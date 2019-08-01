«Десантники – честь и гордость Отечества»: как город отметит день ВДВ

Праздник второго августа, кажется, знает каждый от мала до велика. В этот день улицы города озаряются начищенными до зеркального блеска бляхами ремней, знаками “Отличника ВДВ” на тельняшках и превращаются в живые голубые реки. 2 августа – День Воздушно-десантных войск, день голубого берета, день «крылатых войск дяди Васи”, как в своем кругу называют себя десантники.

Десантники всегда были лучшими из лучших. Это элитные войска с высоким боевым духом и готовностью. С первых дней несения службы бойцы усваивают самый главный принцип десантника: «Никто, кроме нас!»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ

В честь Дня Воздушно-десантных войск в Кирове пройдут праздничные мероприятия. По традиции все начнется на площади Революции у Вятской филармонии в 10.00. Ветеранов десантных войск поздравят руководители города и области, военный комиссар Кировской области Юрий Мешавкин.

Десантники возложат цветы к памятнику воинам-кировчанам, погибшим в локальных конфликтах, после чего колонна “голубых беретов” походным маршем двинется к Вечному огню. Шествие начнется в 10.30.

Для безопасности и удобства, с семи утра до четверти двенадцатого дня на Казанской улице (от Красноармейской до Московской) и на Московской (от Казанской до набережной Грина) запретят остановку любого транспорта. На этих же участках до окончания шествия будет перекрыто движение.

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ И ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Праздник продолжится на аэродроме «Порошино». Там, в 11.45 начнется показательное выступление спортсменов-парашютистов.

— Планируется проход на малой высоте, выброска парашютистов со 150 метров, – сообщил руководитель Кировского аэроклуба ДОСААФ России Геннадий Авраменко. — После этого пройдет второй вылет – показательные прыжки парашютистов с флагами города Кирова, ДОСААФ и ВДВ.

На аэродроме для десантников будут проходит конкурсыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также на аэродроме виновники торжества посоревнуются в перетягивании каната, гиревом спорте. Для гостей праздника будут открыты парковка и торговые ряды. Все они также смогут принять участие в конкурсной программе. В завершении мероприятия перед десантниками выступит вокально-инструментальный ансамбль «Альянс» под руководством Владимира Перминова. Вход на аэродром – бесплатный.

ДЕБОШИ И КУПАНИЕ В ФОНТАНАХ

Вокруг Дня ВДВ ходит немало различных слухов. Многие люди в этот день обходят стороной места скопления ребят в голубых беретах, стараются лишний раз не выбираться на улицу, чтобы не угодить под горячую руку.

Да, многие из кировчан воспитаны на страхе перед «десантурой», которая купается в фонтанах и откровенно выпивает на улицах.

К «ВДВ-шникам», купающимся в фонтанах, десантники относятся к презрениемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но таких «отбитых служивых» десантники презрительно называют «ВДВ-шниками». Ведь они просто «отмотали» свой срок в одном из элитных родов войск Российской Федерации и забыли о том, что звание десантника - гордость, честь и почет Отечества.

ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первой категории, боевая готовность номер один. Именно так воспитывал совсем зеленых ребят, попавших в десантные войска, их главнокомандующий - Василий Филиппович Маргелов, генерал «Дядя Вася». Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: «Я — десантник!»

Настоящие десантники в этот день возлагают цветы к могилам своих сослуживцев и рассказывают своим детям, поправляя на их головах свои голубые береты, о том, как совершали свои первые прыжки, как их заставляли совершать многокилометровые марш-броски в противогазах, с десятками килограммов груза за спиной, о том, как они набивали в память о службе татуировку, высекая на коже и сердце, дорогие символы — парашют, самолет и орел.

Однако 2 августа администрация города все же перекроет подачу воды в два городских фонтана – на Театральной площади и в Кочуровском парке. В этот день будут проходить профилактические работы на водосетях.

В правоохранительных органах отметили, что в этот день кировчане уже давно не буянят, поэтому усиления полицейского контроля на улицах не будет.