«Он весил всего лишь 6 грамм»: дети в лагере нашли истощенную летучую мышь

Определенной даты для празднования нет. Так, в 2019 году во многих уголках России отмечался этот день. Праздник призван привлечь внимание к этим животным, а также мифам, складывавшихся вокруг них сотнями лет. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с экзапотологом ветклиники «Верный друг» и узнал об истории чудесного спасения одной летучей мыши, а также о том, почему не стоит заводить себе этих животных в качестве домашних любимцев.

ВЫХОДИЛИ И ВЫПУСТИЛИ

В середине лета в заботливые руки экзапотолога Анжелики Барышниковой попал маленький северный кожанок.

- Его нашли дети в лагере, - рассказывает ветеринар. - Когда поняли, что он ослаблен и не может летать, то не оставили в беде и с мамой принесли ко мне на прием. При поступлении в клинику летучая мышь весила всего 6 грамм. Малыш был замерзший, голодный и обезвоженный, он почти не сопротивлялся во время осмотра, и сил самостоятельно кушать у него не было.

Приютить ребенка (как назвала его экзопатолог) было некому. Поэтому ветеринар решила взять его к себе на выхаживание. Малышу понадобилась пара недель, чтобы окрепнуть: набрать вес, восстановить силы. Летучая мышь стала активной, начала самостоятельно есть и даже летала. Убедившись, что кожанок сможет выживать в дикой природе самостоятельно, ветеринар выпустила его.

БЫЛ ОЧЕНЬ БОЛЕН

Происходят и совершенно противоположные случаи, когда даже квалифицированные ветеринары не могут повлиять на ситуацию. В августе прошлого года в одной из кировских семей появился любимец по имени Боря.

Его со сломанным крылом нашли под балконом. 30-граммовую летучую мышь привезли к ветеринару. А дальше - череда операций и различных процедур, в результате которых крыло пришлось удалить.

Боря стал словно магнитом для болезней: отравление, опухоль.

- На днях мне сказали, Боренька все же погиб, - рассказала о судьбе малыша ветеринар. - Он изначально был сильно болен, мы боролись за него до последнего.

НЕ ДЕРЖИТЕ ДОМА

Человек - самое высокоорганизованное существо на планете. Видимо, чувствуя некоторое свое превосходство, он решил, что может приручить любого: ведь с волками же получилось.

Такое высокое самомнение нередко выходит боком. особенно для некоторых отдельно взятых людей, которые решаются завести завести самое неприхотливое животное, а в итоге случается трагедия. Чего и говорить о существах, содержание которых вызывает множество трудностей.

Тех же летучих мышей держать дома вовсе опасно. Не для человека - для животного.

- Содержание летучих мышей в квартире на постоянной основе недопустимо, - рассказала ветеринар Анжелика Барышникова. - Исключением являются травмированные животные, которые не способны выжить на воле.

Причин, по которым летучая мышь не сможет прожить полноценную жизнь в заточении, много. Ниже представлены самые основные:

1. Гиподинамия. Летучие мыши должны много летать. Вряд ли в квартире найдется место для их комфортных «прогулок». Вследствие малой активности часто домашние мыши страдают от ожирения, что не прибавляет здоровья зверьку.

2. Недостаток витаминов, макро- и микроэлементов. Человек, даже очень хорошо подготовленный, вряд ли сможет рассчитать правильный рацион для маленького зверька, и уж тем более у него не получится подобрать комплекс витаминов.

3. Одиночество. Летучие мыши - социальные животные, в природе они живут большими группами, имеют постоянный контакт с сородичами, и жизнь в одиночестве для них это постоянный стресс.

4. Зимовка. Люди, пытающиеся приручить этих зверей, так же забывают про обязательную зимовку, ее отсутствие или неправильное проведение приводит к болезням и гибели животного.