«За смелость во имя спасения»: кировского майора, спавшего тонущую девочку, наградили медалью

Алексей Лубнин – настоящий герой. Он не только стоит на страже правопорядка, проходя службу в полиции, работая в экспертно-криминалистическом центре УМВД, но и готов помочь нуждающемуся в любое время и при любых обстоятельствах.

Ровно год назад Алексей спас жизнь семилетней девочки, которая могла бы утонуть в речном омуте. Майор приехал на берег Быстрицы на фестиваль «На ровном месте» всей семьей: он, беременная жена и двое детей. Только они успели поставить палатку, расположиться, как у жены начались роды. Алексей увез жену в роддом и вернулся к детям. Как оказалось очень вовремя…

В реке купались другие отдыхающие: дети плескались, ныряли, плавали, а мамы, стоя в воде, следили за ними. И вдруг с воды раздался крик о помощи. Маленькую девочку подхватило сильное течение и поволокло к яме. За малышкой поплыла знакомая семьи, Наталья. Но ребенок был уже далеко: барахтался, пытался нащупать дно.

Увидев, что на воде ЧП, Алексей немедля, в одежде кинулся в воду и скоро нагнал женщину, попытался ее толкнуть к берегу, но та крикнула, что ребенок тонет. В одно мгновение Алексей нагнал девочку, схватил ее и вытащил на берег. После чего вернулся и к Наталье.

Девочка и женщина были спасены и безмерно благодарны за чудесное спасение. А, вот, сам Алексей отмахивался, мол, ничего такого он не сделал – так поступил бы каждый.

За храбрость, отвагу и риск собственной жизнью генерал-майор полиции Константин Селянин наградил Алексея Лубинина медалью «За смелость во имя спасения».