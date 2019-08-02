Афиша мероприятий на 3 и 4 августа 2019 в Кирове: соревнования по автомобильному звуку, песни о любви и вечеринка с группой «Холодный чай»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ ЗВУКУ
В субботу в Кирове пройдут соревнования по автомобильному звуку «SPL Tournament». На фестивале будет замеряться звуковое давление в автомобилях участников. Победители во всех номинациях получат памятные награды и призы от спонсоров события.
Также организаторы мероприятия сообщают, что на празднике будут работать промо-площадки, пройдут презентации от партнеров фестиваля. Кроме того, зрители смогут поучаствовать в конкурсах.
Где: улица Солнечная, 8В
Когда: 3 августа в 10.00
Вход: бесплатный
КОНЦЕРТ ОТ ДУЭТА «ПИТАLOVE»
Субботний вечер кировчанам предлагают провести на концерте дуэта «ПитаLove». Лауреаты международных конкурсов исполнят для жителей города песни о любви на разных языках. Пара знает об этом прекрасном чувстве не понаслышке - долгие годы они вместе не только не сцене.
К каждому концерту музыканты разучивают новые песни и добавляют новые языки. Кроме того, композиции сопровождаются историями о мировых культурах и песенных традициях разных стран.
Где: Преображенская,15, «Книжный клуб 12»
Когда: 3 августа 20.00
Вход: 400 - 500 рублей.
ВЕЧЕРИНКА С ГРУППОЙ «ХОЛОДНЫЙ ЧАЙ»
Встретить воскресенье жители города смогут на концерте группы «Холодный чай». Музыканты исполнят известные и любимые многими хиты. Вечеринка начнется в полночь.
Группу «Холодный чай» основали в Кирове еще в октябре 2011 года. С тех пор музыканты постоянные гости городских праздников и фестивалей как в области, так и в Республике Коми.
Где: улица Северное кольцо,48.
Когда: 3 августа в 00.00
Вход: для девушек - бесплатный, для молодых людей - 200 рублей.
DRAG RACING
В воскресенье в Кирове пройдет второй этап гоночных соревнований от Kirov Racing Club. В программе: самые быстрые машины города, розыгрыш призов от спонсоров, музыкальное оформление и ведущий, выездная торговля.
Принять участие в соревнованиях смогут все желающие. Регистрация будет проходить в день события с 15:00 до 15:40.
Где: автополигон «Мастер-класс», Советский тракт, 9 км
Когда: 4 августа 16.00
Вход: 500 рублей - для участников, 150 - для зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU