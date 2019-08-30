Готовы к предложениям: 6 наивных вопросов о новой маршрутной сети Кирова

Схема следования общественного транспорта в областном центре складывалась годами. Одни маршруты добавляли, вторые изменяли, третьи расширяли. Не одно поколение горожан привыкло к ним. Но настало время радикальных перемен.

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ СЕТЬ?

Изменения, в самом деле, будут масштабными. Не останется практически ни одного знакомого горожанам маршрута. Перевозки будут осуществляться по-новому принципу.

Помимо привычных остановок появятся пересадочные узлы (например, на вокзальной площади и площади ХХ партсъезда). Пассажиров будут подвозить к ним с окраин города. Там же жители города смогут пересесть на следующий автобус (или троллейбус) и отправиться далее - на нужную остановку (при необходимости можно осуществить еще одну пересадку).

Пути следования разместят таким образом, чтобы они проходили вблизи социально важных объектов: больниц, школ, университетов, административных учреждений и т.д.

ЗАЧЕМ ИЗМЕНЕНИЯ?

Причин достаточно. Одна из них - моральное устаревание практически всей маршрутной сети. По словам чиновников, проект не окончательный. Его будут дорабатывать. И каждый кировчанин может помочь в этом - в администрации города и городской Думе готовы к предложениям.

- Основная наша цель - повышение качества предоставляемых населению услуг, - заявил на депутатских слушаниях начальник департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев. - У существующей маршрутной сети накопилось множество недостатков: только 16 из все маршрутов прибыльны, конкуренция на дорогах и гонки за пассажирами, высокий интервал движения, несоблюдение расписания, устаревший подвижной состав (парк - Ред.).

КАК БУДЕТ?

Часть маршрутов полностью устранят. Освободившиеся автобусы будут ходить по оставшимся путям следования. За счет этого планируется сократить время ожидания автобусов до 5-7-9 минут в часы пик. Это, в свою очередь, приведет к тому, что пассажиры не будут толпиться на остановках, а группами распределятся по автобусам. По замыслу разработчиков нового плана за счет такой перевозки большое число пассажиров сможет совершать переезды на сидячих местах.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ БИЛЕТ?

Окончательную цену еще никто не назвал. Однако, чиновники утверждают, что слухи о пересадочном тарифе в 60 рублей, распространившиеся в СМИ - вымысел. Кроме того, уже осенью 2019 года запустят пилотный проект с временными проездными. Так, пассажир будет оплачивать проезд не по количеству поездок, как сейчас, а будет покупать своеобразный абонемент - безлимитный проезд на определенный срок.

ПОЧЕМУ ГОНКИ ПРЕКРАТЯТ?

Сити-менеджер Илья Шульгин заявил, что погони за пассажирами прекратятся. Это произойдет благодаря новым контрактам с перевозчиками. По действующим договорам транспортники осуществляют услугу перевозки пассажиров. При этом они могут отменять до 15% рейсов в день. Из-за чего сейчас некоторые кировчане не могут воспользоваться общественным транспортом в позднее время - водителям и кондукторам, которые получают зарплаты в зависимости от количества купленных билетов, невыгодно ездить с полупустым салоном.

По новому контракту для перевозчиков сделают некоторые рамки более строгими. Так, например, сократят количество «невыездов» до 3%. Кроме того, водителей обяжут строго соблюдать расписание. И они уже будут получать свои зарплаты не за количество пассажиров, а за качество перевозки (по графику, без нарушений и т. д.).

СИСТЕМА НЕДОРАБОТАНА?

На депутатских слушаниях присутствовал представитель разработчика новой маршрутной сети. Сотрудница НИИ автомобильного транспорта Татьяна Михеева рассказала о процессе подготовки плана. Многих поразило то, что на его разработку ушло всего лишь две недели - институт приступил к работам только в середине августа. Но как заверила Михеева, были проанализированы данные Центральной диспетчерской службы Кирова, благодаря которым стало понятно, в какие часы на перевозчиков ложится самая большая нагрузка. Также было учтено расположение важных социальных объектов.

Было также заявлено о нецелесообразности тестирования новой системы в летнее время. Поскольку данные в это время года могут быть не самыми точными.

Вообще, у горожан остается еще много вопросов по поводу предстоящих изменений. Глава города Кирова Елена Ковалева, по инициативе которой прошли депутатские слушания, предложила провести еще и публичные слушания для того, чтобы горожане смогли больше узнать о новой схеме, а также внести свои предложения.

- Мы находимся в начале пути, - отметила Елена Васильевна. - Документ, который мы видим, необходимо дорабатывать. Нужны общественные слушания, потому что вокруг проекта создалось паническое настроение. Люди должны выслушать, им нужно объяснить. Схема разрабатывается для горожан - им должно быть удобно и практично.

Так, по предложению главы города общественные слушания могут пройти 11 сентября. До этого депутаты проведут обсуждения маршрутной сети на местах. Благодаря этому на публичных слушаниях смогут высказаться активные граждане, у которых будет возможность задать вопросы не только от себя лично.