Счастливое лето в лагере: как нарушают и на чем наживаются организаторы детского отдыха

Многих детей на лето родители отправляют либо к бабушкам в деревню подышать свежим воздухом и познать другие радости, без городского смога, доступного Wi-Fi и смарт-будильника. Другие же отправляют своих чад в детские лагеря: пообщаться со сверстниками, выгулять всю ту энергию, которую они копили в себе все девять месяцев учебы.

Однако, вверяя своих детей бабушкам и дедушкам, мы уверены, что они будут в полной безопасности и вернутся домой не просто здоровыми, а, как минимум, богатырями. С лагерями – ситуация иная. Какими бы ни были отзывы о детских оздоровительных лагерях, как бы ни расхваливали их соседи, никто не знает их внутреннюю кухню. Нас привлекает лишь “обложка” лагеря, а вот содержание может и устрашать.

За лето прокуратура Кировской области проверила работу детских лагерей по всему региону. И нашла десятки нарушений: здесь и несоблюдение СанПина, и ужасающее состояние пожарной безопасности, и ненадлежащая организация лагерного быта.

УКУС КЛЕЩА – БОЛЕЗНЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Так, проверка прошла в Кирово-Чепецкой «Березке». Как показала экспертиза, вся территория ДОЛ не обрабатывалась акарицидом – средством для уничтожения клещей. По закону акарицидами должны обрабатываться места массового отдыха, летние оздоровительные лагеря и детские образовательные организации, а также прилегающие к ним территории (не менее 50 метров), базы отдыха и многое другое. Руководство лагеря пренебрегло данным обязательством.

Поэтому в лагере не просто появилась угроза заражения клещевым энцефалитом. Произошел реальный случай заболевания. Во время прогулки на территории лагеря зараженный клещ укусил одну из воспитанниц.

Такое же халатное отношение к здоровью и безопасности детей было выявлено в лагере «Юность». К счастью, в нем никто еще не успел пострадать, хотя в регионе и началась вторая волна активности клещей.

САНИТАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Еще в «Юности» не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила при организации питания. Также там не были созданы условия для глажки и сушки белья, одежды и обуви детей.

Больше всего лагеря “попадаются” на неправильной организации питания: неправильное хранение продуктов, их маркировка и другие несущественные нарушения.

Подобные несоблюдения правил выявлены в дневных лагерях школ в поселках Кордяга, Семушино (Зуевского района), деревне Старый Пинигерь (Зуевского района), селах Калинино и Старый Ирюк (Малмыжский район), поселке Мирный (Оричевский район, а также в других образовательных организациях Санчурского, Советского и Верхнекамского районов.

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ «ТРАМПЛИН»

В палаточном лагере «Трамплин» нарушения оказались куда серьезнее. Стенд со спасательными средствами не соответствовал нормам, также как мостки и трапы у воды. В чрезвычайной ситуации это могло бы сыграть роковую роль.

Кроме того, не соблюдались периодичность вакцинации сотрудников против дифтерии и столбняка и противопожарная безопасность. С организацией питания тоже возникли большие проблемы.

НА РАБОТУ ПРИНЯЛИ, А ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕ ПРОВЕРИЛИ

Руководство лагеря «Чайка» (ЗАТО Первомайский) приняло на работу воспитателей без справки о нормальном психиатрическом здоровье. Воспитатели просто не прошли необходимое освидетельствование, однако их без проблем допустили к работе с несовершеннолетними.

КАК НАКАЗАЛИ?

В отношении нарушителей районная и областная прокуратура внесли представления с требованиями устранить все нарушения. После выполнения наказов деятельность лагерей-нарушителей взята на контроль надзорных органов.

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ!

Но суровее всех наказали руководителя кировского лагеря «Белочка». В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 и 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата вверенного виновному имущества с использованием служебного положения».

Директор лагеря с 2017 по 2018 год «похитил» у кировских родителей более 60 тысяч рублей. Мужчина, пользуясь своим положением, забирал у родителей деньги в качестве оплаты путевки в детский лагерь. Деньги тратил, разумеется, по своему усмотрению. А одну из путевок подарил знакомому – в счет погашения старого долга.

Экс-руководителю лагеря назначили 240 часов обязательных работ и запретили ему в течение двух лет занимать руководящую должность, так или иначе связанную с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях.