Альберта Ларицкого могут вернуть под стражу из-за похода в СПА-салон

Обвиняемый сразу в четырех преступлениях бывший владелец лесоперерабатывающего комбината и двух бумажных фабрик 11 июля был отправлен Юрьянским судом под домашний арест. Согласно постановлению, ему запретили пользоваться интернетом, телефоном и почтой. В качестве исключения - вызов экстренных служб (скорая, МЧС, полиция и т. д.), общение с родственниками, адвокатом и контролирующим органом. Кроме того, Ларицкому запретили свободно перемещаться по городу. Разрешили только гулять по району около дома, ходить в магазины, аптеки и больницы. И на все это выделяется только два часа в день - с 16.00 до 18.00 часов.

МАССАЖ - МЕДИЦИНА?

В таких условиях Ларицкому предстояло ожидать окончания следствия. Однако недавно появились новые обстоятельства, которые могут сыграть против подозреваемого. Как рассказал наш инсайдер, Альберт Ларицкий посетил заведение, в которое ему был запрещен вход.

Подследственный отправился на массаж. Его заметили в одном из СПА-салонов Кирова 14 июля, спустя три дня после помещения под домашний арест. В заведении, по сведениям источника, ему сделали массаж. После этого Ларицкий вернулся домой.

Именно по этой причине его могут вернуть в СИЗО. Дело в том, что хоть массаж и мог быть лечебным, но само заведение не является медицинским учреждением. Главный вид его деятельности - это предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. В связи с этим суд будет просить ужесточения меры пресечения для Ларицкого.

УВЕЗЛИ НА РАЗГОВОР

Экс-владельцы АО «НЛК», фабрик «Эликон» и Косинской бумажной подозревают в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, похищении человека группой лиц с угрозой применения насилия из корыстных побуждений и вымогательстве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2011 году Альберт Ларицкий организовал похищение директора бумажной фабрики «Эликон»: прямо около проходной его поджидали «бизнес-партнеры». Мужчину «попросили» сесть во внедорожник, а потом увезли. После разговора с директором предприятие перешло в руки Ларицкого. Заняв место владельца, подследственный давал многомиллионные займы компаниям. Все это делалось от лица предприятия, у которого имелись задолженности перед бюджетом.