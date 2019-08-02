2019-08-02T18:53:17+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на 3 и 4 августа 2019 в Кирове: соревнования по автомобильному звуку, песни о любви и вечеринка с группой «Холодный чай»

Узнали, как провести время в первые выходные августа
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Выходные в Кирове будут пасмурными и прохладными, но насыщенными событиями. Фото: Людмила КАЛИНИНАВыходные в Кирове будут пасмурными и прохладными, но насыщенными событиями. Фото: Людмила КАЛИНИНА
Изменить размер текста:

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ ЗВУКУ

В субботу в Кирове пройдут соревнования по автомобильному звуку «SPL Tournament». На фестивале будет замеряться звуковое давление в автомобилях участников. Победители во всех номинациях получат памятные награды и призы от спонсоров события.

Также организаторы мероприятия сообщают, что на празднике будут работать промо-площадки, пройдут презентации от партнеров фестиваля. Кроме того, зрители смогут поучаствовать в конкурсах.

Где: улица Солнечная, 8В

Когда: 3 августа в 10.00

Вход: бесплатный

КОНЦЕРТ ОТ ДУЭТА «ПИТАLOVE»

Субботний вечер кировчанам предлагают провести на концерте дуэта «ПитаLove». Лауреаты международных конкурсов исполнят для жителей города песни о любви на разных языках. Пара знает об этом прекрасном чувстве не понаслышке - долгие годы они вместе не только не сцене.

К каждому концерту музыканты разучивают новые песни и добавляют новые языки. Кроме того, композиции сопровождаются историями о мировых культурах и песенных традициях разных стран.

Где: Преображенская,15, «Книжный клуб 12»

Когда: 3 августа 20.00

Вход: 400 - 500 рублей.

ВЕЧЕРИНКА С ГРУППОЙ «ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ»

Встретить воскресенье жители города смогут на концерте группы «Холодный чай». Музыканты исполнят известные и любимые многими хиты. Вечеринка начнется в полночь.

Группу «Холодный чай» основали в Кирове еще в октябре 2011 года. С тех пор музыканты постоянные гости городских праздников и фестивалей как в области, так и в Республике Коми.

Где: улица Северное кольцо,48.

Когда: 3 августа в 00.00

Вход: для девушек - бесплатный, для молодых людей - 200 рублей.

DRAG RACING

В воскресенье в Кирове пройдет второй этап гоночных соревнований от Kirov Racing Club. В программе: самые быстрые машины города, розыгрыш призов от спонсоров, музыкальное оформление и ведущий, выездная торговля.

Принять участие в соревнованиях смогут все желающие. Регистрация будет проходить в день события с 15:00 до 15:40.

Где: автополигон «Мастер-класс», Советский тракт, 9 км

Когда: 4 августа 16.00

Вход: 500 рублей - для участников, 150 - для зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Певцов в роли смотрителя заброшенного аэродрома: «В кино стараюсь сниматься меньше, но эта история меня потрясла»
Звезда легендарного сериала «Бандитский Петербург» играет главную роль в фильме «Даю посадку», сюжет которого основан на реальных событиях [фото, видео]
Новости 24
Цена за вывоз мусор: кировчане будут платить за ТКО на 150 рублей меньше
Какую воду лучше покупать?
Трагически погиб на Алтае: стало известно о смерти кировского фотографа и видеооператора
«УРАЛХИМ» выпустил в реку Вятку тысячи мальков стерляди
Погода на 3 и 4 августа в Кирове: будет прохладно и дождливо
В первом полугодии 2019 года Кировэнерго пресек более 500 случаев энерговоровства
Дворы вблизи путепровода в Чистых прудах благоустроят к 15 августа
Ленты с мухами и паутины под потолком: предпринимателя, хранившего тонну мяса в антисанитарии, оштрафовали на 3 тысячи рублей
За первые шесть месяцев 2019 года в Кировэнерго обратились более 11,8 тысячи потребителей
В Фаленском районе опрокинулся «КамАЗ» с цистернами
Сотни специалистов кировских предприятий смогли пройти повышение квалификации за рубежом
Киров растет, а область вымирает: население сократилось за год на 11,1 тысячи человек
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Комсомолка» стала первой в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области за июль
«Дубленка мужская - одна штука»: за квартирную кражу кировчанина отправили на исправработы
37 тысяч исследований показали, что объект в Мирном не разрушает экологию и не угрожает жизни людей
«Сжечь, прокляты!» В Шабалино «колдунья» после ритуала вырвала 100 тысяч рублей из рук пенсионерки и сбежала
Кирово-чепецкий филиал «УРАЛХИМа» - крупнейший налогоплательщик региона
В Кирове из-за ночного пожара эвакуировали 15 человек из дома
На 470 тысяч рублей больше: КТК начислили кировчанам «высокую» коммуналку из-за неверных данных
«Россети Центр и Приволжье» за 6 месяцев обеспечила выдачу потребителям более 360 МВт мощности
Больше сотни домов в Кирове останутся без горячей воды в августе
«А ты готов?»: активисты проводят опрос кировчан о готовности к борьбе против «Марадыковского»