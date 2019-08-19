Владимир Широков: «Наполняйте себя, друзья, светом»

На счету Владимира Широкова фотосессии Тиля Швайгера, Алена Делона, Милы Йовович. Побывали в его объективе и российские певцы, актеры, телеведущие, политики: Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Дима Билан, Иван Ургант, Пелагея, Николай Басков, Полина Гагарина… В этом году Владимир Широков отметил юбилей - 30 лет работы со звездами.

- Владимир, вы были в пресс-центре кировской «Комсомолки» в 2011 году. Тогда вы привозили в Киров свою выставку «Черное. Белое. Звезды». Прошло восемь лет. Что поменялось для вас за это время?

- За это время мне исполнилось 50 лет, я провел несколько выставок. Так сложилось, что я начал петь, и нашел для себя замечательного педагога по вокалу. Это привело к прекрасному результату: сделал программу из песен советского кино. А также нашел суперпрофессионального гитариста и провел 25 концертов, выпустил две своих сольных песни. Сейчас я планирую фотопроект, который не связан со звездами.

В объективе фотографа побывали и российские, и зарубежные звезды. Фото: Владимир ШИРОКОВ

- О будущем не говорят, поэтому я спрошу про мечту. О чем мечтаете в профессиональном плане? А в личном?

- Мечтаю снять проект под названием «Свет». Я хотел бы запечатлеть прекрасные лица, которые я вижу, когда я захожу в храм на воскресную службу. Меня красота этих лиц настолько трогает, что я хочу ее оставить и показать всем. Пока я не знаю, как это сделать технически, потому что все эти люди не очень любят показывать внутреннюю духовную жизнь, и, наверное, непросто будет договориться. Но есть мечта. И я постараюсь ее осуществить. По поводу личных «мечт»: я все еще надеюсь на встречу с той самой одной единственной, от которой у меня застучит сердце, и с которой мы родим детей (много!).

- Вы очень цените дружбу. И статус для вас не имеет значения - будь то звезда или не звезда. Поддерживаете отношения с друзьями детства, юности? Встречаетесь? В Москве или Кирове?

- Для меня всегда был важен не статус, а человеческие качества. И для меня неважно, друг это детства, или человек, с которыми я подружился позднее. И друзья у меня остались в Кирове, в Кирово-Чепецке, Москве, Рязани, в других городах страны и мира - Вена, Баку.

Уже 30 лет подряд Владимир Широков работает со знаменитостями. Фото: Владимир ШИРОКОВ

- Ваш принцип по жизни - главное, чтобы все совпало. Так совпало, что вы уехали в Москву. Так совпало, что вы снимаете звезд. Так совпало, что вы дали свой первый сольник в родном Чепецке, а теперь не только снимаете, но и поете. Что еще совпало (ходят слухи, что вы снимаете документальное кино)?

- За то время, пока мы не общались с «Комсомольской правдой» в Кирове», я снял материал для документального фильма. Напоминаю, что я не являюсь документалистом. Это мое интуитивное творчество. Я вдохновился непростой судьбой моих друзей - семейной пары - священника отца Антония, матушки и их детей. У этой семьи непростая судьба. Я уже год собираю материал. Надеюсь, что получится прекрасный фильм.

- Какая ваша работа для вас самая дорогая? Почему?

- Для меня в каждом творческом периоде жизни за 30 лет было множество дорогих мне работ. И все, что выставлено у меня на сайте vladimirshirokov.ru - это все, что мне дорого в разной степени.

Владимир Широков - один из самых востребованных фотографов в светской тусовке. Фото: Владимир ШИРОКОВ

- Как вы профессионально менялись с начала карьеры: на что обращали внимание, и на что обращаете сейчас?

- В любом деле человек набирается опыта. И, естественно, по-другому подходит к процессу. Ну и, безусловно, я поменялся.

В соцсетях певицы Пелагеи также красуются снимки от известного фотографа. Фото: Владимир ШИРОКОВ

- Для вас, как для человека и фотографа, красивый человек - это…?

- Как для человека и художника одинаково важна красота души, человеческое начало. Хотя, конечно, я вижу гармоничное сочетание черт лица и вдохновляюсь красивыми лицами. Пустота - это всегда грустно. Встречаешь красивую оболочку, но без содержания. И на сердце становится печально. И у меня пожелание ко всем читателям «Комсомолки» - наполняйте себя, друзья, светом и чистотой помыслов.