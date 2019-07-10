Денег нет, но асфальт будет. О ходе сезонного ремонта дорог в Кирове и районах

Середина июля - разгар дорожного ремонта. Сейчас километры «исправленного» дорожного полотна массово сдаются в эксплуатацию - причем, судя по отчетам чиновников, без особых нареканий. Но и тут проблем хватает: многодневные «раскопки» коммунальщиков, недостаток техники, использование устаревшей дорожной разметки и многое другое. Как можно исправить ситуацию, обсуждали члены профильной группы Общественной палаты Кировской области.

КОНТРАКТЫ БЕЗ ТОРГОВ?

Основной подрядчик по ремонту региональных дорог - КОГП «Вятавтодор» - ведёт работы на нескольких десятках километров покрытия. В Слободском, например, работы уже закончены. Ремонт многих региональных трасс - таких как Киров - Советск - Яранск и Киров - Малмыж - Вятские Поляны - также идет по плану. В Чепецке контракт был заключен лишь 3 июля: работы на 4 улицах пройдут до конца июля, а в августе дороги сдадут в эксплуатацию.

Помимо закатки асфальта, здесь нужно еще и перенести коммунальные сети. Удивительно, но контракты с субподрядчиками «Вятавтодор» уже заключил. Хотя все стандартные процедуры торгов обычно занимают несколько недель.

- В Кирове мы ремонтируем 13 дорог общей протяженностью 15,3 км, - рассказал главный инженер «Вятавтодора» Василий Шабалин. - Общая стоимость работ - 388 млн рублей. 4 участка уже в эксплуатации, еще несколько готовы к приемке, в целом выполнено около 40% работ. «Стоят» только три объекта: улицы Сурикова, Тимирязева и Мельничная.

Начало ремонта на Сурикова Шабалин прогнозирует на конец июля. А вот с Тимирязева задержка может стать гораздо более серьезной: всему мешают «раскопки» сетевиков. И речь здесь идет не только о позднем ремонте покрытия: трафик на Тимирязева серьезный, и жителям теперь приходится объезжать по неасфальтированным улицам. Итог: пробки и недовольство кировчан.

- Ситуация с ресурсниками неоднозначная, - считает член профильной группы Общественной палаты региона Константин Ситчихин. - УДПИ разрешило им на 3 месяца перекрыть улицу Тимирязева, хотя реально работ там всего на месяц-полтора. Точно такая же история была с улицей Казанской. При аварии коммунальщики за трое суток все вскрывают и исправляют - почему тут не так?

- Давайте вернемся к вопросу о ремонте улиц-дублеров, - предложил общественник Денис Пырлог. - У нас есть несколько вполне удачных примеров. Отремонтировали покрытие на улице Луганской - разгрузили Производственную. И такую практику можно использовать при ремонте всех крупных улиц города.

Некоторые подрядчики используют технику, выпущенную еще 30 лет назадФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

АЛМАЗНЫЙ БУР ШРЕДИНГЕРА

Еще один насущный вопрос - дорожная разметка. Во многих уголках Кировской области ее по-прежнему наносят при помощи специальной краски, хотя посыл нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в том, чтобы даже в районах появлялась исключительно пластиковая разметка.

- По сути, на сегодня обычная разметка уже непригодна, - заявил Константин Ситчихин. - Федеральные трассы делаются именно в пластике: он держится лучше, чем обычная разметка, даже в наших суровых природных и погодных условиях. Об этом говорим не только мы, но и ГИБДД. Нужно добиваться задача по снижение аварийности, и делать это самыми разными путями.

Проблема в том, что разметка дорог - специфичная сфера, и далеко не каждый дорожный подрядчик может держать в штате нужных «спецов» и технику. На сегодня в Кировской области лишь три компании занимаются работами по нанесению разметки.

Ситуация с техникой вообще плачевная. Еще несколько лет назад некоторые подрядчики работали на спецмашинах, выпущенных еще в 80-90-х годах. Сейчас все меняется, закупаются новые катки и асфальтоукладчики, но процесс идет не слишком-то быстро.

Так, во многих районах на балансе есть только импортная техника. А в Кирове в прошлом году закупили специальный алмазный бур, чтобы при проверке качества асфальта делать лишь небольшие отверстия, а не вырубать метровые квадраты покрытия. Но, по словам начальника УДПИ Евгения Лунева, он «пока этот бур не видел».

ПИСЬМО РАБОЧИХ

Ремонт дорог в Кирове обсуждался отдельным пунктом. По данным УДПИ, сейчас в работе у «Гордормостстроя» 5 улиц. Воровского выполнена на 50%, Московская - на 98%. На Ленина выложена большая часть выравнивающего слоя, на Щорса эти работы только начинаются. Проблемной оказалась улица Маклина: после работ по благоустройству повсеместно валяются ветки, мешающие началу фрезеровки.

- Жители жалуются на ремонт улицы Воровского, - посетовал Лунев. - Мы пробовали вести работы днем - появились километровые пробки. Ночью жалобы тоже есть, но не в таком количестве. Возможно, стоит переходить на круглосуточный режим работы.

Общественники в ответ обратили внимание на неудобства проезда по ремонтирующимся улицам: работы повсеместно начинаются в одни даты, и в итоге на всех объектах появляются перепады по 4-5 см между слоями асфальта. Проект решения этой проблемы на заседании сформулировать не удалось.

Еще одна проблемная зона - подъезд к путепроводу в Чистые Пруды. Большегрузы, работающие на объекте, не только растащили по дорогам тонны грязи, но и «разбомбили» покрытие в районе улиц Пугачева, Потребкооперации и Комсомольской. Причем, об этой проблеме членам ОПКО рассказали сами дорожные рабочие в открытом письме.

Еще интереснее следить за позицией властей. В ответе рабочему, написавшему это письмо, первый замглавы администрации Кирова Роман Морозов сообщил, что деньги на ремонт этого участка не были запланированы, поэтому работ не будет. А спустя несколько дней чиновники сообщили в Общественную палату, что деньги на ремонт участка все-таки есть.

- Оба ответа справедливы, - пояснил позицию мэрии Евгений Лунев. - Сейчас денег на ремонт этих 200 метров покрытия нет, но за счет экономии в работах его все-таки отремонтируют. Пока планируем два слоя асфальтобетонной смеси. Смета работ небольшая, но деньги в бюджете уже зарезерзвированы. Думаю, до открытия путепровода один из участков уже отремонтируют.