Классика без стереотипов: в Киров на гастроли приехал цирк династии Клыковых-Филатовых «Аливрувер»

В Киров на гастроли приехал цирк Клыковых-Филатовых, известный многим городам, как цирк зверей. На этот раз знаменитая династия не просто покажет все таланты и умения своих пернатых-лохматых-хвостатых коллег, а будет ломать стереотипы и рамки циркового шоу!

Люстра — трюк с попугаями, которые держат в клювах обручи с другими птицами. Фото: vk.com/cirkzverey

С 20 июля кировчан приглашают на необычную, завораживающую и такую разнообразную программу - «Аливрувер».

В преддверии премьеры «Комсомолка» поговорила с руководителем цирковой труппы Юлией Филатовой.

ЦИРК С ОТСЫЛКОЙ НА ЧЕХОВА

Новая цирковая программа приезжает под необычным, порой труднопроизносимым и незнакомым названием - «Аливрувер». Кажется, что это слово - случайный набор букв, мол, чем интереснее и необычные звучит, тем лучше и притягательнее.

На обезьянке Филе лежит ответственная миссия: закончить выступление шоу-балета. Фото: vk.com/cirkzverey

Однако программа названа так не случайно.

- «Аливрувер» встречает в русской литературе, например, у Антона Павловича Чехова, - рассказывает Юлия Валерьевна. - Что такое «Аливрувер»? Это чтение пьесы с листа, импровизация. Вся наша жизнь - это импровизация. И цирк тоже. Мы хотим, чтобы зрителю было всегда интересно. Если он придет на наш спектакль дважды, то он увидит совершенно другое представление: мы где-то что-то меняем, переигрываем, выпускаем новые трюки, меняются музыкальное и световое оформление - мы импровизируем! Чтобы не стоять на месте, а зрителю было интересно приходить на нас.

Соло-ведущего Михаила в других городах прославился как «милашка», который покорил всех зрителей. Фото: vk.com/cirkzverey

Импровизация в цирке - это всегда захватывающе. Коллектив артистов непостоянен - кто-то из артистов с их животными добавляются в программу, а кто-то уходит. И у каждого из них имеются свои козыри - умения, таланты, номера, идеи. Единое для всех требование – красивое оформление номера, правильный и профессиональный подход.

Фото: vk.com/cirkzverey

ЛОМКА СТЕРИОТИПОВ

- Смысл импровизации еще и в том, что мы соединяем разные жанры в одном номере. Например, наши акробаты под руководством Семена Крицкого помимо того, что прыгают на дорожке ( в нашем случае, на арене), начинают работать еще и со спускающейся из-под купола гимнасткой. Мы синтезируем номера. Например, медведи работают не со стандартными трюками, а с акробатическими. Их дрессировщик Андрей Клыков - бывший акробат, закончил цирковое училище. И он решил, что в акробатический номер необходимо ввести новых партнеров - медведей.

Фото: vk.com/cirkzverey

А в экзотической группе животных цирк Клыковых-Филатовых «помирил» злейших природных врагов - обезьян и попугаев. На манеже они дружат и вместе исполняют номера.

- Это и есть импровизация, - поясняет Юлия Филатова. - Она связана с тем, что мы где-то отходим от принципов, стереотипов и правил, которые все привыкли считать обязательными. К примеру, с хищниками, леопардами, мы работаем без ограничительной сетки. Технику безопасности разработал мой папа Валерий Филатов. После трудной работы в 1975 году был выпущен первый в России номер – леопарды и лошади без оградительной сетки. С семидесятых много воды утекло, и номер без сетки изменился. Это тоже импровизация.

Номер с леопардами, которые прыгают на дрессировщика, – уникальный, авторский. Фото: vk.com/cirkzverey

ГЛАВНОЕ - ЭТО ТРЮК

«Аливрувер», несмотря на заложенный в названии смысл импровизировать, - классический цирк. Здесь не будет одинаковых сюжетных линий в номерах.

- Мы хотим удивить нашего зрителя трюками, - говорит руководитель программы. - Но при этом мы идем в ногу со временем и оборачиваем номера в красивую обертку со светом, звуком, шоу, танцами и перьями.

МОЛОДАЯ КРОВЬ

Коллектив цирка очень молодой. Средний возраст - 25 лет.

- Мы все очень молодые, красивые, спортивные, мастера спорта, завоевавшие различные награды на фестивалях, - рассказывает о цирковой семье Филатова. - Самому юному артисту всего четырнадцать. Это Михаил Карлагин, гимнаст, из цирковой семьи.

Самым старшим артистом является муж Юлии Андрей Клыков, которому 52 года. Он работает с медведями, леопардами и выступает вместе с дочерью Анастасией Филатовой-Клыковой.

- Можно сказать, что наш цирк семейный, - добавляет Юлия. - Потому что мы собрали под одним куполом несколько династий. Это Карлагины и наша. Так получилось, что слияние двух династий Филатовых и Клыковых, дало продолжение в наших детях - Анастасии и Михаиле.

Фото: vk.com/cirkzverey

С ЛЮБОВЬЮ К ЦИРКУ ЛИБО РОЖДАЕШЬСЯ, ЛИБО НЕТ

Михаил Филатов занимается клоунадой, дрессурой (специальность династии). Анастасия тоже занимается дрессировкой, являясь еще и руководителем шоу-балета - украшения программы. Причем, у балета тоже есть свой стиль.

Своих детей Михаил и Юлия старались уберечь от цирка. Они знают, что артист цирка - человек кочевой. Работа сложная, на износ: постоянные чемоданы, гастроли, работа по 18 часов в день. Филатовы-Клыковы ограждали детей от циркового влияния - оставляли у бабушек, на репетиции и выступления с собой не брали. Но с цирком в сердце либо рождаются, либо нет. И дети тоже пришли на манеж.

- Однажды у нас были новогодние елки, и работников катастрофически не хватало: мы позвали Мишу, - улыбается мама Юля. - Это стало нашей ошибкой. Ему надо было без слов просто забежать и зажечь огни на елке. Он выполнил свою работу, а после заявил, что обратно к бабушке он не поедет, а останется в цирке.

Цирк живет самым главным: это искусство, где нельзя халтурить, нельзя болеть, нельзя не прийти. Ни людям, ни животным. Питомцы должны быть социально адаптированы: с ними надо находиться 18 часов в день. Без плотного общения хорошей и плодотворной работы не будет. Животные – тоже цирковая семья.

- Цирк - основополагающая нашей жизни. Приходя в цирк, мы забываем все проблемы, все, что остается за его дверями, - приоткрывает цирковое закулисье Юлия Филатова. - Как говорил мой дедушка, Валентин Иванович Филатов: «Цирк - это болото. Если ты попал в него одной ногой, то ты еще можешь выбраться. Но если ты погряз двумя, то потом тебя засосет по талию, потом - по горлышко, а потом и с головой. И ты уже не выберешься».-

ПЯТЬДЕСЯТ АРТИСТОВ С НОГАМИ, УШАМИ, ХВОСТАМИ

Клыковы-Филатовы привезли в Киров около пятидесяти своих подопечных - крылатных, ушастых, хвостатых, пушистых напарников.

Леопарды, медведи, обезьяны, попугаи Ара, какаду, питоны, пони, собаки разных пород и кошки, мейн-куны.

- В группе экзотических животных, как я их называю, мелочь пузатая - обезьяны, попугаи, питоны, собаки, – 32 головы. Плюс еще леопарды, кошечки, медведи...Где-то пятьдесят с копейками выходит. Все они будут выполнять классические, авторские трюки нашей династии. К примеру, свободный прыжок леопарда с тумбы на дрессировщика. Это вольно-стоящие на проволоке медведи, которые ловят обручи. В экзотике у нас “люстра”: попугаи поднимаются на обруче под купол цирка и в клюве держат еще один обруч с попугаем. По этим трюкам нас и можно узнать. Удивлять будем тем, насколько животные легко работают, насколько им все нравится.

ИМПРОВИЗАТОР ЛУИ

Луи – обезьяна. Он импровизирует каждое представление. И никто из дрессировщиков не знает, что он выкинет на арене цирка во время очередного представления. Луи еще очень молодой и делает свои первые шаги на сцене. Он выезжает на арену на пони, встает в стойку у Михаила Филатова на руках, а потом начинает над всеми издеваться. Он непоседа! Луи может спрыгнуть с пони, запрыгнуть, корчить рожи, улыбаться, тянуть ручки. Луи сам чувствует публику и работает с ней!

БЕЗ ПОЦЕЛУЯ В ТЫКОВКУ - НИКУДА

Для дрессировщиков все животные – самые любимые, уникальные, неповторимые. И у каждого свой характер, к которому необходимо подобрать свой подход, чтобы животным было комфортно, не возникало стрессов, и они с удовольствием выходили на манеж и выполняли работу. С кем-то надо поиграть перед выходом, кого-то пожурить, а кого-то зацеловать!

- У нас есть обезьянка Филя, которая бежит с игрушечной лошадкой в финале шоу-балета, - рассказывает дрессировщица. - Он не побежит, пока я его не поцелую! Я ставлю Филю на барьер, жду нужного момента, чтобы его поцеловать и отпустить. Если забылся, отвлекся, то Филя никуда не пойдет. Пару лет назад он неважно себя чувствовал, я его уговаривала, что надо сделать последний рывок, а потом будет отпуск. Я его поцеловала, и он побежал! И теперь каждое выступление мы его целуем.

Где: Кировский цирк, Октябрьский проспект, 147

Когда: 20 июля – 25 августа

Стоимость билетов: 500-1200 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

Продолжительность: 2,5 часа с антрактом