Афиша мероприятий на 3 и 4 августа 2019 в Кирове: соревнования по автомобильному звуку, песни о любви и вечеринка с группой «Холодный чай»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ ЗВУКУ

В субботу в Кирове пройдут соревнования по автомобильному звуку «SPL Tournament». На фестивале будет замеряться звуковое давление в автомобилях участников. Победители во всех номинациях получат памятные награды и призы от спонсоров события.

Также организаторы мероприятия сообщают, что на празднике будут работать промо-площадки, пройдут презентации от партнеров фестиваля. Кроме того, зрители смогут поучаствовать в конкурсах.

Где: улица Солнечная, 8В

Когда: 3 августа в 10.00

Вход: бесплатный

КОНЦЕРТ ОТ ДУЭТА «ПИТАLOVE»

Субботний вечер кировчанам предлагают провести на концерте дуэта «ПитаLove». Лауреаты международных конкурсов исполнят для жителей города песни о любви на разных языках. Пара знает об этом прекрасном чувстве не понаслышке - долгие годы они вместе не только не сцене.

К каждому концерту музыканты разучивают новые песни и добавляют новые языки. Кроме того, композиции сопровождаются историями о мировых культурах и песенных традициях разных стран.

Где: Преображенская,15, «Книжный клуб 12»

Когда: 3 августа 20.00

Вход: 400 - 500 рублей.

ВЕЧЕРИНКА С ГРУППОЙ «ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ»

Встретить воскресенье жители города смогут на концерте группы «Холодный чай». Музыканты исполнят известные и любимые многими хиты. Вечеринка начнется в полночь.

Группу «Холодный чай» основали в Кирове еще в октябре 2011 года. С тех пор музыканты постоянные гости городских праздников и фестивалей как в области, так и в Республике Коми.

Где: улица Северное кольцо,48.

Когда: 3 августа в 00.00

Вход: для девушек - бесплатный, для молодых людей - 200 рублей.

DRAG RACING

В воскресенье в Кирове пройдет второй этап гоночных соревнований от Kirov Racing Club. В программе: самые быстрые машины города, розыгрыш призов от спонсоров, музыкальное оформление и ведущий, выездная торговля.

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие. Регистрация будет проходить в день события с 15:00 до 15:40.

Где: автополигон «Мастер-класс», Советский тракт, 9 км

Когда: 4 августа 16.00

Вход: 500 рублей - для участников, 150 - для зрителей.