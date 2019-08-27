Кировские ресурсники не готовы к отопительному сезону

Кампания по подготовке к зиме началась в Кирове еще с того момента, когда весной во всех квартирах отключили отопление. Все теплое время года ресурсники должны были проверять оборудование, ремонтировать его и заменять. Что из этого вышло, обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасностью.

ДОЙДЕТ ЛИ ДО ЧП?

- Средняя степень готовности объектов сетевого хозяйства на 26 августа составляет 76%, - отчеканили на собрании представители ресурсоснабжающих организаций. - Из 60 котельных готовы к зиме 45, из 231 центрального теплового пункта обследовано и принято 165. Подготовлено 590 км тепловых сетей, 753 трансформаторных подстанции, 656 км газопроводов. Гидравлические испытания прошли успешно на 304 участках теплосетей из 356. На 27 объектах Кировская теплоснабжающая компания ведет реконструкцию, степень выполнения работ - от 60 до 70%.

Однако у главы администрации Кирова возникли вопросы по поводу этой статистики. Если «внешнее» оборудование уже почти готово к эксплуатации, то внутридомовое - нет. Только в 65% многоквартирных домов провели опрессовку сетей, трубы промыли - в 28%, а утепление труб, узлов, подвалов и чердаков сделано всего лишь в 16% случаев.

- Непосредственное доведение ресурса до потребителя зависит именно от состояния внутридомовых сетей, - отметил сити-менеджер Илья Шульгин. - Поэтому необходимо усилить работу с управляющими компаниями по исполнению их обязательств.

Такая небрежность в работе и в самом деле может привести к ЧП. А ведь их прошедшей зимой было предостаточно. Достаточно вспомнить только самый вопиющий из случаев, когда посреди зимы как минимум на день остались без отопления 28 тысяч кировчан. Тогда в районе перекрестка улиц Некрасова и Чапаева вышли из строя трубы водопровода.

НАПОМНИМ

Недавно Министерство энергетики и ЖКХ представило свои отчеты о подготовке к предстоящему отопительному сезону. Перспективы не самые радужные. Как минимум, четыре муниципальных образования находятся на контроле правительства. Так, например, в ЗАТО Первомайский необходима срочная реконструкция котельной. Есть проблемы и с топливом.

В целом, 25 миллионов квадратных метров (из 34,5) жилфонда региона уже готовы к отопительному сезону. Правда, работа ресурсников осложняется миллиардными долгами населения и организаций. Так, совокупная задолженность составляет порядка 4,3 миллиарда рублей.