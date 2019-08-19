«Запахи прекратятся»: гендиректор БХЗ пообещал кировчанам наладить очистные сооружения на предприятии

С приходом жарких дней Киров, особенно Юго-Западный район, начинает «благоухать». Такая проблема наметилась уже давно. В нынешнем году власти города и природозащитные организации решили положить этому конец.

ПИК ТЕРПЕНИЯ

Регулярность подобных «вспышек» неприятных запахов можно даже предсказывать. Активная фаза «благоухания» протекает в период с середины мая (как только в город приходит жара) по конец июня - начало июля.

Ежегодно социальные сети пополняются возмущенными сообщениями кировчан. Жители города негодуют по поводу неприятных запахов и просят власти хоть как-то исправить ситуацию. «Грешат», в основном, на промышленную площадку БХЗ.

Видимо, в этом году настал пик терпения властей, когда от проблемы уже невозможно уйти. Поэтому за нее принялись всерьез.

Справедливости ради стоит отметить, что специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры состояния воздуха в Кирове. Они отметили, что с завидной регулярностью в пробах, взятых в промышленном районе города, обнаруживаются превышения по некоторым показателям. Одним из них стал метантиол - то самое вещество, имеющее специфический запах.

Но назвать источник запаха специалисты не могут по двум причинам. В данном районе находится сразу три предприятия, производственные отходы которых выделяют данное вещество. Больше всего претензий в данной ситуации к промышленной площадке БХЗ, поскольку сотрудники Роспотреба уже не раз пытались «прорваться» на территорию объекта и провести замеры внутри, однако каждый раз получали необоснованные отказы.

В этом году ситуация повторилась: запахи снова распространились по всему городу. «Штурм» ничего не дал - замеры производились только по внешнему периметру площадки. Поэтому однозначного ответа пока что нет.

РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ?

В июне текущего года администрация Кирова предложила представителям промплощадки провести круглый стол, обсудить пути решения проблемы. На это был получен положительный ответ. На заседании присутствовали специалисты Роспотребнадзора, сотрудники Росприроднадзора и представители Министерства охраны окружающей среды. Предприятию вновь выдвинули все те же обвинения и потребовали решить проблемы.

Был даже заявлен перечень тех мероприятий, которые необходимо провести, чтобы улучшить ситуацию. В первую очередь - необходимость замеров «изнутри», а также установка (или обновление) очистных сооружений.

На том же круглом столе было выдвинуто предложение о том, что если невозможно прекратить подобные выбросы в атмосферу города, то нужно удалить предприятие на такое расстояние, с которого запахи не доходили бы до Кирова.

К таким радикальным переменам руководство промплощадки, вероятно, не готово. Поэтому было обещано, что предприятие выполнит ряд мер по устранению запахов. Среди требований города была не только установка нового очистного оборудования, но и монтаж постов контроля, на которых проводились бы замеры определенных веществ (в их числе меркаптаны и сероводород - также дурнопахнущие).

Уже в июне было объявлено о временном закрытии предприятия на реконструкцию. По словам кировчан, с тех пор запахи прекратились.

«НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ»

На прошлой неделе в Общественной палате Кировской области прошло заседание. На нем собрались общественники, представители БХЗ и Министерства охраны окружающей среды. К предприятию был всего лишь один вопрос: что изменилось с июня?

Первой слово предоставили руководителю эколого-аналитического центра БХЗ Екатерине Парфеновой. Она представила общественникам карту, на которой была изображена охранная зона предприятия.

- Нет прямых доказательств того, что БХЗ - источник неприятного запаха, - отметила Екатерина Валерьевна. - В его охранной зоне находится еще три завода, которые могут быть источниками. Мы проводим замеры в пяти контрольных точках, которые установлены на расстоянии 1300 метров. У нас был кратковременный период, когда запах стал сильным. Но по всем замерам показатели находятся в пределах допустимых концентраций. Кроме того, из 500 замеров Роспотребнадзора всего лишь три были с претензиями. По ним также нет однозначного ответа. В первом случае ветер, доносивший неприятные запахи, был не с нашей стороны, Во втором - превышения были на очень низком уровне, в пределах погрешности прибора ГАНК (измеритель определенных веществ - Ред.), а превышения меркаптана могут быть следствием утечки газа.

- Сегодня мы хотим узнать, установлен ли пост контроля на конкретные вещества, а также услышать информацию о конкретных сроках по реконструкции, - уточнила председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Тамара Ашихмина. - Предприятие уже много лет работает в городе и не заслуживает того, чтобы его выставили из Кирова, но хотелось бы увидеть конкретные меры.

ОБЕЩАНИЕ

Следующим со стороны БХЗ взял слово генеральный директор предприятия.

- Завод с самого своего запуска не делал пироги, - заметил Дмитрий Пантелеев. - За годы его существования было накоплено порядка 300 тысяч тонн отходов. В них входят лигнин и активный ил. В 2007 году они горели - все, наверняка, это помнят. Сейчас мы как раз занимаемся уничтожением этих отходов. Мы с этим справимся. Но не за один день.

Как отметил Пантелеев, все отходы, которые появляются сейчас, уничтожаются и перерабатываются. А те, что накоплены за долгие годы работы предприятия, находятся под открытым небом. Вещества, содержащиеся в них, во время жары могут вспыхнуть, а если их залить водой, то они начнут гнить. В обоих случаях это не предвещает ничего хорошего для окружающей среды. На данный момент предприятие при помощи одного из Пермских исследовательских центров работает над уничтожением отходов при помощи микроорганизмов. Процесс поиска, по словам гендиректора, медленный, но верный. Он уже дал некоторые результаты.

«ЧУВСТВУЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

В Министерстве охраны окружающей среды также обеспокоены сложившейся ситуацией.

- У нас нет цели закрыть предприятие, - взяла слово министр охраны окружающей среды Алла Албегова. - Но с момента ухода завода на реконструкцию от жителей перестали поступать жалобы. Проблема есть, и ее надо решать. Потенциально запахи идут из-за гниения белка. Есть три предприятия, которые могут быть источниками запахов. И мы по всем принимаем меры. У вас конкретно было три пункта по реконструкции на три года на очистные сооружения, однако информации о прогрессе мы не получали. Пост замера, о котором мы сейчас говорим - зачем он на территории? Он был доставлен сюда с «Марадыковского», он измеряет общие показатели, а не специализированные, как требовали от вас. Да, в этом районе непростой промузел, но у других предприятий - другие дурнопахнущие вещества. Обещаний много, а движения нет.

Возникли вопросы и к отходам - зачем предприятие взяло в аренду землю с шламоотвалом, если не рекультивирует ее? Ашихмина поддержала этот вопрос: у нее появились подозрения, что полигоны используют для несанкционированного сброса отходов.

Генеральный директор промплощадки пообещал, что ситуация исправится, но не сразуФото: Евгений ДЕМИХОВ

- Мы чувствуем ответственность перед городом, - ответил Пантелеев. - Лично мне неприятно читать в СМИ регулярные нападки на мое предприятие. Но процессы, о которых мы говорим, - длительные. Конкретные результаты будут через год-два.

В завершении заседания общественники и министр заверили руководство БХЗ, что готовы идти навстречу, но только в том случае, если будут ответные шаги. Даже банальные замеры сторонних специалистов (если бы они были в пользу предприятия) могли бы помочь наладить отношения.