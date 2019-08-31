2019-08-02T18:47:49+03:00
Недвижимость

Зима близко: Кировская область готовится к отопительному сезону

Областные чиновники утверждают, что все идет по плану и тепло в дома поступит вовремя
Елизавета Захарова
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В области полным ходом идет подготовка к отопительному сезону.В области полным ходом идет подготовка к отопительному сезону.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На носу последний месяц лета, но жарой в Кировской области и не пахнет. К счастью, снегопадов синоптики не обещают, однако кировчане четко понимают: зима близко. Многим уже сейчас хочется «включить» дома тепло. Но отопительный сезон в области традиционно начнется лишь в середине осени.

Подготовка региона к сезону холодов началась еще в апреле. В мае все муниципалитеты прошли комиссии, по результатам которых некоторым ресурсникам необходимо было составить и финансовый план оздоровления предприятия, и графики погашения задолженностей.

К 1 июля к зиме подготовили 24,8 миллиона квадратных метров жилфонда. А это 77,1% от запланированных работ. Также к холодам готовы 72,8% котельных, 73,2% тепловых, 76,2% водопроводных и 81,9% канализационных сетей. Все показатели на один-два процента выше, чем в прошлом году. Уже куплено 42,3% запаса угля, 56,5% запаса мазута, 49,5% запаса других видов топлива (даны показатели от необходимых для начала отопительного сезона).

На подготовку отопительного сезона Минэнерго и Минфином было выделено 337,7 миллиона рублей. Из федерального бюджета денег не дали. А 111 миллионов рублей было выделено ЗАТО Первомайскому и Слободскому району в качестве компенсации за топливо, купленное по завышенной цене.

Из отчетов чиновников на заседании правительства области следует, что сейчас ресурсоснабжающие организации продолжают закупать топливо. И хотя все показатели готовности и запасов остаются на уровне прошлого года, некоторые сложности в подключении к теплу все же есть.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В основном, проблемы при подготовке к зиме имеются в районах области. Так, среди антилидеров стоит Мурашинский, Верхнекамский, Богородский районы, а также ЗАТО Первомайский.

Среди основных сложностей подключения - тотальная задолженность населения ресурсоснабжающим организациям. На 1 июля задолженность кировчан ресурсникам составила более 4,4 миллиарда рублей. Задолженность населения по договорам - 1 млрд 286 млн, бюджетных организаций – 289 млн рублей, поставщиков коммунальных услуг – 2,3 миллиарда рублей.

На втором месте среди проблем - слабая подготовка и даже отсутствие взаимной работы между ресурсниками и потребителями.

КАК РЕШАЮТ?

На сегодняшний день подано порядка 20 тысяч заявлений о задолженности по коммунальным услугам. Это 103 миллиона рублей. Судебные приставы за год

взыскали 41,1 миллиона рублей по 4,5 тысячи предписаний.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Уже сейчас правительство Кировской области выдает муниципалитетам паспорта готовности тепловых узлов, котельных к отопительному сезону.

На заседании было решено вновь собраться в конце августа для оценки подготовки к отопительному сезону проблемных участков, районов. Если будут обнаружены критические моменты, то власти обещают оперативно принять меры по их ликвидации.

К слову, согласно закону, отопительный сезон должен начаться тогда, когда уличная температура не поднимается выше восьми градусов Цельсия в течение пяти дней. Если верить прогнозам синоптиков, в Киров такая погода придет в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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