Все дело в букве «Ё»: кировчанин восемь лет подряд пытается вернуть родовую фамилию

Житель Кирова вышел на пикет к правительству с необычным плакатом. На небольшом листе была напечатана одна единственная буква - «Ё». Как оказалось, таким образом 70-летний Александр Корчёмкин попытался обратить внимание общественности на проблему его семьи. Вот уже почти десятилетие мужчина надеется вернуть родовую фамилию. Видеозапись пикета опубликовали в паблике «Кировчане говорят».

«ТАКОЙ ЗАКОН - ПЛАТИ»

История началась еще в 2010 году. Тогда горожанин обратил внимание на то, что написание фамилии в документах не совпадает с ее реальным произношением. Все родственники Александра из года в год называли свою фамилию как «КорчЁмкины». А в официальных бумагах значились «КорчЕмкиными».

Тогда пенсионер решил добиться справедливости и начал обращаться в самые различные инстанции. Правда тот вариант, которые предложили мужчине власти, его не устроил.

- Мне говорили, что нужно сменить имя, - пояснил Александр. - Но у нас в семье только моя линия составляет десять человек. При этом даже за малолетних внуков нужно заплатить пошлину. Я обошел все инстанции, но мне говорят: «все, такой закон - плати».

СМЕНИЛИ ТОЛЬКО У ПОЛОВИНЫ

Однако суд все-таки встал на строну мужчины и 11 октября 2011 года принял решение, что кировчанину и его родным должны вернуть родовую фамилию. Вот только с тех пор поправка в документах появилась только у половины членов семьи.

- Я подал в суд на возмещение морального вреда и за потерю времени, - уточнил горожанин. - К Путину четыре раза обращался.

Пока, по словам Александра, он получает лишь «отписки». Но мужчина по-прежнему намерен вернуть своей семье родовую фамилию.