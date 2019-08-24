Афиша мероприятий на 24 и 25 августа 2019 в Кирове: Urban Future Festival, «Ночь кино» и мастер-класс по любительской астрономии
«НОЧЬ КИНО»
В субботу кировчанам предлагают стать участниками Всероссийской акции «Ночь кино - 2019». В рамках мероприятия все желающие смогут бесплатно посмотреть фильмы: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Начнется праздник с концерта кавер-группы «Рандеву» в 18.00. Затем, с 19.00 жителей приглашают на развлекательное мероприятие с рассказами об интересных фактах о российском кино. На 20.00 запланировано начало кинопоказов.
Где: кинотеатр «Смена», ул. Спасская, 34
Когда: 24 августа в 18.00
Участие бесплатное
URBAN FUTURE FESTIVAL
Пожалуй, самым масштабных событием грядущих выходных станет форум для прогрессивных людей, готовых совершенствоваться, развиваться и воплощать свои передовые идеи в жизнь!
Urban Future Festival – это два дня абсолютного погружения в новые технологии, обмен знаниями, мастер-классы от российских ученых и художников, и конечно отличное настроение.
Сами организаторы выделяют несколько площадок, которые будут пользоваться большей популярностью и ажиотажем среди гостей форума.
Так, среди в зоне для активных площадок пройдут эксперимент по подъему детей на воздушных шариках, инсталляция и научные фокусы от музея «Физической кунсткамеры», игры в виртуальной реальности и танцевальные мастер-классы.
Также в зоне шоу гостей ожидает ария дивы Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент», футуристическое шоу «Аквааэробика», экстремальный музыкальный микс от оркестра инопланетян, «Тесла Шоу».
Для любителей проводить выходные с пользой, получать новые знания и практики в форуме выступят спикеры из разных сфер деятельности: популяризатор науки Тим Скоренко, с лекцией «гаджеты шарлатанов: от корректоров ауры до «кремлевских таблеток»; лингвист Ирина Левонтина – «Что нового в русском языке?»; художник и теоретик искусства Дмитрий Булатов – «Art&Science: между быстрым и мертвым»; врач Алексей Водовозов – «Что нас не убивает, но это не точно (реальные и надуманные угрозы здоровью)»; медиахудожник, режиссер Юрий Дидевич– «Игры разума – нейротехнологии в искусстве»; астроном Владимир Сурдин – «Будущее космонавтики»; профессор Михаил Лебедев – «Расширение функций мозга при помощи нейрокомпьютерных интерфейсов».
Подробнее о форуме и площадках, можно узнать в официальной группе мероприятия в социальных сетях.
Где: Александровский сад
Когда: 24, 25 августа, 12.00-22.00
Участие бесплатное
ПРОГУЛКИ-ЭКСКУРСИИ «ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ»
Последние летние вечера можно отвести прогулкам. Но чтобы не протаптывать в тысячный раз знакомый путь и не слушать в миллионный раз знакомые песни и разнообразить свой досуг, стоит хоть раз побывать на познавательных прогулках «Пешком по Вятке».
В ближайшие семь дней предводитель любителей старой архитектуры, новых знаний и пеших гуляний Антон Касанов проведет четыре прогулки по самым красивым, атмосферным улицам Кирова.
Прогулка по набережной Грина пройдет в субботу 24 числа, 25 – улице Спасской.
Цель авторских и неформальных экскурсий осталась неизменной – доступным языком рассказывать о прошлом нашего города, его улиц, домов, районов, знаменитых и малоизвестных жителей, связать прошлое и настоящее.
Записаться на экскурсии и посмотреть точное расписание можно в группе «Пешком по Вятке»
Где: улицы города Кирова
Когда: 24, 25 августа, начало в 17.30
Участие бесплатное
МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ АСТРОНОМИИ
В выходные кировчанам предлагают окунуться в мир космоса. Основатели сообщества «Любительская метеорология» в Кирове предлагают провести время за изучением планет, звезд и галактик, а также понаблюдать за созвездиями в телескоп. Подробную программу мероприятия можно найти здесь.
Где: Поселок программистов, Слободской район
Когда: с 19:00 23 августа по 14:00 25 августа
Участие:
Взрослые
23.08 пт — 200 руб.
24.08 сб — 350 руб.
25.08 вс — 200 руб.
Детский билет (7-14 лет)
23.08 пт — 100 руб.
24.08 сб — 200 руб.
25.08 вс — 100 руб.
Дети до 7 лет бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU