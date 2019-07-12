«С ипотекой и воздухом»: Застройщика, оставившего 165 человек без жилья, осудили на 4 года и 20 дней

- Ворюга, хорошо тебе живется на наши деньги? - зло обратилась к сидевшему в зале Лагунову одна из обманутых дольщиц Галина Четина.

Мужчина старался не обращать внимания, лишь исподлобья виновато смотрел на женщину. Но шестидесятилетняя дольщица прожигала взглядом человека, который оставил всю ее семью без крыши над головой.

- Да, - еле слышно и с неестественной усмешкой ответил Лагунов.

- А мы, пенсионеры, скитаемся по Кирову, - дрожащим голосом выкрикнула Галина. - Будь ты проклят, гад!

Галина Григорьевна отвернулась, медленно успокаиваясь. Экс-застройщик, опершись на трость, опустил голову.

КАК ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ СТАЛО ДОЛГОСТРОЕМ?

Следствие установило, что Валерий Лагунов, будучи директором компании-застройщика ООО «Техкомсервис», решил построить многоквартирник № 60 по улице Мак-лина.

Решение начать строительство было принято в начале 2014 года, тогда же и стартовали первые работы по возведению многоквартирника 60а. Однако все документы: разрешение на строительство, чертежи, планы и схемы, по которым станут возводить дом, не были получены. Все делалось по наитию!

За четыре года Лагунов привлек более 265 миллионов рублей на строительство дома на улице Маклина. Но объект до сих пор не завершен.

Несмотря на трудности со строительством объекта на Малина, Валерий Лагунов берется за новый объект - слободу Новое Сергеево.

В микрорайоне Новое Сергеево должны были построить элитные таунхаусы, но вместо них там стоят недостроенные и уже прогнивающие дома. Фото: Влад Князев

Но в этом долгом деле появляется новый фигурант - «Вятка Надым». Это строительная компания, половина которой принадлежит Лагунову. Застройщиком по-прежнему остается Лагунов, только как руководитель другой фирмы, чьим подрядчиком выступает «Техкомсервис».

Пока подписывались документы, а дом на Маклина стоял недостроенным, застройщик нашел новых дольщиков, желающих купить квартиры в Новом Сергеево. С 2014 по 2017 год Лагунов привлек для строительства домов в слободе более 202 млн рублей.

Из-за проблем с другими объектами, Валерий Лагунов, надеясь поправить ситуацию, направил на строительство сторонних объектов деньги дольщиков. Тем самым нарушая федеральный закон № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

В 2016 году застройщику пришлось ликвидировать в слободе последствия рекордного для области паводка. Деньги миллионами уходили из бюджета компании на новостройки. Но не на завершение долгостроев.

Однако экспертизы не нашли ни одного следа финансовых махинаций в деятельности «Техкомсервиса» и «Вятка Надым». Специалисты заключили, что на строительство дома на Малина было потрачено 205 миллионов рублей, вместо 265.

Шестьдесят миллионов было направлено на «иные цели, не связанные со строительством долгостроя», а именно - на закрытие долгов и финансовых прорех в строительстве других объектов.

Помимо этого, Лагунов сдавал в эксплуатацию дома с явным дефектами, допущенными во время строительства. Как заключил прокурор, у первых зданий в слободе Новое Сергеево в подвальной части здания всегда стоит вода, на грунт дома № 10 приходится нагрузка в четыре раза больше, чем положено, он осыпается, накренилось на 48 сантиметров по вертикали, раздвижение плит, в стенах трещины.

165 ПОТЕРПЕВШИХ И ЧЕТЫРЕ ЯВИВШИХСЯ

Всего от перекидывания денег из фирму в фирму пострадало 165 человек. Обманутые дольщики написали заявления на недобросовестного застройщика, подалигражданские иски. Однако большая часть из них изъявило желание не приходить на суды. Так, из полутора сотен пострадавших, пороги Первомайского суда обивают лишь пять человек.

Среди них шестидесятилетняя Галина Четина. Она родилась на севере. Там и жила, пока не решила купить квартиру в таунхаусе в слободе Новое Сергеево. Продала все, что имела на родине, и переехала в Киров в надежде на спокойную старость в своем новом комфортном доме.

Анастасия Сахарных - кировчанка, продавшая свою квартиру, взявшая ипотеку, чтобы переехать в квартиру.

31-летняя Татьяна Гудкова осталась без жилья. У нее маленький ребенок и огромная ипотека.

Рустам Давлятов, в сорок четыре года приобрел не один десяток седых волос. Его будущая квартира высосала из него деньги, силы и здоровье.

Еще один дольщик, долгое время копил деньги, вложился в долевое строительство. И потерял все. А три месяца назад пережил инфаркт.

ПЯТЬ ЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Уголовное дело в отношении Валерия Лагунова рассматривалось в особом порядке - без судебного разбирательства. На то имелось пять листов причин, подписанных и заверенных печатью медиков.

Валерий Лагунов два года назад пережил инсульт и до сих пор не смог восстановиться. Кроме того, он до сих пор стоит на учете у онколога: примерно в то же время у него обнаружили злокачественную опухоль кожи. Она была удалена, но лечение продолжается.

«А МЫ НЕ ПОСАДИЛИ НА ЭТОМ ЗДОРОВЬЕ?»

Однако ни одному из недугов Валерия Лагунова обманутые дольщики не поверили. Они убеждены в том, что это уловка для суда и следствия, чтобы избежать строжайшего наказания.

Да и в законный вывод денег между своими фирмами обманутые и оскорбленные не верят! Мол, как человек, собравший миллионы, вложил в строительство своих объектов деньги, а они все так же стоят под открытым небом и гниют.

Еще больше вопросов возникло у дольщиков к описанному имуществу Лагунова. Следователи арестовали всего лишь два прицепа и машиноместо на парковке.

- А где наши деньги? - возмутились потерпевшие. - И к чему крепится прицеп: неужели больше ничего нет?

В ответ Валерий Лагунов пояснил: квартира, в которой он сейчас проживает вместе с женой и сыном, подарена ему родителями. Машину продал для погашения кредитов. Оставался снегоход, но и его он продал знакомым. Как следователи арестовали его место под машину, Валерий Владимирович не понимает. Насколько он помнит, парковочное место он продал до начала судебного процесс.

После судебного заседания, в коридоре у окна, столпились дольщики.

- Верите?

- Кому? Ему? Нет!

- Куда он дел деньги, столько миллионов? Почему прокурор не сказал, что все деньги перевел сыну своему, знакомым, друзьям? А сын ничего не знает, даже слова сказать не может!

- Они говорят, что все продали, а сынок ездит на иномарке. Зачем тянуть надо было два года с судом? Чтобы все подчистить?

«С ВОРЮГОЙ СТАЛИ БЫ ТАК ДОЛГО СОТРУДНИЧАТЬ?»

Валерий Лагунов полностью признал свою вину и, по его словам, раскаялся.

- Да, я виноват. Я признаю, - выступил с последним словом Валерий Лагунов. - То, что трагедия произошла для всех... явно. Всем теперь не получить жилье. Но я честно говорю: я 15 лет создавал организацию. Со мной пять человек работали двадцать с лишним лет. Я сейчас все понимаю: эмоции, деньги, но будут ли с ворюгой люди работать

20 лет? Мне немного сложно говорить... Вследствие болезни, господа, я многое переосмыслил: не все, я честно говорю, меряется материальным. Не все [материальное] - главное в жизни, когда находишься между этим миром и тем - это не все - жизнь... Вы вправе осуждать меня, обвинять. Я все это признаю.

ПРИГОВОР

Прокурор на последнем судебном заседании просил признать Валерия Лагунова виновным и назначить наказание в виде пяти лет и двадцати дней лишения свободы в колонии общего режима, с двухлетним сроком, запрещающим работу в строительной сфере. Также прокурор настаивал на заключении подсудимого под стражу прямо в зале суда.

В итоге суд приговорил Валерия Лагунова к четырем годам и двадцати дням. Из зала суда недобросовестного застройщика вывели под конвоем и в наручниках.

Из зала суда Валерия Лапатина вывели в наручниках и под конвоемФото: Елизавета Захарова

На это смотрели обманутые дольщики, этого момента они ждали несколько лет. Конечно, приговор не самый суровый, но подавать апелляцию они едва ли будут. Для ужесточения наказания нужен проверенный юрист, а он стоит денег. Но каждый из 165 дольщиков итак задолжал миллионы рублей за воздух.