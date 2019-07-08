Пчелиный апокалипсис: В Кировской области массово мрут пчелы

Любителям меда в этом году придется обойтись без сладкого. Все это не из-за недостатка рабочих рук на пасеках (их-то как раз хватает), а в связи с массовой гибелью пчел.

НЕ БУДЕТ СБОРА

С проблемой сталкиваются частные пчеловоды и большие хозяйства. Пасечники разводят руками: мол, не знаем, отчего такая напасть.

- У нас было около 20 ульев, - рассказывает пчеловод со стажем Юрий Федорчук. - После зимовки осталось 18. Но это нормально - всегда есть риск, что какая-то семья не перезимует. На данный момент у нас осталось десять ульев с живыми пчелами. Утром приходишь на пасеку – семья пчел в улье погибла. Непонятно, то ли им питания не хватало, то ли какая-то болезнь.

Семья Федорчук держит пчел уже 20 лет. Случались периоды засухи, как в 2010 году. Или дождливое лето 2017 года. Но тогда массово пчелы не умирали. Сейчас июль – самое время медосбора, пчелы гибнут, но причин этого пчеловоды Кировской области понять не могут.

- Мы мечтали расширять пасеку, а тут такое, - руки опускаются, - говорит Юрий Федорчук. - Всех своих постоянных покупателей, которые у нас в зиму мед брали, пришлось предупредить, что в этом году сбора не будет.

ВСЕМУ ВИНОЙ ПЕСТИЦИДЫ

Специалисты знают, в чем причина таких проблем. Оказывается, винить в этом приходится работников сельского хозяйства.

- Многие агропромышленные комплексы выращивают рапс, его используют на корм скоту, - пояснила председатель правления Кировской областной общественной организации пчеловодов «Вятка» Мария Леонова. - Для того, чтобы повысить урожайность культуру обрабатывают пестицидами I класса опасности для пчел. При этом происходит нарушение и других законодательных норм: как минимум, не оповещают пчеловодов о предстоящих работах. За два прошедших года в Кировской области погибло порядка шести тысяч пчелосемей. К нам обращаются пчеловоды со всех районов. Везде наблюдается эта ситуация.

Дело в том, что в радиусе трех-четырех километров от пасеки обработку можно проводить только химикатами II и III класса опасности. Делать это нужно в определенное время: либо ночью, либо ранним утром, когда пчелы еще не занимаются сбором пыльцы. Однако нормы постоянно нарушаются, и обработка проводится в самый пик активности насекомых - днем. Более того, распыление пестицидов идет с поздней весны и до самой осени, но ведь пчел в ульях на это время не закроешь. А если и закрывать, то какой же тогда будет сбор ?

Еще одно из частых нарушений - пчеловодов никто не оповещает о предстоящих работах. А информировать об этом должны, как минимум, за три дня, причем не просто информировать, но еще и ставить на каждом поле в зоне видимости таблички, предупреждающие о том, что поля обработаны. Пчелы к таким уведомлениям, конечно, равнодушны, но вот пасечники точно должны заметить и как-то отреагировать.

Как рассказала Мария Леонова, стоимость пестицидов II и III класса ничуть не выше. Вот только хозяйственники ищут выгоду в другом. Более опасные химикаты быстрее убивают насекомых-вредителей, которые поедают урожаи рапса. А вместе с ними гибнут пчелы.

В последние годы эта проблема приобрела системный характер. Ведь вместе с пчелами гибнут и другие насекомые-опылители, и если все они внезапно исчезнут, то ни рапс, ни другие цветущие растения не смогут приносить семян в естественных условиях.