которые устанавливают так, что маломобильным гражданам очень сложно их преодолеть. Общественники также задали вопрос о пандусах, по которым сложно (а иногда и невозможно) подниматься. На все эти вопросы Ольга Феткулова ответила достаточно однозначно: надо призывать к ответу профильные министерства и спрашивать их про конкретные недочеты в работе.

В завершение встречи активистами общественных организаций было предложено составить актуальную карту доступных объектов, при этом ориентируясь на конкретные категории граждан (маломобильных, незрячих, глухих и т.д.). Кроме того, для привлечения внимания к проблемам инвалидов было решено сотрудничать с волонтерами. Они помогли бы создать карту «Недоступной среды». В нее бы внесли те социально значимые объекты, куда гражданам с ограниченными возможностями просто невозможно попасть из-за своих недугов.