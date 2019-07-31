135 000 школьников на 495 школ: готова ли область к новому учебному году?

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. Подготовка к нему идет полным ходом: учителя прописывают, корректируют учебные программы и планы, дети отгуливают последние «деньки свободы», а сами учебные заведения проходят проверки и получают разрешения на организацию учебного процесса.

Всего в области в 2019-2020 учебном году будут работать 495 общеобразовательных организаций. В них будут грызть гранит науки 135 тысяч школьников. Среди них 16 тысяч – первоклассники.

30 июля в облправительстве прошло очередное заседание федеральной инспекции по вопросам подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному году.

ШКОЛЫ ГОТОВЫ И БЕЗОПАСНЫ?

За полгода надзорные органы 426 раз проверили учебные заведения. Сотрудники МЧС выявили 1595 нарушений пожарной безопасности.

Однако на данный момент устранено всего 816. Сейчас в школах идет активная работа по устранению недочетов, улучшению условий для обучения школьников. Так, во многих школах в этом году появились сигналы о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны, устанавливаются системы антитеррористической защиты: видеонаблюдение, тревожные кнопки, ограждения территории образовательных учреждений.

На повышение, а в некоторых случаях и организацию, безопасности школ выделили 123 миллиона рублей. Деньги направили на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями. Стоит отметить, что данная сумма в разы больше выделяемых в прошлых годах денег: так, за три года на организацию безопасного учебного процесса было направлено из облбюджета всего 160 миллионов.

УЧЕБА ПО СМЕНАМ

Всего в регионе будут открыты 495 общеобразовательных учреждений начального и среднего образования. Большая часть из них будет работать в первую смену – 389 школ и во вторую смену всего – 88.

И если в регионе больше учреждений будут работать согласно указу президенту, то в самом Кирове ситуация полярна: из пятидесяти семи школ всего семь будут укомплектованы для одной смены.

НОВЫЕ ШКОЛЫ

825 зуевских учеников в этом году пойдут в новую школу. До этого года 700 детей учились в старой школе 1957 года постройки. В ветхом здании они учились в две смены. Однако новое комфортное здание не только примет на сотню больше учеников, но и позволит всем им учиться с утра.

В 2020 году откроется еще одна новая смена в микрорайоне Чистые пруды.

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ

Для учеников в этом году закупили 97 966 экземпляров новых учебников. На обновление литературы в области выделили 17 миллионов рублей. Однако закупили ее на сумму в почти в три раза больше – 50 миллионов рублей.

Только для первоклассников приобрели 34 289 комплектов учебников. Также в школы Кировской области поступит более 3,5 тысяч учебников 4 классов для детей с ОВЗ. Новые учебные пособия начнут поступать в школы области в августе.