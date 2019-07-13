В разгар лета в Кирове подешевели путевки за границу

Сезон отпусков и туристических поездок в самом разгаре. Зная это, турагентства снижают цены самые популярные направления - оптом везти дешевле. Но и тем, кто остаётся в Кировской области лето дает повод сэкономить.

ОВОЩИ ДЕШЕВЕЮТ

Южные регионы России и соседние страны начинают получать первые богатые урожаи. Некоторые овощи и фрукты в июне 2019 года стали дешеветь. Значительно дешеветь. Несмотря на то, что продовольственные товары в целом стали стоить на 0,2% дороже, отдельные их виды к лету сильно «скинули». Так, капуста подешевела на 46,9%, помидоры - на 39,4%, огурцы - на 34,8%, чеснок - на 11,3%. Убавили в цене куриные яйца (7,2%) и сахарный песок (3,3).

Вместе с тем значительно подорожали картофель - на 22,7%, свекла - на 12,8, апельсины - на 10,8, яблоки - на 9,5, виноград - на 7,5%. Дает о себе знать и жажда: на напитки (газировка, отечественное пиво и вода) выросла цена в пределах 3-7,8%. В тех же рамках поднялась стоимость на глазированные сырки, баранину, рис, некоторые виды макаронных и хлебобулочных изделий.

ЛЕТАТЬ - НЕ СТРОИТЬ

В сезон отпусков пассажироперевозчики меняют ценники. Особенно это заметно по ценам на билеты для поездок внутри страны. Так, стало дороже на 9,3% ездить на поездах дальнего следования и в междугородних автобусах - на 6,3%. Повысилась стоимость путевок в санатории на 2,8%.

Зато с международным туризмом ситуация складывается обратная. В зависимости от направления можно «урвать» путевки на 6,1-10,9%. Это касается поездок в Таиланд, Францию, Грецию и Испанию.

Лето - пора строительных работ. Видимо, кировчане предпочитают отстраивать свои участки во время летних отпусков. На что обращают внимание продавцы стройматериалов. Цены на цемент тарированный и обрезные доски поднялись на 3,4% и 1,7% соответственно, но ДСП и виниловые обои стали дешевле на 2,2%. Снизилась стоимость на некоторую бытовую технику: плиты и пылесосы сбросили от 2,4 до 3,2% стоимости.

Кстати, начало учебного года ещё не так далеко, но продавцы школьных ранцев уже призадумались о прибыли, поэтому их стоимость увеличилась на 2,7%.