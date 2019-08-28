«Мужьям ветеринарных врачей можно ставить памятники при жизни»

28 августа в России отмечается День ветеринарного работника. Профессия это непростая. Надо не только разбираться в том, как лечить животных и не бояться принимать ответственные решения, но еще уметь правильно общаться с хозяевами домашних питомцев. Ветеринарному врачу, как и «человеческому» необходимо быть и своего рода психологом.

- Хороший специалист, кого бы он ни лечил, людей или животных, - это тот, кто заинтересован в результате и относится к пациенту неравнодушно, - рассказывает директор многопрофильного ветеринарного центра «Вместе с Верным другом» Мария Злобина. - Он умеет мыслить масштабно: видит не только симптомы болезни, а воспринимает весь организм как целостную динамическую структуру. Он должен уметь анализировать все, синтезировать и выявить причину, поставить диагноз, провести лечение, с учетом индивидуальных особенностей организма. Ну и, конечно же, у него должно быть желание помочь пациенту: либо облегчить его состояние, либо вылечить. Если такого стремления нет, то врач - не профессионал. Вне зависимости от его пациентов, будь то коровы или экзотические животные.

Мария Злобина - руководитель одной из наиболее успешных клиник города Кирова, где помогают домашним любимцам и их хозяевам вновь обрести здоровье и спокойствие. Ветеринарный центр«Вместе с Верным другом» - клиника с восемнадцатилетней историей.

Сегодня все специалисты работают как единый и слаженный механизм. А возглавляет ее хрупкая женщина - акула ветеринарии. Она начинала свой путь тогда, когда к докторам для животных относились несерьезно. А к специалистам по непродуктивным животным - скептически. Согласитесь, в стране, которая только недавно называлась СССР было несколько иное отношение к ветеринарии мелких домашних животных. Заболел кот - выпустили на улицу - найдет нужную травку и сам вылечится. Штатные ветеринары были, пожалуй, только на фермах. А ветстанции в Кирове всего две.

- Никаких свиней или коров, - улыбается «звериный доктор». - Я сразу хотела специализироваться на ветеринарии мелких домашних животных. Лечить тех, кто рядом с нами - мне это интереснее.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИЛИ ЗВЕРИНЫЙ ВРАЧ?

- Некоторые люди о своей будущей профессии грезят еще с детства, - рассказывает Мария Юрьевна. - Не могу сказать, что сразу мечтала стать ветеринаром. Но меня всегда окружало много питомцев, помню, что очень ответственно заботилась о них. Много читала книг о природе и животных. Самыми любимыми были энциклопедия «Жизнь животных», «Атлас пород собак», «Записки ветеринарного врача» Джеймса Херриота, а журнал - «Юный натуралист». Эта тема всегда была близка мне. И еще немного - медицина. Даже были мысли стать «человеческим» врачом. После окончания школы встал выбор: куда идти? Выбрала ветеринарию. Сейчас, спустя годы (в ветеринарии я уже более двадцати лет), понимаю, что я не ошиблась с выбором. Мне все еще интересно работать, не чувствую «профессионального выгорания». Профессия развивается, и ты вместе с ней выходишь на новый уровень.

ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ

Как учителя помнят своих первых учеников, запоминают особенных, интересных, так и ветеринары всегда хранят в памяти тех, кто был самым первым пациентом.

- Когда ты лечишь чьих-то любимцев, ты берешь на себя чужую боль, переживания, ответственность, - делится Мария Злобина. - К животными невозможно относиться цинично. Но нельзя абсолютно все истории пропускать через себя, естественно, стараешься абстрагироваться, сохраняя профессиональный подход к пациенту. Понимаешь, сможешь ли ты вылечить животное или нет. Если нет, то облегчаешь его состояние, и с этой мыслью проще переносить тяжелые случаи.

Свое первого пациента Мария Юрьевна помнит очень хорошо. Это был любимая дворняжка всех работников производства, на котором работал ее отец. Собаку звали Бим. В руки Марии Злобиной он попал, когда она училась в институте.

- Бим охранял производственную территорию, - вспоминает ветврач. - У него было инфекционное заболевание, а в дальнейшем развился легкий паралич. И мы с подругой лечили его. Вылечили. Ощущение радости, когда Бим поднялся на ноги помню до сих пор. В то время интернета не было, да и специализированных книг немного, поэтому приходилось искать любые источники информации, консультироваться с преподавателями в академии, с врачами на ветстанции, читать не только ветеринарную, но и медицинскую литературу. Но это хорошо научило профессиональному мышлению и дало импульс для дальнейшей работы.

ЛЮБИМЫЕ ПАЦИЕНТЫ

Даже после лечения четвероногие пациенты и их хозяева не забывают дорогу в клинику. Приходят на профилактические осмотры или обращаются в случае ЧП.

- У нас есть свой специалист по экзотическим животным, - рассказывает директор «Верного друга». - Наверное, самое своеобразное животное, которое она принимала - летучая мышь. Маленькое создание весило всего шесть граммов, и у него была травма крыла. «Ремонт» крыла у летучей мыши был очень интересным для нас, как для специалистов. А вообще от своих пациентов мы заряжаемся позитивом, когда они виляют хвостиком. У нас есть один чудесный пес по кличке Симба. Мы его лечили от тяжелой формы пироплазмоза, опасное инфекционное заболевание, источник заражения - клещи. Хозяин привозил его каждый день, живя при этом в Белой Холунице. Все боролись за жизнь Симбы и победили! Сейчас этот огромным ротвейлер врывается в клинику и просто зализывает всех. Собака-позитив... А отношения с владельцами мы воспринимаем, как взаимное сотрудничество, которое помогает в лечении животных. Всегда стараешься ответственно выполнять свою работу и пациенту становиться легче, а владельцы искренне благодарят, возникает чувство профессионального удовлетворения.

В клинике есть и постоянные клиенты, которые от счастья со всех лап, ласт и крыльев спешат к своим любимым врачам. Фото: vk.com/ver.drug

СПЕЦИАЛИСТЫ «ВЕРНОГО ДРУГА»

- У нас очень хороший коллектив высококлассных профессионалов. Нельзя просто «выйти погулять в ветеринарию». Поэтому все, и врачи, и ассистенты, и администраторы фанаты своего дела, искренне любящие животных. У нас есть не только замечательные терапевты и хирурги, но и кардиологи, ортопеды, неврологи, репродуктологи, эндокринолог, офтальмолог, дерматолог, онколог, стоматолог, специалисты по экзотическим животным и птицам. Очень важно, что наши специалисты постоянно учатся на мастер-классах, участвуют в конференциях, осваивают новые и редкие специализации. Например, сейчас активно развиваем реабилитацию для животных, – продолжает директор ветклиники. – Я считаю его перспективным, и наша команда постепенно осваивает его. Мы проводим сложные неврологические, ортопедические операции. Таким пациентам потом обязательно нужна реабилитация. Животным, так же как и людям, необходима лечебная физкультура. Ее надо применять и назначать, ведь она сокращает сроки послеоперационного восстановления. Животные же не скажут, что им тяжело двигаться, не будут жаловаться. Наш реабилитолог объяснит хозяевам, как надо действовать, как правильно заниматься с питомцем. Яркий пример этому, такса Саймон с полным параличом тазовых конечностей из-за болезни межпозвоночных дисков. Собаке была сделана нейрохирургическая операция в нашем ветеринарном центре. После операции Саймон вместе с врачами и хозяевами прошел сложный путь реабилитации - заново учился вставать и ходить. Саймону очень повезло с владельцами: они четко выполняли все рекомендации и самоотверженно занимались с собакой дома.

- С владельцами животных мы всегда разговариваем по-честному и вместе принимаем решение, - делится руководитель клиники. - В помощи никогда не отказываем, даже в сложных случаях. Для этого у нас есть квалифицированные специалисты и все необходимое оборудование, в том числе эндоскопическое и микрохирургическое.

Иногда в безнадежных случаях, приходится вместе с хозяином животного принимать тяжёлое решение об эвтаназии, чтобы любимец не мучился. К этому привыкнуть нельзя, и процедура проводится исключительно по медицинским показаниям. Если мы можем хоть немного облегчить жизнь пациента, и хозяин не против, то надо делать все возможное.

ЧТО ЗНАЧИТ «ВЗЯТЬ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ?»

Статус - породистый или беспородный - больше волнует людей. А вот ветеринары будут лечить любое животное - куплено оно за бешеные деньги, или это бедолага-кот, который скитался на улице и вдруг попал в добрые руки.

Но когда берешь животное, нужно четко осознавать, что это не игрушка. И что ответственность нужно принять на долгие годы. Что это не только радость, которую они нам дарят, как говорил почтальон Печкин. Это и ответственность за их здоровье. Домашние животные - всегда переживания, ответственность и финансовые затраты.

- Мы стараемся оказывать ветеринарные услуги на уровне гуманной медицины, - поясняет Мария Злобина. Для диагностики и лечения животных используют высокотехнологичное оборудование, качественные препараты и расходные материалы. Хорошие ветеринарные специалисты должны постоянно повышать квалификацию, обучаясь на семинарах, мастер-классах у ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, что тоже требует больших финансовых затрат от клиники. Поэтому, особенно в сложных случаях, обследование и помощь питомцу требует от владельца значительных расходов. А может лучше взять беспородное животное, по статистике они меньше болеют.

И стоит помнить, что придется когда-то расстаться с любимым питомцем. В жизни за все надо платить, и за радость общения с братьями нашими меньшими, приходится переживать горечь расставания с ними. Чаще всего, лучший способ справиться с этим - завести нового питомца. Очень много бездомных кошек и собак ждут своего Человека.

Технология T.L.C. в действии: нежная, полная любви забота к пациентам. Фото: vk.com/ver.drug

ПАМЯТНИК МУЖЬЯМ ВЕТЕРИНАРОВ

- Мне нравится моя работа, здесь я не устаю, - задумалась Мария Юрьевна. - Это и работа, и хобби. Иногда устраиваю выходные, выбираюсь на природу с семьей и отключаю телефон. Ветеринарному врачу часто приходится задерживаться на работе или выезжать ночью. Моя семья воспринимает это спокойно: понимают, что бывают экстренные случаи. За это понимание я им очень благодарна. Знаете, муж ветеринарного врача - это тоже призвание. Мы часто с коллегами говорим, что нашим мужьям надо памятники поставить за их поддержку и терпеливое отношение к замечательной профессии - врач ветеринарной медицины.