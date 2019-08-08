Что не так с дорогами в Кирове и районах?

В Кировской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И вроде бы, все хорошо: ремонтируются трассы, устанавливаются новые светофоры, наносится разметка. Но реализации всех планов властей и дорожников мешают две вещи: бюрократия и погода. Как справляться с планами по повышению дорожной безопасности, члены Общественной палаты Кировской области выясняли вместе с чиновниками.

КОГО РУГАЕМ?

В начале заседания новый министр транспорта Кировской области Николай Соколов рассказал общественникам о ходе текущих работ.

- В 2019 году в Кировской агломерации отремонтировано 44 километра дорог, - сообщил Николай Александрович. - Процент дорог, соответствующих нормативам, увеличится до 62,5. Ежегодно на работы по агломерации предусмотрено 1,36 миллиарда рублей. На межмуниципальных и региональных трассах отремонтировали 71,5 километра, здесь процент нормативного покрытия вырастет до 29,2. В дальнейшем средства для работ будут выделяться с акцизов на бензин, поступающих в областной бюджет.

Что касается нацпроекта, в этом году в плане стоят 45 участков трасс, контракты уже заключены по каждому из них. На 17 объектах работы уже выполнены (11 из них расположены в Слободском, 6 - в Кирове). По 19 участкам идут работы, на 9 они ожидаются. На сегодня уложена почти половина планового покрытия и свыше 60% выравнивающего слоя.

Общественники старались не слишком загружать министра своими вопросами, ведь он совсем недавно находится в должности. Но в процессе дискуссии место нашлось для каждой актуальной проблемы.

- Сообщения о приемке дорог нам иногда приходят всего за час до мероприятия, и никто из нас не успевает на них, - посетовал председатель региональной группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорожного покрытия и организацией дорожного движения Владислав Крысов. - Недавно такой случай был в Нововятске - само собой, никто не смог приехать. Спасибо СМИ, что как-то узнали о приемке и осветили событие. Но там нашлись точно те же претензии к установке бордюров, что и прежде. Аналогичные проблемы были на улице Ломоносова.

Владислав Владимирович пояснил: сейчас по нормативу перепад бордюра по сравнению с дорогой не может превышать 1,5 сантиметров. Однако многие дорожники до сих пор настаивают на старых правилах и не считают даже 5-сантиметровые зазоры нарушением.

- Эту тему уже давно нужно закрывать, - заявил общественник. - Такие перепады мешают не только мамам с колясками и инвалидам, а вообще всем кировчанам!

Без ямочного ремонта с нашими дорогами не обойтисьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Другой активист Константин Ситчихин, появившийся на несколько минут позже, вошел в кабинет со словами «Кого ругаем?» и попал в точку: претензий к дорожным работам у участников встречи было много.

- Деньги на ямочный ремонт нужно выделять в первом квартале, а не под конец года, когда с этим уже ничего не сделать, - выступил общественник Юрий Шлемензон. - В Дымково на улице Проселочной яма - 67 сантиметров, а когда они в программу попадут? В 2023 году или в 2025?

- Успеваем ли мы отчитываться по точкам отсчёта в рамках нацпроекта? - поинтересовался сам Константин Сергеевич. - Здесь есть и такие пункты как фото- и видеофиксация скоростного режима, и грузовой контроль. Конечно, это показатели, не соотносимые с качеством дорог, но их тоже будут требовать!

Чиновники пояснили: деньги на работы по усилению грузового контроля уже были выделены, но позднее суммы решили перераспределить. В итоге работы «передвинут» на следующий год и проведут либо через лизинг, либо через концессию.

- Когда формировались региональные проекты, у Министерства информационных технологий и связи была уверенность, что они имеют право наращивать деятельность без привязки к статусу дорог, - ответил на другой вопрос общественника замминистра транспорта Кировской области Юрий Шевелев. - По количеству средств фото- и видеофиксации планировался прирост на 200%. Но когда программа была подписана и запущена, выяснилось, что такие средства отнесены к элементам благоустройства и размещать их может только собственник дороги. Поэтому ушло много времени, чтобы понять, что в итоге делать с федеральными трассами.

Чиновник заверил: к 2024 году регион достигнет нужных показателей нацпроекта. Просто часть работ пока приходится «сдвинуть» на другие даты.

МЕШАЕТ ПОГОДА

Ход ремонтных работ в Кирове обсуждался отдельно. Приемка работ здесь должна пройти до 1 сентября. Примечательно, что с ремонтом улицы Спасской в эту дату уже вряд ли можно будет уложиться. А в остальном все в целом идет по плану.

- ГДМС выполнил уже 65% своего контракта, «Вятавтодор» - 64%, - отчитался директор управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова Евгений Лунев. - Октябрьский проспект завершен на 95%, остались некоторые съезды. Почти готова улица Московская, приемка может пройти уже на следующей неделе. Свыше 50% плановых работ прошло на улице Ленина, но там очень много колодцев и съездов. Мешает погода: подрядчики каждый сухой част не теряют времени и работают.

Другой вопрос - безопасность дорожного движения вблизи школ и детских садов. По планам кировских властей, в городе должно появиться еще больше светофоров, пешеходных переходов и специальных знаков.

- В марте на безопасность движения у школ выделили 100 миллионов рублей, - вспомнил Владислав Крысов. - На заседании правительства сити-менеджер Илья Шульгин бил челом об стол, что к 1 августа все будет. Но мы до сих пор не видим этой работы!

Представители Минтранса рассказали, что проектов и смет они пока не видели, а заявка на закупку поступила в ведомство совсем недавно.

Евгений Лунев пояснил, что все детали нужно было проработать совместно с чиновниками и ГИБДД. Он считает, что если в ближайшие дни удастся разрешить последние спорные моменты, то вскоре можно будет и приступить к работе.

Общественники, тем не менее, опасаются, что такими темпами работы уже точно не успеть к 1 сентября, когда начнется учебный год. Но делать здесь нечего: остается ждать остатков документации и установки светофоров, знаков и пешеходных переходов. Такие шаги должны снизить травматизм участников дорожного движения, что и является конечной целью того же нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».