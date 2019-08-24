Афиша мероприятий на 24 и 25 августа 2019 в Кирове: Urban Future Festival, «Ночь кино» и мастер-класс по любительской астрономии

«НОЧЬ КИНО»

В субботу кировчанам предлагают стать участниками Всероссийской акции «Ночь кино - 2019». В рамках мероприятия все желающие смогут бесплатно посмотреть фильмы: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Начнется праздник с концерта кавер-группы «Рандеву» в 18.00. Затем, с 19.00 жителей приглашают на развлекательное мероприятие с рассказами об интересных фактах о российском кино. На 20.00 запланировано начало кинопоказов.

Где: кинотеатр «Смена», ул. Спасская, 34

Когда: 24 августа в 18.00

Участие бесплатное

URBAN FUTURE FESTIVAL

Пожалуй, самым масштабных событием грядущих выходных станет форум для прогрессивных людей, готовых совершенствоваться, развиваться и воплощать свои передовые идеи в жизнь!

Urban Future Festival – это два дня абсолютного погружения в новые технологии, обмен знаниями, мастер-классы от российских ученых и художников, и конечно отличное настроение.

Сами организаторы выделяют несколько площадок, которые будут пользоваться большей популярностью и ажиотажем среди гостей форума.

Так, среди в зоне для активных площадок пройдут эксперимент по подъему детей на воздушных шариках, инсталляция и научные фокусы от музея «Физической кунсткамеры», игры в виртуальной реальности и танцевальные мастер-классы.

Также в зоне шоу гостей ожидает ария дивы Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент», футуристическое шоу «Аквааэробика», экстремальный музыкальный микс от оркестра инопланетян, «Тесла Шоу».

Для любителей проводить выходные с пользой, получать новые знания и практики в форуме выступят спикеры из разных сфер деятельности: популяризатор науки Тим Скоренко, с лекцией «гаджеты шарлатанов: от корректоров ауры до «кремлевских таблеток»; лингвист Ирина Левонтина – «Что нового в русском языке?»; художник и теоретик искусства Дмитрий Булатов – «Art&Science: между быстрым и мертвым»; врач Алексей Водовозов – «Что нас не убивает, но это не точно (реальные и надуманные угрозы здоровью)»; медиахудожник, режиссер Юрий Дидевич– «Игры разума – нейротехнологии в искусстве»; астроном Владимир Сурдин – «Будущее космонавтики»; профессор Михаил Лебедев – «Расширение функций мозга при помощи нейрокомпьютерных интерфейсов».

Подробнее о форуме и площадках, можно узнать в официальной группе мероприятия в социальных сетях.

Где: Александровский сад

Когда: 24, 25 августа, 12.00-22.00

Участие бесплатное

ПРОГУЛКИ-ЭКСКУРСИИ «ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ»

Последние летние вечера можно отвести прогулкам. Но чтобы не протаптывать в тысячный раз знакомый путь и не слушать в миллионный раз знакомые песни и разнообразить свой досуг, стоит хоть раз побывать на познавательных прогулках «Пешком по Вятке».

В ближайшие семь дней предводитель любителей старой архитектуры, новых знаний и пеших гуляний Антон Касанов проведет четыре прогулки по самым красивым, атмосферным улицам Кирова.

Прогулка по набережной Грина пройдет в субботу 24 числа, 25 – улице Спасской.

Цель авторских и неформальных экскурсий осталась неизменной – доступным языком рассказывать о прошлом нашего города, его улиц, домов, районов, знаменитых и малоизвестных жителей, связать прошлое и настоящее.

Записаться на экскурсии и посмотреть точное расписание можно в группе «Пешком по Вятке»

Где: улицы города Кирова

Когда: 24, 25 августа, начало в 17.30

Участие бесплатное

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ АСТРОНОМИИ

В выходные кировчанам предлагают окунуться в мир космоса. Основатели сообщества «Любительская метеорология» в Кирове предлагают провести время за изучением планет, звезд и галактик, а также понаблюдать за созвездиями в телескоп. Подробную программу мероприятия можно найти здесь.

Где: Поселок программистов, Слободской район

Когда: с 19:00 23 августа по 14:00 25 августа

Участие:

Взрослые

23.08 пт — 200 руб.

24.08 сб — 350 руб.

25.08 вс — 200 руб.

Детский билет (7-14 лет)

23.08 пт — 100 руб.

24.08 сб — 200 руб.

25.08 вс — 100 руб.

Дети до 7 лет бесплатно.