Канцелярия vs семейный бюджет: сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году в Кирове

Близится ненавистная пора для детей от семи до восемнадцати лет – осень. Да, желто-багровые пейзажи вдохновляют, а шелест листьев завораживает, но только не ранним утром, когда ты едешь в набитом автобусе или пешком под моросящим дождем топаешь в школу…

До начала нового учебного года осталось совсем ничего – меньше месяца. Мы уверены, что еще не все кировские мамы и папы (иногда и самостоятельные дети) подготовились к новому учебному году, заранее закупив тетради, ручки и ластики.. Поэтому для таких неторопливых семейств «Комсомолка» подготовила список-чек того, с чем в первую очередь необходимо отправить своего ребенка в школу.

ЧТО НАДО КУПИТЬ?

Пенал. Купите ребенку мягкий пенал. Да, сейчас в моде прозрачные и неоновые пластиковые пеналы-контейнеры. Но мягкий тканевый пенал удобен и безопасен для вашего ребенка. Во-первых, он занимает мало места в рюкзаке и может даже принять форму буквы Z. Во-вторых, он, конечно, может порваться, но не треснет после первой же недели активного и небрежного использования. В-третьих, подумайте о здоровье ребенка и его одноклассниках. За время учебы пенал успеет побывать в роли «морского судна» или «палицы» русских богатырей, которые будут отбиваться от супостатов из «Б» класса. Мягкий пенал не так травмоопасен.

Ручки. Не доверяйте наборам. Одна из десяти ручек перестанет писать уже на втором слове в предложении «Классная работа». Покупайте те, которые продаются в розницу. И возьмите их с запасом. ОЧЕНЬ МНОГО. А все потому, что одна закончится, другая «случайно выпадет из пенала», третью Петька попросит одолжить, а четвертая станет частью самолета, который улетел в дальние дали. Пусть у вас дома лежит запас ручек, так сказать, на все случаи жизни.

Простые карандаши. С карандашами та же история, что и с ручками. Только их еще очень любят ломать. Поэтому положите в пенал два-три заточенных карандаша средней мягкости. Да-да, у них есть еще и мягкость: твердые - царапают бумагу, мягкие - сильно мажутся. Карандаши средней мягкости (СМ или HB) будут самым оптимальным вариантом.

Ластик. Если вы купите десять ластиков перед новым учебным годом, то вам не придется экстренно бежать в магазин или поздним вечером готовить собственную «стиралку» в котле неожиданных детских сюрпризов из разряда: «Маам, а завтра на ИЗО надо сдать карандашный портрет нашей кошки».

Линейка. Прозрачная или деревянная линейка подойдет лучше всего. Пока для вас и вашего ребенка математика не разделилась на два вечных «кошмара» гуманитария, - алгебру и геометрию, - забудьте о «навороченных» линейках.

Тетради. В идеальном мире ребенок с радостью соглашается на простые однотонные тетради без супергероев, зверюшек, сердечек и автомобилей. Но реальность сурова. Купив ребенку обычные тетради больнично-зеленого цвета, вы рискуете нарваться на детскую голодовку или развивающийся комплекс неполноценности – ведь в детстве так важно не отличаться от других детей и быть крутым… даже выбирая обложки для тетрадей.

Обложки. Головная боль каждого родителя. Каждый учебник, рабочая тетрадь, тетрадь с заданиями имеют свой формат. Подобрать для них обложку наугад очень сложно. Но правила есть правила, поэтому перед тем, как пойти в магазин, измерьте все детские пособия, в магазине попросите помощи консультанта и… купите четыре самые дешевые обложки на каждую тетрадь. Как показывает практика, ни одна обложка не прожила весь учебный год от начала до конца. Они беспощадно рвутся, переставая защищать корешки учебников и тетрадей.

Цветные карандаши. Конечно, «крутизна» ребенка в школе зачастую измеряется единицами красивых канцтоваров: у кого больше карандашей – тот король уроков изобразительного искусства и географии. Но давайте будем честными: даже если ваш ребенок – юный Леонардо да Винчи, ему не нужны пять оттенков розового карандаша! Поэтому разоряться на 36-цветный набор не стоит. 12 цветов хватит за глаза. Тем более, что к новому году от этого набора останется штук 5-7.

Рюкзак. Или ранец. Или рюкзак. Уже долгие годы родители спорят, чем отличаются эти школьные сумки и какие из них лучше. Есть одно негласное правило: для учеников начальной школы покупайте ранец. Да, он «не как у взрослых». Но у него жесткая спинка, две мягкие лямки и прочный корпус. А это очень важно в первые четыре года школы. Ведь зачастую рюкзак первоклассника лишь в два - два с половиной раза меньше, чем вес самого ребенка.

В 5-8 классах ребенку можно позволить купить рюкзак, новомодный, стильный – такой, какой душе захочется. А в старших классах мальчики вообще берут одну-единственную тетрадь, кладут ее в карман и довольны, а девочки помещают то, что не входило в ранец начальной школы в аккуратную дамскую сумочку.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Не торопитесь с покупками. Прежде чем выложить улыбчивому продавцу пачку денег и забрать два баула с «самыми необходимыми на свете канцтоварами» узнайте у родительского комитета (если вы там не состоите - у других родителей или, на крайний случай, у самого классного руководителя) есть ли у него личные предпочтений для канцелярии? Дневники только в мягком переплете и с белой обложкой, зеленые тетради не толще 24 листов, и, разумеется, никаких щелкающих ручек! Обидно будет и вам, и вашему кошельку, если вы закупитесь не тем.

Покупайте канцтовары загодя – зимой. Как доказали специалисты, ранцы и рюкзаки дешевле в феврале. Если вы каждый месяц будете выделять по 500-1000 рублей на школьные канцтовары, то ваш кошелек 1 сентября скажет вам спасибо.

Родители, купите настой валерианы, корвалол, валидол и все то, что сможет вам помочь в непростой ситуации, когда ваш ребенок, три года рисующий в художественной студии, принес «кол» по ИЗО. За то, что забыл рисунок дома.