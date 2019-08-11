Срыв отопительного сезона: из-за закрытия колонии в Опаринском районе сотни человек останутся без тепла и воды

В Опаринском районе сложилась странная ситуация. Местную колонию ликвидируют. Вроде бы дело хорошее: если исправучреждение больше не нужно, значит стало меньше преступников. Но дело тут не в спецконтингенте, а в населении п. Северный, которое долгое время выживало благодаря колонии.

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНА(Ы)

Холода приходят из года в год. Они для нашей области не аномалия. И без отопления никак не прожить. Кто-то греется зимними вечерами у печки, а кто-то - у батареи. Так происходило долгие годы и в поселке Северном. Но этот отопительный сезон находится под срывом. И все из-за того, что колония закрывается. Соответствующее распоряжение пришло из ФСИН России в региональное управление. А она содержала очень важный объект местной инфраструктуры – котельную и артезианские скважины.

В местной администрации нет средств для создания вакансий, которой «закрыли бы дыру». А ведь без отопления могут остаться детский сад, гостиница и два десятка домов.

- Сейчас в Северном проживает порядка 330 человек, - рассказал глава Речного сельского поселения Василий Говоров. - У многих есть печное отопление. Часть из этих людей - сотрудники УФСИН, которые после расформирования могут уехать. Но дело не столько в тепле, сколько в водоснабжении.

Благодаря колонии здесь содержатся несколько других не менее важных, чем котельная, объектов.

НИ ВОДЫ, НИ СПАСАТЕЛЕЙ

На холодное время года без работающего отопления остро встанет вопрос водоснабжения. И это уже не для нескольких десятков человек, а для трех сотен, что проживают в поселке Северный.

Дело в том, что на балансе колонии находится водопроводная сеть. Она надземная, проложена параллельно сети отопления. И без тепла воды не будет - замерзнет в трубах (а о том, что они еще и лопнуть могут - лучше промолчать). Получается, что местные жители должны запасаться водой на зиму или искать альтернативные способы ее «добычи»?

После закрытия колонии остро встанет вопрос пожарной безопасности. Пожарное депо стоит на балансе исправительного учреждения. А ближайшая пожарная часть находится в 45 километрах от населенного пункта. Дороги в районе, прямо скажем, в убитом состоянии. По ним цистерна с водой в случае ЧП будет добираться из части до горящего дома часа два. И тут уж либо местные сами справятся с пожаром, либо спасателям некого будет спасать...

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Пенитенциарное ведомство понимает всю остроту ситуации, знает какую работу по капремонту тепловых сетей в посёлке провела администрация Опаринского района. УФСИН России по Кировской области прорабатывает вопросы возможного существования учреждения до мая 2020 года, соответственно и работы котельной.

Но так вечно не будет продолжаться. Рано или поздно учреждение закроют. Рано или поздно наступит зима. Рано или поздно может закончиться тепло.