2019-07-31T18:08:37+03:00
Общество

В Кировской области погибло 10% озимых культур

Площадь всех сельхоз посадок составила 761 тысячу гектаров
Евгений ДЕМИХОВ
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2019 год не самый удачный для сельскохозяйственных предприятий2019 год не самый удачный для сельскохозяйственных предприятийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Лето в регионе не задалось. То аномальные жара и засуха, которые не давали всходам влаги, то холод и затяжные дожди, из-за которых растения гибли.

КАРТОШКИ СТАЛО МЕНЬШЕ

В 2019 году аграрии засеяли 761 тысячу гектаров. Однако, как отмечают специалисты Кировстата, это меньше, чем в предыдущем. Так площади, на которых высажены различные культуры в 2019 году, составили 99,7% от площадей 2018 года.

Но сокращение территорий не такое значительное, как гибель растений. На 10% площадей, засеянных осенью 2018 года не было всходов.

Наблюдается уменьшение числа картофельных и овощных полей. За пять лет показатели упали чуть ли не в два раза. Так, к 2019 году в Кировской области картофель посажен на 1 тысяче гектаров, а овощи - на 190 гектарах. Кстати, их общий объем равняется всего 0,1% от возделываемых территорий.

А вот под кормовые культуры в Кировской области выделено куда больше площадей - 59,6% от всех засеянных площадей. Это связано с тем, что в сельском хозяйстве производство кормов находится фактически на первом месте. За счет него существуют и развиваются все остальные направления: такие как молочное и мясное животноводство.

Большую часть сельхозпосадок занимают зерновые и бобовые - 37,5% (285 тысяч гектаров). Среди них наиболее популярен ячмень (100 тысяч гектаров) и пшеница (73 тысячи гектаров).

Кстати, специалисты Кировстата отметили, что в Кировской области стало гораздо больше территорий отведенных под технические культуры, а в частности, по рапс. Посевные площади увеличиваются ежегодно. В 2019 их стало 18 тысяч гектаров, что больше прошлого на 20%.

Напомним, что не всем по душе такое распространение. Как уже сообщалось ранее из-за активной обработки рапса пестицидами страдают пчеловоды, а точнее - пчелы.

ОКОНЧАНИЕ ЖАТВЫ

31 июля - по народному календарю Омельянов день. В эту дату крестьяне заканчивали жатву. В Омельянов день на поля приглашали священнослужителей, который проводил молебен и освящал инструменты. После ритуала жатва уже не велась. Освященные инструменты уносили домой и бережно укладывали - ведь на следующий год с ними вновь предстояло работать.

Этот день вовсе не обозначал конец трудовой деятельности. Наоборот начиналась, если можно так выразиться, другая фаза. Хозяйки из собранного урожая готовили соленья и варенья на зиму. Кроме того, к этому времени наставала пора походов в лес. У предков даже была отдельная присказка на этот счет: «Омельян пришел, грибов-ягод нашел, да велит заготавливать».

Уже неизвестно, какие урожаи собирались в давние времена в такие «несезоны» как сейчас: дожди и холод не благоволят богатым всходам. Да и теперь человек не настолько зависим от даров природы (принесенных из леса). Но факт остается фактом - грибникам и ягодникам нынче не очень-то везет. Хотя есть и неплохие новости: в августе будет пара-тройка дней, когда можно будет сходить в лес. Так, погожими могут оказаться первые три дня месяца и четыре в середине - 11, 12, 13 и 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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