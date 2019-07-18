100 дней после приказа: начальник ГИБДД Александр Власов ответил на вопросы кировчан

Александр Власов уже сто дней стоит во главе Управления ГИБДД по Кировской области. Три месяца работы позади, пора подводить итоги. Совместно с «Комсомольской правдой» ведомство провело прямую линию, на которой начальник Управления ответил на вопросы кировчан.

ПЕРЕКРЕСТКИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Невозможно переходить дорогу на перекрестке Дзержинского и Луганской. Может, внести в план реконструкцию перекрестка, чтобы пешеходы не боялись его переходить?

— Да, согласен, перекресток улиц Луганской и Дзержинского проблематичен, особенно для пешеходов, – ответил на один из первых вопросов Александр Николаевич. — Согласно федеральному закону, организация дорожного движения, в том числе установка или демонтаж дорожных знаков, переоборудование пешеходных переходов, изменение режима работы светофорных объектов – полномочия органов местного самоуправления, в ведении которых находятся автомобильные дороги.

Госавтоинспекция города Кирова направит ваше обращение собственнику улично-дорожной сети города – администрации Кирова. В ее адрес будет внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности.

ДОРОГИ ЛУЧШЕ - ВОДИТЕЛИ НАГЛЕЕ?

Дороги в городе делают, и это хорошо. А вот с вашей точки зрения, приведенные в порядок дороги – это зло для кировчан или благо? Не стали ли больше лихачить и носиться?

— В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» по приведению дорог в нормативное состояние в 2019 году, кроме ремонта проезжей части, будет нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика, установлены дорожные знаки, включая установку дублирующих дорожных знаков над проезжей частью, устройство новых искусственных неровностей, установлены пешеходные ограждения.

Все эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и ликвидацию мест концентрации ДТП.

ТРИ ПОЛОСЫ И ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПОВОРОТ

На улице Солнечной на перекрестке с Московской машины могут встать аж в три полосы, но правила запрещают совершать поворот налево, в сторону Производственной, из средней полосы. Можно ли в подобных местах ставить какой-то разрешающий знак для удобства автовладельцев?

— Для изменения режима движения на перекрестке улиц Солнечная и Московская администрации города необходимо внести изменения в проект организации дорожного движения. Ваше предложение-заявление будет направлено в администрацию, а также внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности.

БОЛЬШЕГРУЗЫ В ГОРОДЕ

Перекресток Московской и Производственной. Стоит знак, запрещающий движение большегрузов. Некоторые водители фур знают, как можно объехать этот участок. А те, кто впервые в городе, - нет. При этом объезд идет через улицы, где дома стоят совсем близко к дороге (Строителей и Упита). Шум транспорта, естественно, мешает жильцам. Запрещающий знак стоит там не одно десятилетие. Может, пора пересмотреть это решение и разрешить проезд?

— Поскольку изменить проект организации дорожного движения может только владелец дороги, а именно, городская администрация, то им необходимо провести измерение интенсивности грузового транспорта на указанных участках. Но при этом изменение проекта организации дорожного движения до изучения интенсивности движения может привести к созданию аварийно-опасных ситуаций.

ПРОПУСТИЛ СКОРУЮ, НО НАРУШИЛ ПРАВИЛА

В ПДД говорится, что водитель обязан пропустить скорую помощь с включенными спецсигналами. Случается, что для этого нужно нарушить правила дорожного движения: заехать за стоп-линию, например. После этого, если нарушение произошло под камерами, автоматически водителю приходит штраф. Что делать в таких ситуациях? Можно ли как-то получить амнистию?

— В соответствии с законом, водители должны пропускать автомобили с синими проблесковыми маячками. Да, это так. Однако если из-за этого возникла спорная ситуация, повлекшая штраф, то необходимо незамедлительно обратиться в Центр автофиксации правонарушений ГИБДД УМВД России по Кировской области. Жалобы принимаются с девяти утра до пяти вечера. Также можно связаться с сотрудниками госавтоинспекции по телефонам центра: (8332) 58-89-80, 58-89-20, 58-89-21.

ХАМСТВО СОТРУДНИКОВ

Что делать, если столкнулся с хамством со стороны сотрудника ГИБДД?

— Если водитель или пешеход столкнулись с хамством со стороны сотрудника ГИБДД, следует незамедлительно позвонить на «Телефон доверия» УМВД России по Кировской области (8332) 589-777 или в дежурную группу отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Кирову (8332) 588-888. Также вы можете обратиться с жалобой на действия сотрудника Госавтоинспекции непосредственно в управление ГИБДД УМВД России по Кировской области или через наш официальный сайт МВД.

ОСТАНОВКИ ДЛЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

У водителей-дальнобойщиков, как и у других работников, существует режим труда и отдыха. При переездах на дальние расстояния его соблюдение особенно важно. В европейских странах на каждой заправке есть бесплатное место, где можно стоять хоть час, хоть сутки, а на российских только встал, сразу бежит человек, чтобы деньги с водителя взять. Как в таких условиях соблюдать нормы? Ведь не у всех есть деньги, чтобы останавливаться на таких платных местах.

— В этом году мы направили предложения по обустройству площадок для отдыха водителей-дальнобойщиков владельцам автомобильных дорог в Упрдор «Прикамье», «Дорожный комитет Кировской области», а также в Министерство транспорта Кировской области. Возможность обустройства площадок для отдыха водителей транспортных средств будет рассмотрена при проведении работ по капитальному ремонту и при проектировании объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Также Александр Власов подчеркнул, что в настоящее время в области уже есть такие места для отдыха:

1. Киров – Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - гр. Удмуртии 52,53 км.

2. Киров - Малмыж – Вятские Поляны 17-18, 150-151, 157-158, 174-175, 257-258 км.

3. Луза - Лальск - гр. р. Коми 4-5 км.

4. Яранск - Кикнур - гр. Нижегородской области 2-3, 40-41 км,

5. Киров - Советск - Яранск 30-31, 91-92 км,

6. Казань - Пермь 199-200 км.

ОБГОН ПАРОВОЗИКОМ ЗАКОНЕН?

Водители просят объяснить, разрешен или запрещен обгон «паровозиком»?

— В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 1090 от 23 октября 1993 г. «О правилах дорожного движения» следует:«обгон» – опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). Сначала водитель должен убедиться в том, что движение свободно, расстояние для обгона достаточно. Нельзя обгонять машины, если обгоняемый автомобиль сам совершает обгон, если он подал сигнал поворота налево, если следующее транспортное средство тоже начало обгонять, а также если водитель уверен, что не сможет обеспечить безопасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству. Из этого следует, что обгон «паровозиком» в соответствии с ПДД запрещен.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В БУСТЕРАХ

Можно ли при перевозке детей в автомобиле применять «бустеры» (устройства без спинки)? Законно ли это?

— Детей в возрасте младше семи лет следует перевозить в специальном устройстве, в конструкции которого предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX. Детей в возрасте от семи до одиннадцати лет (включительно) необходимо перевозить также в специальных креслах с ремнями или с использованием ремней безопасности самого автомобиля. На переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем. Использовать бустер можно только в сочетании с ремнями безопасности.

НАДО ЛИ ЖДАТЬ ДПС ПОСЛЕ АВАРИИ?

Многие водители в случае мелкого ДТП до сих пор ждут сотрудников ДПС и создают пробки на дорогах. Напомните, в каких случаях при ДТП можно оформить «европротокол»? Есть ли его утвержденная форма, или участники ДТП составляют его произвольно? Надо ли после его составления ехать в ГИБДД и представлять этот документ?

— Если в результате дорожно-транспортного происшествия, где пострадало два автомобиля, вред причинен только имуществу, между водителями нет разногласий и ущерб не более ста тысяч рублей, то виновники обязаны освободить проезжую часть, - пояснил Александр Николаевич. – Если автомобили блокируют движение потока, то необходимо зафиксировать на фото и видео их положение по отношению друг к другу, следы аварии и освободить проезжую часть. Согласно законодательству об обязательном страховании гражданской ответственности, владельцы автомобилей могут оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции.

Подробнее о действиях водителей, их правах и обязанностях во время ДТП написано в правилах дорожного движения в п. 2.6.1.

СКОЛЬКО ДАНО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ?

В какой срок надо оплатить штраф за нарушения ПДД, чтобы он не ушел к судебным приставам?

— Административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о нарушении правопорядка в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

ЕСТЬ ЛИ СКИДКА НА ШТРАФ?

Действуют ли в настоящее время скидки на уплату штрафов, и какие?

— В закону, водители, нарушившие правопорядок, приговоренные к выплате штрафа, смогут заплатить половину сумму наложенного штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления. Однако, такое правило действует не на все статьи Кодекса об административных правонарушениях.

СТО ДНЕЙ С ПРИКАЗА. ЧТО ДАЛЬШЕ?

— Радует то, что, в первую очередь, вопросом безопасности дорожного движения занимаются и Президент, и правительство. Разработаны серьезнейшие шаги по снижению аварийности и числа погибших в рамках национального, федерального и регионального проектов. Также к нам пришли молодые кадры с горящими глазами и познающие дело. Мы рады и новым сотрудникам, которые могут подойти под наши критерии отбора. Огорчает больше всего, конечно же, аварийность. Но над этим мы усиленно работаем.

В настоящее время Александр Власов смотрит, как работает личный состав подразделенией госавтоинспекции области, встречается с жителями населенных пунктов региона, с главами администрации.