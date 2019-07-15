2019-07-15T12:39:42+03:00
Общество

За шесть лет 7 200 кировчан переселят из ветхого и аварийного жилья в благоустроенные дома и квартиры

Депутаты Заксобрания обсудили проблемы, с которыми сталкиваются власти при расселении граждан
Елизавета Захарова
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Сегодня в Кирове многих жильцов аварийных домов переселяют в ветхие дома, которые через пару лет тоже становятся опасными для проживанияСегодня в Кирове многих жильцов аварийных домов переселяют в ветхие дома, которые через пару лет тоже становятся опасными для проживанияФото: Владимир ВОРСОБИН
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В Законодательном собрании Кировской области впервые в шестом созыве прошли депутатские слушания. Народные избранники обсуждали проблемы переселения граждан города из ветхого и аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам.

— Мы восстановили эту добрую традицию проводить депутатские совещания, – отметил председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков. – На сессиях, комитетах, собраниях иногда не хватает времени, чтобы обсудить все вопросы. Поэтому мы решили провести такие публичные слушания. Первой мы взяли очень важную тему – это расселение из ветхого аварийного жилья и предоставление жилья детям-сиротам.

Отметим, что программа по расселению с нынешнего года стала одной из составляющих реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

– В рамках этой программы должно будет обеспечено снижение количества непригодного жилья, - отметил вице-спикер Герман Гончаров. - Подобная адресная программа и нацпроект должны выполняться для устойчивого развития условий проживания наших граждан.

Однако, несмотря на более высокий уровень проекта, к его реализация остаются вопросы. План по расселению кировчан из аварийного и непригодного для проживания жилья, принятый на 2018 год, не выполнен и, как результат, продлен до 30 декабря 2019 года.

К примеру, в Лузском районе аварийными признаны 16 домов. Все они до сих пор не расселены.

— Необходимо создать качественное планирование. Более строгий контроль за всеми процессами улучшит ситуацию в этом вопросе, - отметил депутат Федор Сураев.

Депутатские слушания прошли впервые в шестом созыве. Фото: zsko.ru

Депутатские слушания прошли впервые в шестом созыве. Фото: zsko.ru

Так, на слушаниях региональный министр строительства Руслан Бондарчук обратился к статистике и доложил, что в 2018 году в области планировалось переселить из 875 аварийных помещений общей площадью 32,5 тысячи квадратных метра 1932 человека. На поставленную задачу было выделено 726,4 миллиона рублей.

Но высота не взята. Одной из причин стали изначально сжатые сроки для реализации такой масштабной программы.

Программа «Жилье и городская среда» рассчитана на шесть лет: с 2019 по 2025 год. За это время в Кировской области планируют переселить 7217 человек, освободить 120,9 тысячи квадратных метров в 360 аварийных домах. На это по планам уйдет 4,2 миллиарда рублей.

Однако для качественной реализации проекта, по мнению депутатов, город и область еще не готовы. Нет взаимодействия между ведомствами и должного контроля.

Так, одной из проблем, видимых депутатским корпусом, стала низкая стоимость одного «квадрата» – 32 902 рубля. В то время, как цена на готовое жилье для переселенцев возрастает в два-три раза.

— Приобретение жилья на вторичном рынке совсем не приносит нужного эффекта, - отметил заместитель председателя Заксобрания Владимир Костин. – Если ранее мы понимали, что в Кирове есть жилой фонд, то сегодня приходит осознание, что в районах области его нет. Конечно же, оставаться в стороне, когда пытаются продать некачественное жилье на 30-40% дороже, нельзя.

=25% КВАРТИР – СИРОТАМ

Согласно новому закону, в регионах не будут строить дома, целиком и полностью предназначенные для детей-сирот. Теперь в новостройках не более 25% квартир будет отдаваться детям, оставшимся без попечения родителей.

— Мы пытаемся побудить к совместной работе министерства образования и строительства, – отметил Владимир Александрович. – Очевидно, что цена за квадрат недостаточна: за 32 902 рубля крупные застройщики отказываются выходить на контракты. Мы можем привязать программу к инвест-проектам, по которым застройщики получают бесплатно земельные участки, привязать к социальным программам. Если застройщик будет понимать, что в перспективе он будет строить новый микрорайон, но должен для начала переселить из ветхого и аварийного жилья и предоставить сиротам квартиры. Уверен, что такой механизм побудит застройщика работать в данном направлении.

Кроме того, большие проблемы есть и в районах области. Там нет ни застройщиков, ни фонда аварийного жилья, ни новых домов для жильцов ветхих домов. Зачастую, жителей районов переселяют из аварийных домов в ветхие. Что, по сути, не является решением проблемы с некачественным жильем.

— Необходимо налаживать механизм признания жилья аварийным, вводить новых специалистов в комиссии, принимающие те или иные решения, - отметил Федор Сураев. – Уже не раз говорилось, что у специалистов в районах недостаточно компетенции и, соответственно, надо привлекать специалистов из министерства строительства. Также необходимо обратить большое внимание на приобретение и строительство нового жилья и делать выбор в их пользу, а не в пользу покупки на вторичном рынке. Потому что есть много историй, когда люди переезжают из аварийного жилья в ветхое – такого нужно избегать.

Депутат Сергей Мамаев главную причину медленного развития программы видит в неконтролируемых муниципалитетах.

— Сегодня было высказано много недостатков. В большей части они происходят в муниципалитетах, - подчеркнул Сергей Павлинович. – Сегодня муниципалитетам отданы на откуп и контроль, и строительство, и выполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, и приобретения квартир для детей-сирот. К сожалению, не все они работают и понимают данные задачи. Управленческие решения вроде бы и ставятся, но не конкретные. Сегодня надо активно и ответственно контролировать местную власть.

СКАЗАНО

Владимир Быков считает, что практика проведения депутатских слушаний поможет не только рассмотреть проблемные вопросы, но и прийти к общему решению вместе с правительством. Фото: zsko.ru

Владимир Быков считает, что практика проведения депутатских слушаний поможет не только рассмотреть проблемные вопросы, но и прийти к общему решению вместе с правительством. Фото: zsko.ru

«Диалог, который сегодня состоялся, доказал, что между губернатором, правительством области, министерством строительства и Законодательным собранием есть полное понимание, как важна областная программа по переселению и что только вместе нам удастся в полном объеме, оперативно и качественно ее исполнить. Будет прорабатываться вопрос по подбору подрядчиков на строительство, по благоустройству территорий, где находятся аварийные здания. После расселения оставлять такие дома ни в коем случае нельзя, это небезопасно, поэтому нужно и время для сноса увеличить, и необходимое финансирование выделять. Также мы планируем при поддержке депутатов Государственной Думы выйти на федеральный уровень с предложением, чтобы стоимость «квадратного метра» при строительстве домов в рамках программы была увеличена. Потому что нужно возводить объекты в чистовой отделке, чтобы люди заезжали и жили».

Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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