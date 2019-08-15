2019-08-15T19:15:17+03:00
Общество

«Пока против»: члены экспертной группы по перепрофилированию «Марадыковского» провели первое заседание

На нем выбрали руководителя и наметили план дальнейших действий
Илларион СКУРАТОВ
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Пока эксперты не могут дать оценку безопасности будущего предприятия. Фото: Архив «КП»Пока эксперты не могут дать оценку безопасности будущего предприятия. Фото: Архив «КП»
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В 2021 году военные освободят завод по уничтожению химического оружия, после этого начнется «перестройка» объекта. Его планируют перепрофилировать на переработку уничтожение отходов I и II классов опасности. У жителей области возникает множество вопросов и опасений. Развеять или подтвердить их взялась экспертная группа.

НЕТ ДЕТАЛЬНОГО ОТВЕТА

14 августа в Общественной палате Кировской области состоялось заседание экспертной группы по перепрофилированию «Марадыковского». В ее состав вошли люди, которых без тени сомнения можно назвать экспертами. Среди них сотрудники ведущих лабораторий города, а также специалисты в области экологии, химии и биологии. Первым вопросом в повестке дня стало назначение руководителя группы. Было принято единогласное решение о назначении на эту роль директора филиала «Центра лабораторного анализа и технических исследований по Кировской области» Виталия Пересторонина.

После чего группа обсудила вопросы, касающиеся дальнейшей работы.

- Мне уже не один раз задавали вопрос о моем отношении к этому проекту, я пока против, - выразила свое мнение председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Кировской области Тамара Ашихмина. - Основная причина - это полная дезинформированность. Мы не знаем, какие вещества там будут перерабатывать, какой будет система безопасности и еще многое другое. Если предприятие запустят, то оно должно быть трижды безопасным в плане экологии.

ПЛАНЫ - НА СЕНТЯБРЬ

Самым большим «врагом» экспертной группы стало отсутствие информации. По предстоящему проекту пока мало, что известно. Но, как было отмечено на заседании уже в сентябре станет известен план по предстоящим работам на объекте, начнется разработка проектной документации.

Именно тогда экспертная группа сможет увидеть, на что в первую очередь стоит обратить внимание для того, чтобы обезопасить граждан от опасного воздействия предприятия.

- За восемь километров от объектов стоит дом моих предков, здесь есть мой личный интерес, - отметил зампред Общественной палаты Кировской области Роман Береснев. - И я хочу, чтобы он был безопасен. Мои соседи говорят, что привыкли к «Марадыковскому», но хотят вздохнуть с облегчением.

ПОПУТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Члены группы во время обсуждения единогласно согласились с тем, что кое о чем нужно подумать заранее, до сентября. Вопросы безопасности предприятия для окружающей среды и людей, конечно, не уйдут на второй план. Однако, было заявлено, что нужно подробно продумать «полезность» завода.

Поскольку предприятие будет перерабатывать и уничтожать опасные отходы, то есть возможность создания на базе объекта какого-либо предприятия, которое будет и производить что-либо. Пока, опять же, неизвестно, что будут привозить на завод (но точно не радиоактивные вещества). В любом случае, объект сможет стать важным элементом в экономического развития области. Но не только потому, что станет «приемкой» опасных отходов, но еще и за счет переработки этих отходов в полезную продукцию. Именно поэтому (пока не поздно) надо продвигать интересы области и вносить коррективы в программу строительства предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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