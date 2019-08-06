Прокуратура: «Вопиющей ситуацию по капремонту в Кировской области назвать нельзя, но опасения есть»

Программа капремонта взяла свое начало еще 7 лет назад. Тогда, как и сейчас, с финансами были проблемы. Поэтому властьимущие придумали «финт ушами»: жильцы домов должны скидываться в общий котел для того, чтобы их жилище ремонтировали. В идеальном мире на каждое здание был установлен свой срок ремонта. Он определялся в зависимости от состояния самого дома. Программа будет действовать до 2045 года. По ней в текущем году кировчане должны вкладываться в Фонд капремонта на обновление своего дома чуть более чем восемь рублей с «квадрата» всего помещения.

В прокуратуре Кировской области огласили итоги проверок исполнения этих мероприятия. Как выяснилось, все не так уж радужно по итогам тотальной проверки (все данные приведены на конец июля 2019 года).

Бездействие власти: в 20 объектах культурного наследия не стали делать капремонт

20 многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия федерального и регионального уровня, не попали в программу капремонта.

- Их не включили в связи с тем, что стоимость ремонта превышает установленную предельную стоимость работ, - отметили в прокуратуре по Кировской области. - Бездействие со стороны органов власти привело к тому, что эти дома не будут восстанавливаться в рамках федеральной программы.

Кстати, таких объектов на территории региона десятки. Помимо областного центра объекты культурного наследия, не внесенные в программу капремонта, есть еще и в Арбажском, Котельничском, Орловском, Слободском, Советском, Уржумском и Яранском районах.

Отремонтировали и признали аварийными

Более двух лет некоторые жители региона считались жильцами аварийных домов. По области таких «физически устаревших» объектов было пять. Кировская прокуратура выявила их в ходе проверок. Все они расположены в Кирове, Оричевском и Омутнинском районах.

Как пояснили в ведомстве, виной всему неудовлетворительная работа органов власти и регионального оператора. После проведенного капремонта они должны были, исключить эти здания из списков аварийного жилья. Однако в течение двух-трех лет необходимые меры не предпринимались.

Прокуроры направили должностным лицам представления об устранении нарушений.

Напомним, что в Омутнинском районе пять домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, отремонтировали на сумму 5,7 миллионов рублей. По этому делу проводилось расследование. Сейчас дело находится в суде. Сторона обвинения настаивает на возвращении потраченных Фондом капремонта миллионов.

В 122 домах ремонт идет больше года

Планы на 2019 год уже начали осуществлять, а «долги» трехлетней давности еще не закрыли. По проектам на 2016-2018 в сотнях домов Кировской области должны были провести капитальные ремонты. Однако, с тех пор почему «зависли» 122 дома.

- Имеются факты необоснованной приостановки работ по договорам, - сообщили в прокуратуре по Кировской области. - Кроме того, ненадлежащим образом выполняется и план на 2019 год.

По задумке, порядка 881 многоквартирных домов должны будут отремонтировать в текущем году. Однако, полностью работы завершены только на 123 объектах. Загвоздка в том, что аукционы на работы по некоторым из них (97 домов) объявили в мае и даже в июне из-за длительных сроков разработки необходимой документации. Хотя к этому сроку ремонт должны уже были начать. А на 24 МКД за первое полугодие и вовсе не разработали проектно-сметовую документацию. И это значит, что ремонт там начнется ближе к Новому году, если вообще начнется. И вряд ли подрядчики успеют за месяц (а то и меньше) сделать все, что необходимо по плану.

Кто виноват

В надзорном органе подчеркнули, что на капитальный ремонт направляются значительные суммы. И это социально-значимая тема, так как касается комфортного, а порой, и безопасного проживания кировчан, поэтому всегда находится в приоритете.

Меры реагирования, а это представления в адрес муниципалитетов, подрядчиков, Фонда капитального ремонта дало определенные результаты: число объектов, не отремонтированных в 2016-2018 годах, сократилось в три раза: с 303 до 122 домов. И даже при новом утвержденном плане-графике ремонта, сроки по 19 домам снова сорваны. Причиной прокуратура называет ненадлежащая организация Фондом капремонта подготовки проектной документации – просто не успели внести изменения. А также просчеты в документах. В некоторых случаях заявки подаются поздно – подрядчики просто не успевают выполнить в сроки. Что еще тормозит процесс в отдельных случаях, так это сами жители многоквартирных домов в посещение. Аргументация простая – мы сделали ремонт в квартире, а вы начнете менять систему отопления, и нам снова придется ремонтировать свою квартиру. Также и сами подрядчики, порой, получив контраткт, заходят на объект слишком поздно, и просто не успевают провести его, например до холодов.

Нарушения закона допустили на всех уровнях:

- в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства правительства области;

- чиновники в муниципалитетах – районах, городах, поселках;

- региональный оператор – НКО «Фонд капитального ремонта Кировской области».

Основные причины срыва сроков

1. Отсутствие контроля за формированием программы капремонта.

2. Незнание нормативной базы чиновниками разных уровней.

3. Приемка работ, не соответствующих требованиям заявки.

4. Перенесение сроков, а также исключение некоторых видов ремонтных работ без согласия собственников.

СКАЗАНО

«Вопиющей ситуацию по капремонту в нашем регионе назвать нельзя. В ПФО мы в средине рейтинга. Но определенные опасения, что в полном объеме запланированные работы по капремонту могут быть не выполнены, есть. Мы держим на постоянном контроле соблюдение сроков, качеством выполнения».

Начальник отдела управления по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов Прокуратуры Кировской области Юрий Шестаков.

ВАЖНО

По фактам выявленных нарушений законодательства прокуратурой Кировской области председателю регионального правительства внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на личном контроле прокурора Кировской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Системный характер выявленных нарушений обусловлен, в том числе пробелами в нормативном регулировании данной сферы правоотношений.

Так, согласно ч. 1 ст. 186 ЖК РФ контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Вопреки этому Правительством Кировской области нормативный правовой акт, устанавливающий указанный порядок, до настоящего времени не принят, что не позволяет обеспечить должный спрос с ответственных должностных лиц Фонда.