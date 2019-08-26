Как подготовить школьника к 1 сентября?

Уже совсем скоро маленькие кировчане наденут нарядную форму и с огромными букетами в руках отправятся на свой первый в жизни День знаний. Чтобы ребятам было легче адаптироваться к новой обстановке, а родители не услышали от своих чад, что они «больше ни ногой в эту школу», редакция подготовила для своих читателей несколько простых советов.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДОМАШКОЙ?

Первое, с чем придется смириться новоиспеченным школьникам, это домашнее задание, которое придется выполнять на протяжении как минимум девяти или 11 лет. Чтобы у ребенка не начались проблемы с успеваемостью уже в первом классе, родителям нужно правильно организовать его распорядок дня. Главное при этом - учитывать индивидуальные особенности ученика.

- Кому-то из детей проще быстренько выучить уроки сразу после школы, и целый день набираться сил и впечатлений, - пояснила психолог с 26-летним стажем Вера Лыскова. - Но чаще всего, когда ребята приходят из школы, им все-таки нужно дать отдохнуть. Это связано с тем, что в первом классе нагрузка очень ощутима по сравнению с детским садом.

Однако, по словам специалиста, откладывать подготовку к школе до позднего вечера тоже нежелательно. К этому времени ребенок уже устает физически независимо от того, чем он занимался в течение дня.

- Часто получается так, что родители приходят вечером после работы и вместе со школьником сидят над учебниками до глубокой ночи, - отметила Вера Ивановна. - Поэтому нужно приучать ребенка делать домашнее задание самому. Чтобы родители брали на себя только проверяющую функцию. Конечно, это получается не всегда, поэтому было бы хорошо, чтобы в первый месяц обучения кто-то из взрослых был дома, и помогал ребенку наладить нужный учебный режим и избегать трудностей.

Вера Ивановна Лыскова. Фото: предоставлено героем публикации

Но «перебарщивать» с помощью и опекой все-таки не стоит. По мнению психолога, 50% успеха в школе - это самостоятельность ребенка. Поэтому очень важно, чтобы ученик не боялся делать уроки один, без мамы и папы. Если школьник все-таки переживает из-за того, что может допустить ошибку, нужно приучать его к самостоятельности постепенно.

- Сначала родитель вместе с ребенком делает домашнее задание, - посоветовала Вера Лыскова. - Затем ребенок делает домашку сам, а мама или папа сидят рядом и просто наблюдают, чтобы школьник не отвлекался. Потом родитель уже занимается своими делами, но находится в пределах видимости ребенка, и только после этого он можно позволить себе уйти, чтобы и территориально, и эмоционально ребенок понимал, что выполнять домашнее задание - это его прямая обязанность.

ТЫСЯЧА И ОДИН КРУЖОК

Многие родители стремятся с самого юного возраста записать своих чад во всевозможные кружки и секции. Часто бывает так, что у первоклашки каждый день расписан буквально по секундам. Сначала школа, потом гимнастика, английский, «домашка»…

- Сейчас очень часто детям в дошкольном возрасте просто некогда играть, - подтверждает специалист. - Родители отдают их в кружки и секции, из-за этого в школу они приходят, не наигравшись. Естественно, что на уроках им хочется играть, а не учиться. Поэтому очень важно дать возможность ребенку в первом классе еще поиграть. Выделить время на то, чтобы он занимался чем хочет, и играл в те игры, которые ему нравятся.

Это вовсе не означает, что первоклашку совсем нельзя отдавать в кружки. Занятия в секциях помогают ребенку научиться распределять свое время и быть более самостоятельным.

- Конечно, если ребенку нравится что-то определенное, то пусть ходит в кружок. Но учителя отмечают, что между кружковой деятельностью и школьной, ребенок всегда выберет кружковую. Он с удовольствием будет ходить и в три, и в четыре кружка. Но в школе он будет просто спать на уроках из-за отсутствия сил. Поэтому есть хорошее слово - мера.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА?

Помимо нового режима дня и новой обстановки, в школе первокласснику предстоит привыкнуть к другой пище. Чтобы из-за нового питания у школьника не возникли проблемы, родителям нужно заранее сопоставить режим учебы и предлагаемый режим питания в школе.

- Ребенок должен питаться не менее 5 раз в день, - пояснила педиатр с 25-летним стажем Марина Смирнова. - Завтрак, обед, ужин и два перекуса. Обычно школа предлагает только обед. Перекус в виде йогурта или фруктов школьник должен взять с собой.

Марина Федоровна Смирнова. Фото: предоставлено героем публикации

Также, чтобы ребенок в период эпидемий не болел и не пропускал уроки, нужно его закалять. Однако контрастные методы для этого лучше не использовать.

- Можно применить следующий комплекс мер для профилактики ОРВИ: массаж рефлексогенных зон (стопы, мочки ушей), ингаляции с физраствором после учебного дня, по возможности - дневной сон 30-60 минут, хотя бы в первое полугодие и прием витаминов с Омега-3 жирными кислотами, - рассказала Марина Федоровна.

Кроме того, стоит помнить, что начало школьного периода - это стрессовая ситуация для зрения, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Это связано с тем, что у многих детей начало обучения совпадает с ростовым периодом.

- Чтобы избежать неприятностей, нужно формировать у ребенка правильный режим дня с чередованием умственной и физической нагрузки, - уточнила специалист. - Нужно ограничить до минимума использование гаджетов и просмотр телевизора, сформировать правильную посадку при письме. Хорошее действие оказывает массаж шейно-воротниковой зоны, лечебная физкультура. Также в конце первого полугодия нужно обязательно проконсультировать ребенка у офтальмолога, ортопеда, невролога.

И конечно, нельзя забывать о вакцинации. В 6-7 лет детям делают прививки от дифтерии, столбняка, а также против кори, паротита и краснухи. По словам Марины Смирновой, отказываться от этих прививок не стоит, так как они хорошо переносятся.

- Кроме того, в настоящее время сложилась неблагоприятная эпидемическая ситуация по кори во всем мире, - отметила специалист. - Также имеет смысл сезонная вакцинация от гриппа, так как ребенок входит в новый коллектив и будет больше подвержен заболеваниям.

А ТОЧНО ЛИ УЖЕ ПОРА?

Родителям ребят, которые еще только собираются в ближайшие годы пойти в школу, предстоит решить вопрос: в каком возрасте ребенка стоит отправить учиться? В шесть лет или все-таки в семь? Как оказалось, единственно верного ответа на этот вопрос не существует.

- Все зависит от индивидуальных потребностей и способностей ребенка, и от чутья взрослых, - пояснила Вера Лыскова. - Иногда отдают человека в школу, а он в социальном плане к этому совершенно не подготовлен и тревожится по любому поводу. В итоге такое раннее поступление приводит к тому, что ребенок показывает неудовлетворительные результаты. А некоторые дети, наоборот, «пересидят», и им уже кажется, что они все знают и не хотят идти в школу. Но в любом случае, в пять лет ребенка нужно начинать готовить к школе, это уже не пожелание, а настоятельная рекомендация.

Однако, по словам специалиста, чтобы родителям было легче понять, готов ли ребенок к школе, следует учесть следующие параметры.

1. Ребенок должен быть физически развит и способен выдерживать статическую позу определенное количество времени.

2. Первокласснику необходимо уметь распределять, переключать и концентрировать свое внимание длительное время.

3. У ребенка должны быть развиты мелкая моторика и координация. Эти навыки понадобятся для письма.

4. Важно, чтобы у будущего первоклассника был необходимый словарный запас как для понимания объяснений учителя, так и для вежливого общения с педагогами и школьниками. Ребенку нужно уметь работать с понятиями, опираясь на основные признаки предмета.

5. Логическое мышление также должно быть развито. Понимать правило и уметь его применять первокласснику приходится с первых дней учебы.

6. Школьник должен уметь ориентироваться на местности, знать имена и отчества родителей, понимать, к кому можно обратиться в случае ЧП.

7. Также у ребенка должно быть сформировано правильное отношение к ошибкам. Чтобы первоклассник воспринимал неудачи спокойно и не расстраивался.

Вот некоторые признаки психологической и социальной готовности к школе. Однако стоит помнить, что гимназии и лицеи требуют от ребенка на старте более серьезной подготовки: навыки чтения, письма, решение задач в два действия и т. п.