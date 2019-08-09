Афиша мероприятий на 10 и 11 августа 2019 в Кирове: фестиваль короткометражек, День физкультурника и прогулки-экскурсии

НОЧЬ УЛИЧНОГО КИНО

В Кирове вновь пройдет фестиваль короткометражек. Но в этот раз череду фильмов молодых русских дарований кинорежиссуры можно будет посмотреть под открытым небом. 10 августа нашему городу передадут эстафетную палочку Всемирного Фестиваля уличного кино.

Масштабный просмотр фильмов пройдет в сотнях городах России до 12 сентября. Больше миллиона зрителей выходят из кинотеатров, комнат, чтобы посмотреть новинки российского кинематографа на больших экранах в парках, набережных, улицах города.

На экраны пускают короткометражные фильмы молодых российских режиссеров, - будущих мастеров кино. Однако, фестиваль создан не только для культурного досуга горожан, еще и для того, чтобы узнать, кто из дарований киноискусства стал лучшим, чей фильм пришелся по душе зрителю, а значит более удачен.

Организаторы кировского фестиваля, «Галерея Прогресса» по завершению просмотра фильмов проведут световое голосование за лучшую кинокартину. Зрители должны будут фонарями, экранами телефонов или мобильными фонариками «посветить» за те фильмы, которые им понравились. Организаторы замерят уровень света и отправят его в комитет Фестиваля, где в сентябре подведут итоги.

В этот раз фестиваль короткого метра озарится несколькими звездами полнометражного искусства. А в некоторых фильмах задействованы такие актеры, как Алексей Серебряков, Сергей Бурунов и Павел Деревянко. Также зритель увидит и небольшую работу звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Где: Парк «АПОЛЛО», ул. Володарского, 106.

Когда: 10 августа, 20.00

Вход свободный

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В КИРОВЕ

В грядущую субботу Киров отметит еще и день физкультурника! Праздник пройдет с размахом, ведь для него в городе перекроют часть улиц: на Солнечной от Московской до Воровского разместят более двадцати площадок областных спортивных федераций. Они будут работать с 10.00 до 15.00.

- В День физкультурника в Кирове состоится всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», выступят спортсмены, занятые боевыми искусствами, акробатикой, чирлидингом, шахматами, - сообщили в министерстве спорта и молодежной политики.

Также для кировчан организуют квест ГТО «А ты ГоТОв?», соревнования мотоциклистов и дрэг-рейсингов. Фитнес-тренировку под открытым небом для кировчан проведет Александра Подлевских. А для маленьких гостей фестиваля будет открыт батутный парк и фотозоны. По городской традиции, праздник закончится фейерверком.

Где: Парк «АПОЛЛО», ул. Володарского, 106.

Когда: 10 августа, 20.00

Вход свободный

ДОЛГОЖДАННЫЙ АСТРОВЫЕЗД

В субботу, 10 августа, жители города смогут понаблюдать за долгожданным августовским звездопадом - метеорным потоком Персеиды. Для этого создатели сообщества «Любительская метеорология» в Кирове организуют астровыезд в поселок Хреново.

- На выезде нас ждут: метеорный поток Персеиды, экскурсия по созвездиям летнего неба, лекция о небесных явлениях, Луна, Юпитер, Сатурн и объекты дальнего космоса, - уточнили в паблике. - Наблюдать будем непосредственно в поле.

С собой рекомендуют взять теплый чай, туристический коврик и фонарик. Для участия в астровыезде нужно предварительно записаться в сообществе.

Где: сбор у фонтана на Театральной площади со стороны Драматического театра

Когда: 10 августа, 19.00

Вход свободный

СРАЗУ ТРИ ПРОГУЛКИ ОТ «ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ»

В эти выходные жителям города предлагают принять участие сразу в трех прогулках-экскурсиях от проекта «Пешком по Вятке». Так, кировчане смогут побывать в Слободском, изучить прошлое этого города и узнать, как там оказались сразу две музы поэта Пушкина и одна Есенина.

Затем горожане смогут прогуляться по юго-западу и услышать истории о спасении польского памятника Коневу, изучить феномен невероятного количества местных двойняшек и узнать историю вятского доктора Айболита.

Кроме того, всех желающих приглашают на экскурсию с загадочным названием «Мистика и ужасы Вятки». Участники этой прогулки узнают, где найти вход в подземное озеро, как сбежать от недругов через скрытые в земле ходы и куда растворились в коридорах времени вятские храмы и церкви.

Где: На экскурсию нужно предварительно записаться в официальной группе проекта. Там же содержится о точном месте встречи.

Когда: 10 и 11 августа.

Вход: рекомендуемый размер вознаграждения - 100-200 рублей.